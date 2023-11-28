«Акрон» слил Калешина. Это эхо прессухи после матча с «Волгарем», других предпосылок нет и быть не может». Главный инсайдер по ФНЛ Ильев об отставке тренера

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия Первая лига отставки Волгарь Алания Владикавказ Акрон Футбол

Уход Евгения Калешина из «Акрона» связан с его критикой системы футбола а РФ.

Клуб из Тольятти сегодня сыграл вничью на выезде с «Аланией» (1:1) в 20-м туре Мелбет Первой лиги и занимает 3-е место в таблице, на 2 очка отставая от лидирующего «Динамо» Махачкала.

После игры «Акрон» объявил, что «принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития».

«Бомбовая новость в ночи 💣. Это эхо прессухи Калешина после матча с «Волгарем». По сути, «Акрон» слил Калешина.

Никаких других предпосылок нет и быть не может. «Сталевары» – на третьем месте в таблице», – написал главный инсайдер по ФНЛ Сергей Ильев.

18 ноября Калешин раскритиковал российский футбол: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».

«Акрон» убрал Калешина из-за «разногласий в пути развития клуба». Ушел в двух очках от лидера

«Наш футбол деградирует. Его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина 🔥

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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95 комментариев

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HCBV
Надеюсь Акрон с треском провалит весну и скатится на дно. А Калешину удачи в карьере, правда видимо уже в другой стране...
+216
-33
+183
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Rainn
Ну да, тут без инсайдера не разобраться
+82
-4
+78
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Фут.Боль
Главный инсайдер по ФНЛ - звучит круто!
+75
-4
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Древний спартач
Дело в не в поражении Акрона в Жигулевске . Да , плохо когда команда проигрывает у себя дома , но в чём Калешин в принципе неправ ? По нынешней ситуации в стране и в футболе , в частности ? Что такого неожиданного и неверного в его словах ? Даже когда выигрываешь , но в мыслях тоже самое , когда проиграл и вывалил со злости то , что накипело . Неужели у каждого человека не так ? Держишься до точки кипения , а ей нужен только повод , чтобы всё выплеснулось . В жизни ведь всё так и есть - копишь , копишь злость на начальника или на сотрудника , а потом на корпоративе срываешься , даже если тебе и хорошо на этой работе ! Люди разные - терпилы терпят до конца , другие сразу вываливают , а "калешины" терпят и идут до той точки , после которой нельзя себя сдерживать . Не надо охаивать Калешина - он стал жертвой нынешней системы . Где-то и кому-то можно всё , а кому-то ничего - даже косой взгляд на того , на кого надо смотреть подобострастно и заискивающе , может повредить карьере .
+66
-19
+47
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Alex Cats
Частный же клуб, но, видать, хозяин - такое же ссыкло, как и бюджетники. В общем, неудивительно. Именно за это путинизм и боролся все 23 года.
+31
-11
+20
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Алексей Фирстов
