«Торпедо» проиграло три матча подряд во второй раз в сезоне КХЛ. Команда Ларионова перебросала «Трактор» со счетом 38:14
«Торпедо» проиграло третий матч подряд в КХЛ.
Команда под руководством тренера Игоря Ларионова уступила «Трактору» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нижегородский клуб перебросал соперника со счетом 38:14.
Вратарь уральцев Зак Фукале отразил 36 бросков, причем голкипер мог сыграть на ноль, но Василий Атанасов забил единственный гол «Торпедо» в этом матче за 25 секунд до завершения третьего периода.
Это третье поражение подряд для «Торпедо». Такая серия у команды зафиксирована во второй раз в нынешнем сезоне. «Торпедо» ранее уступило СКА (3:4 Б) и «Динамо» (2:3).
«Торпедо» находится на четвертом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 43 балла в 36 матчах.
«Трактор» расположился на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 42 балла в 36 играх.
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