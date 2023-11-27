«Торпедо» проиграло три матча подряд во второй раз в сезоне КХЛ. Команда Ларионова перебросала «Трактор» со счетом 38:14

«Торпедо» проиграло третий матч подряд в КХЛ.

Команда под руководством тренера уступила « » (1:2) в игре Фонбет чемпионата .

Нижегородский клуб перебросал соперника со счетом 38:14.

Вратарь уральцев отразил 36 бросков, причем голкипер мог сыграть на ноль, но Василий Атанасов забил единственный гол «Торпедо» в этом матче за 25 секунд до завершения третьего периода.

Это третье поражение подряд для «Торпедо». Такая серия у команды зафиксирована во второй раз в нынешнем сезоне. « » ранее уступило СКА (3:4 Б) и «Динамо» (2:3).

« » находится на четвертом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 43 балла в 36 матчах.

«Трактор» расположился на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 42 балла в 36 играх.