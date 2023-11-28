«Акрон» слил Калешина. Это эхо прессухи после матча с «Волгарем», других предпосылок нет и быть не может». Главный инсайдер по ФНЛ Ильев об отставке тренера

Уход Евгения Калешина из «Акрона» связан с его критикой системы футбола а РФ.

Клуб из Тольятти сегодня сыграл вничью на выезде с «Аланией» (1:1) в 20-м туре Мелбет Первой лиги и занимает 3-е место в таблице, на 2 очка отставая от лидирующего «Динамо» Махачкала.

После игры «Акрон» объявил, что «принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития».

«Бомбовая новость в ночи 💣. Это эхо прессухи Калешина после матча с « ». По сути, «Акрон» слил Калешина.

Никаких других предпосылок нет и быть не может. «Сталевары» – на третьем месте в таблице», – написал главный инсайдер по ФНЛ Сергей Ильев.

18 ноября Калешин раскритиковал российский футбол: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».

«Акрон» убрал Калешина из-за «разногласий в пути развития клуба». Ушел в двух очках от лидера

«Наш футбол деградирует. Его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина 🔥

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