Никто правду не любят, любят лицемерить и лизать кому выгодно. Я тоже на работе правду сказал, а меня попросили после десяти месяцев работы по собственному написать (сказали, что не справляюсь) или создадут комиссию и по статье за несоответствие должностным обязанностям. Как минимум могут начать платить только белую почти мрот прописанную в договоре, а максимум по статье. К сожалению, все в руках работадателя изначально! Ходил и к ген. диру и в кадры и своего начальника спрашивал - все бесполезно, гады!
+22
-5
+17
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Slavnov
Акрон частный, делает,что захочет и вопросов к нему не должно быть, но отставка странная и 90 процентов, что из-за интервью
+22
-7
+15
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Best game on Earth
Ответ Rainn
Ну да, тут без инсайдера не разобраться
Больше всего меня удивило, что по ФНЛ есть инсайдер, да ещё и не один (раз этот главный, значит, не единственный).
+17
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+13
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Собиратель хаоса
Ответ Slavnov
Акрон частный, делает,что захочет и вопросов к нему не должно быть, но отставка странная и 90 процентов, что из-за интервью
Акрон частный, но живет не на Луне. Очевидно, что такое эмоциональное правдорубство может навредить клубу. Вот представьте, у меня маленький успешный бизнес, живу и развиваюсь. И тут один из моих сотрудников на эмоциях публично начинает толкать политические речи с критикой властей. Что проще, уволить его или ловить потенциальную ответку за его позицию, которую я могу и не разделять? Во всем мире так. Даже сепаратист Пеп во время известных событий использовал очень осторожные формулировки и то, быстро успокоился. Остальные вообще предпочитают молчать. Недавно вон в Майнце один написал то, что разошлось с "принятой позицией", так его быстро на мороз выставили.
+14
-4
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Артем Алмазов
А может все-таки из-за того, что Акрону не нужно в РПЛ...
+10
-1
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Ветер
Ответ Alex Cats
Частный же клуб, но, видать, хозяин - такое же ссыкло, как и бюджетники. В общем, неудивительно. Именно за это путинизм и боролся все 23 года.
Нет тут ничего частного. Тебе дают этим попользоваться. Захотят отжать что то в свою пользу - способы найдутся. Руководство Акрона не из дурачков состоит. Для них выбор очевиден.
+12
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Lyelik
Ответ Древний спартач
Дело в не в поражении Акрона в Жигулевске . Да , плохо когда команда проигрывает у себя дома , но в чём Калешин в принципе неправ ? По нынешней ситуации в стране и в футболе , в частности ? Что такого неожиданного и неверного в его словах ? Даже когда выигрываешь , но в мыслях тоже самое , когда проиграл и вывалил со злости то , что накипело . Неужели у каждого человека не так ? Держишься до точки кипения , а ей нужен только повод , чтобы всё выплеснулось . В жизни ведь всё так и есть - копишь , копишь злость на начальника или на сотрудника , а потом на корпоративе срываешься , даже если тебе и хорошо на этой работе ! Люди разные - терпилы терпят до конца , другие сразу вываливают , а "калешины" терпят и идут до той точки , после которой нельзя себя сдерживать . Не надо охаивать Калешина - он стал жертвой нынешней системы . Где-то и кому-то можно всё , а кому-то ничего - даже косой взгляд на того , на кого надо смотреть подобострастно и заискивающе , может повредить карьере .
Какая ситуация в стране, очнитесь.
Акрон частный клуб, что так нравится всем "всёпропало".
Задрал руководство, вот и выперли вперёд ногами.

