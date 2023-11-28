«Акрон» слил Калешина. Это эхо прессухи после матча с «Волгарем», других предпосылок нет и быть не может». Главный инсайдер по ФНЛ Ильев об отставке тренера
Уход Евгения Калешина из «Акрона» связан с его критикой системы футбола а РФ.
Клуб из Тольятти сегодня сыграл вничью на выезде с «Аланией» (1:1) в 20-м туре Мелбет Первой лиги и занимает 3-е место в таблице, на 2 очка отставая от лидирующего «Динамо» Махачкала.
После игры «Акрон» объявил, что «принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития».
«Бомбовая новость в ночи 💣. Это эхо прессухи Калешина после матча с «Волгарем». По сути, «Акрон» слил Калешина.
Никаких других предпосылок нет и быть не может. «Сталевары» – на третьем месте в таблице», – написал главный инсайдер по ФНЛ Сергей Ильев.
18 ноября Калешин раскритиковал российский футбол: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».
«Акрон» убрал Калешина из-за «разногласий в пути развития клуба». Ушел в двух очках от лидера
«Наш футбол деградирует. Его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина 🔥
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Акрон частный клуб, что так нравится всем "всёпропало".
Задрал руководство, вот и выперли вперёд ногами.
У нас же как, все дворники и заправщик АЗС знают как управлять страной (читай клубом), а у себя в огороде порядок навести не могут.
Или Секта Свидетелей Святого Калешина
Или канонизируют.
Недавно актрису исполнявшую главную роль в Крике убрали из новой части,просто за то что она сказала что по американскому тв показывают только позицию Израиля игнорируя позицию Палестины.
Поэтому любители рассказывать про свободу слову на западе не будьте лицемерами.