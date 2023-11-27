«Торпедо» проиграло три матча подряд во второй раз в сезоне КХЛ. Команда Ларионова перебросала «Трактор» со счетом 38:14

Теги Трактор Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Зак Фукале Хоккей

«Торпедо» проиграло третий матч подряд в КХЛ.

Команда под руководством тренера Игоря Ларионова уступила «Трактору» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нижегородский клуб перебросал соперника со счетом 38:14.

Вратарь уральцев Зак Фукале отразил 36 бросков, причем голкипер мог сыграть на ноль, но Василий Атанасов забил единственный гол «Торпедо» в этом матче за 25 секунд до завершения третьего периода.

Это третье поражение подряд для «Торпедо». Такая серия у команды зафиксирована во второй раз в нынешнем сезоне. «Торпедо» ранее уступило СКА (3:4 Б) и «Динамо» (2:3).

«Торпедо» находится на четвертом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 43 балла в 36 матчах.

«Трактор» расположился на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 42 балла в 36 играх.

20 комментариев

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amastr
В атаке полная импотенция!!!
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Тёма Тёма
Результаты придут. Команда-то - УХ! Ребята именно играют в хоккей.
+8
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ВАДИМ
Ответ Тёма Тёма
Результаты придут. Команда-то - УХ! Ребята именно играют в хоккей.
Оно и видно! Самому не смешно?
+4
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Саня52
Ответ ВАДИМ
Поздно уже в Дивеево, надо кому по выше свечки ставить а то прощай плей-офф!
32 игры впереди,не поздно. В ПО попадём думаю,вот только для чего и с какой игрой...
+3
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Marienburg
Ответ Эд..19
Самое важное, что зрителям нравится их зрелищная комбинационная игра. А результат - не главное, как сказал Ларионов.
Надо брейн-ринг с идейным антиподом Никитиным устроить "Шоу или игра". Стол, два стула, два стакана апельсинового сока
+4
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Эд..19
Ответ Marienburg
Надо брейн-ринг с идейным антиподом Никитиным устроить "Шоу или игра". Стол, два стула, два стакана апельсинового сока
Как раз в следующей игре и будет брейн-ринг ))
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Эд..19
Самое важное, что зрителям нравится их зрелищная комбинационная игра. А результат - не главное, как сказал Ларионов.
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ВАДИМ
Ответ Эд..19
Самое важное, что зрителям нравится их зрелищная комбинационная игра. А результат - не главное, как сказал Ларионов.
Ты о чем родной? Зрителям нравится что команда проигрывает? Чьим зрителям?
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ВАДИМ
Ответ Саня52
Торпедики! Съездите в Дивеево,пора. Есть над чем подумать...Чем уж Трактор то Вас удивил?
Поздно уже в Дивеево, надо кому по выше свечки ставить а то прощай плей-офф!
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Владимир
Ответ Матроскин52
Третья выездная игра через день… но скорости были нормальные… а реализация наладится, верим в наших пацанов! Ничего страшного не произошло, это игра… А парней надо поддержать!
Спасибо Торпедо за игру.. Был очень интересный бой!!! Болельщикам Торпедо не растраиваться!! Победы у Вас обязательно будут!! Нас с победой!!!! Хороший бой получился!!
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Brothers Ruutu
Ответ Огюст
Торпедовцы выглядели не свежими в игре с Трактором ,так как много сил и эмоций отняла прошлая игра !
После каждой игры есть прошлая игра. Ну так себе отмазка.
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Огюст
Торпедовцы выглядели не свежими в игре с Трактором ,так как много сил и эмоций отняла прошлая игра !
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Brothers Ruutu
Ответ Эд..19
Самое важное, что зрителям нравится их зрелищная комбинационная игра. А результат - не главное, как сказал Ларионов.
Мне нравились победы даже у незрелищного Скудры и камбеки у Немировски.
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Brothers Ruutu
Ты нас пожалел?
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ВАДИМ
Ответ Саня52
32 игры впереди,не поздно. В ПО попадём думаю,вот только для чего и с какой игрой...
Вот и я о том.
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pizzatcarizza
Ответ Саня52
32 игры впереди,не поздно. В ПО попадём думаю,вот только для чего и с какой игрой...
У тебя возникли сомнения по поводу попадания в ПО?Серьезно?)
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Матроскин52
Третья выездная игра через день… но скорости были нормальные… а реализация наладится, верим в наших пацанов! Ничего страшного не произошло, это игра… А парней надо поддержать!
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Владимир
Ответ ВАДИМ
Оно и видно! Самому не смешно?
Мне болельщику Трактора, не смешно... У Вас шикарная команда... Очень жаль, что вы так относитесь к своей команде... мне за вас обидно...
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Саня52
Торпедики! Съездите в Дивеево,пора. Есть над чем подумать...Чем уж Трактор то Вас удивил?
+3
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