У нас же как, все дворники и заправщик АЗС знают как управлять страной (читай клубом), а у себя в огороде порядок навести не могут.
+14
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Марсель Объелся
Хороший слог. Надеюсь Фабрицио Романо на итальянском так же изъясняется, а редакторы потом уже корректируют
+8
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Олег Пашинин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Древний спартач
Дело в не в поражении Акрона в Жигулевске . Да , плохо когда команда проигрывает у себя дома , но в чём Калешин в принципе неправ ? По нынешней ситуации в стране и в футболе , в частности ? Что такого неожиданного и неверного в его словах ? Даже когда выигрываешь , но в мыслях тоже самое , когда проиграл и вывалил со злости то , что накипело . Неужели у каждого человека не так ? Держишься до точки кипения , а ей нужен только повод , чтобы всё выплеснулось . В жизни ведь всё так и есть - копишь , копишь злость на начальника или на сотрудника , а потом на корпоративе срываешься , даже если тебе и хорошо на этой работе ! Люди разные - терпилы терпят до конца , другие сразу вываливают , а "калешины" терпят и идут до той точки , после которой нельзя себя сдерживать . Не надо охаивать Калешина - он стал жертвой нынешней системы . Где-то и кому-то можно всё , а кому-то ничего - даже косой взгляд на того , на кого надо смотреть подобострастно и заискивающе , может повредить карьере .
неправ в том что его дело тренировать команду и давать результат а не рассказывать про страну и систему,ладно бы их судьи душили каждый раз,но этого нет,спорный гол засчитали с кем не бывает,в его сторону тоже были судейские ошибки,но в тех матчах его система устраивала
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Михаил Комкин
Ответ Древний спартач
Дело в не в поражении Акрона в Жигулевске . Да , плохо когда команда проигрывает у себя дома , но в чём Калешин в принципе неправ ? По нынешней ситуации в стране и в футболе , в частности ? Что такого неожиданного и неверного в его словах ? Даже когда выигрываешь , но в мыслях тоже самое , когда проиграл и вывалил со злости то , что накипело . Неужели у каждого человека не так ? Держишься до точки кипения , а ей нужен только повод , чтобы всё выплеснулось . В жизни ведь всё так и есть - копишь , копишь злость на начальника или на сотрудника , а потом на корпоративе срываешься , даже если тебе и хорошо на этой работе ! Люди разные - терпилы терпят до конца , другие сразу вываливают , а "калешины" терпят и идут до той точки , после которой нельзя себя сдерживать . Не надо охаивать Калешина - он стал жертвой нынешней системы . Где-то и кому-то можно всё , а кому-то ничего - даже косой взгляд на того , на кого надо смотреть подобострастно и заискивающе , может повредить карьере .
Дешевый популизм для школоты
+15
-9
+6
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smr
Ответ Фут.Боль
Главный инсайдер по ФНЛ - звучит круто!
Главный инсайдер по лучшей лиге мира - звучит интереснее)
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ZarvuR2020
Самое смешное, что "правдорубство" Калешина вылезло из-за банальных эмоций после проигрыша Волгарю. Эх, а помню как пару лет назад Акрон пиарили как крутой частный проект.
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-6
+4
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sudoku
Ответ Алексей Фирстов
Никто правду не любят, любят лицемерить и лизать кому выгодно. Я тоже на работе правду сказал, а меня попросили после десяти месяцев работы по собственному написать (сказали, что не справляюсь) или создадут комиссию и по статье за несоответствие должностным обязанностям. Как минимум могут начать платить только белую почти мрот прописанную в договоре, а максимум по статье. К сожалению, все в руках работадателя изначально! Ходил и к ген. диру и в кадры и своего начальника спрашивал - все бесполезно, гады!
Про что правду-то? "Оборзели мне серую зп платить!!!" так что ли? "Начальник - педик!!" или так? или совсем грозноя "Я счас всю праду всем скажу!!" - за это расстрелять еще могут.
+6
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bilbiveter
Акрон полностью частный клуб с момента создания, так что не нам судить его владельцев
+6
-2
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Максим Прокофьев
Акрон будучи 1-2 в лиге проиграл Волгарю с последнего места, и тренер психанул, хотя и сказал что думал, но должен ли он был это делать? Что за силы разваливают по его мнению страну он так и не сказал, и видимо судья был послан этими же силами чтоб не дать Акрону победить в матче ФНЛ?
+6
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AaA
Ужасные времена.
+15
-11
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Lyelik
Сейчас два пути:
Или Секта Свидетелей Святого Калешина
Или канонизируют.
+4
-2
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Плевал я
Ответ Алексей Фирстов
Никто правду не любят, любят лицемерить и лизать кому выгодно. Я тоже на работе правду сказал, а меня попросили после десяти месяцев работы по собственному написать (сказали, что не справляюсь) или создадут комиссию и по статье за несоответствие должностным обязанностям. Как минимум могут начать платить только белую почти мрот прописанную в договоре, а максимум по статье. К сожалению, все в руках работадателя изначально! Ходил и к ген. диру и в кадры и своего начальника спрашивал - все бесполезно, гады!
Это называется капитализм)) Это в " совке" обычный рабочий мог критиковать директора завода и попробуй его уволить. Вы как дети, ей богу
+2
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ЗлойМайор
Позорище ! Просто лютое позорище. Система не прощает никого и ничего. Мотайте на ум друзья товарищи.
+9
-7
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Артем Гладских
Ответ Алешка Терминатор
В чём конкретно?
во всём , это доказывает твои минусы.
+5
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Гоша Петров
Ну справедливости ради такое может случится где угодно.В том же США если тренер скажет что то нелициприятное про лгбт его снимут,или во Франции если тренер скажет что то плохое к примеру о Израиле в конфликте с Палестиной его непремерно уберут.Просто в каждой стране свои темы,в России вот такие.
Недавно актрису исполнявшую главную роль в Крике убрали из новой части,просто за то что она сказала что по американскому тв показывают только позицию Израиля игнорируя позицию Палестины.
Поэтому любители рассказывать про свободу слову на западе не будьте лицемерами.
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Fatony
Мне кажется, там боссы Акрона просто сдали матч Волгарю. Калешин в интервью прямо не говорил об этом, так что появилась возможность уволить за якобы позицию
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Uef@
Ответ Best game on Earth
Больше всего меня удивило, что по ФНЛ есть инсайдер, да ещё и не один (раз этот главный, значит, не единственный).
А что тут удивительного?
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Нейтральный критик
Ответ Подкат Мальдини
Прям как один дед из ленинградских улиц , всех учит жить и нравственности а у самого в стране бардак !!!
Для начала лучше избавиться от пробелов перед знаками препинания. А то вдруг "Древний спартач" и "подкат Мальдини" пишут с одного смартфона.
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Артем Гладских
Ответ Алешка Терминатор
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Ну терминатор, ты не прав.
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Дренажная вода 4
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Мой дед говорил: «В первый раз услышав кличку "лошадь" — врежь обидчику в нос, во второй назови наглеца уродом, в третий раз обзовут лошадью — отправляйся в лавку и покупай седло». (с) Счастливое число Слевина
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Плевал я
Ответ Alex Cats
Частный же клуб, но, видать, хозяин - такое же ссыкло, как и бюджетники. В общем, неудивительно. Именно за это путинизм и боролся все 23 года.
А за границей разве не увольняют после из за данных интервью, коментариев или пресс-конференций? Путинизм шагает по Европе 😂😂😂
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Николай Овечкин
Ответ HCBV
Надеюсь Акрон с треском провалит весну и скатится на дно. А Калешину удачи в карьере, правда видимо уже в другой стране...
Ситуация очень спорная) Калешина за язык никто не тянул. Скорее всего сверху прилетело. Он самодур конечно редкостный. Высказался на тему того, чего не просили - пожинай плоды. Тем более он персона медийная. Надо было думать. Чиновники сверху пригрозили руководству и что им делать ? В такой ситуации говорить «надеюсь они провалятся» не очень умно. Лучше сказать, надеюсь в след раз Калешин головой будет думать, что говорить
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Дренажная вода 4
Ответ Алешка Терминатор
Сынок, ты себе что угодно можешь купить, хоть седло, хоть намордник. Но лично меня мнение людей, которых я очень сильно умнее и очень сильно мудрее, причём, вместе взятых, интересует не сильно.
Надеюсь это хотя бы жирный троллинг такой, иначе это совсем уж жалко выглядит, каждый раз тут писать, какой ты умный.
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Брэд Либил
ну гнать его надо было в любом случае. дико распиаренный журналистами персонаж.
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сергей николаев
Ответ Rainn
Ну да, тут без инсайдера не разобраться
Инсайдер - лицо, имеющее доступ к секретной информации по своему служебному положению, так словарь Goog... объясняет чисто русское понятие.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Михаил Комкин
Дешевый популизм для школоты
🤣
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Balt
Ответ Slavnov
Акрон частный, делает,что захочет и вопросов к нему не должно быть, но отставка странная и 90 процентов, что из-за интервью
Не интервью. На прессухе он сказал после бесячего поражения от аутсайдера. Страшно представить что он там игрокам наговорил после матча про их умения. )
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Подкат Мальдини
Ответ Нейтральный критик
Для начала лучше избавиться от пробелов перед знаками препинания. А то вдруг "Древний спартач" и "подкат Мальдини" пишут с одного смартфона.
Критик так же как аналитик из тебя так себе
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Гоша Петров
Ответ Alex Cats
Частный же клуб, но, видать, хозяин - такое же ссыкло, как и бюджетники. В общем, неудивительно. Именно за это путинизм и боролся все 23 года.
А актрису Мелиссу Барерру из франшизы Крик которая раскритиковала американские сми за произраильскую позицию уволили из новой части фильма тоже из за путинизма?
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VanyaVanya063
В стране четко работает система по таким как Калешин, мда уж неудивительно.
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dw4xbhdgb8
Инсайдер по ФНЛ 😅😅😅😅
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Влад Волжанин
Ответ Древний спартач
Дело в не в поражении Акрона в Жигулевске . Да , плохо когда команда проигрывает у себя дома , но в чём Калешин в принципе неправ ? По нынешней ситуации в стране и в футболе , в частности ? Что такого неожиданного и неверного в его словах ? Даже когда выигрываешь , но в мыслях тоже самое , когда проиграл и вывалил со злости то , что накипело . Неужели у каждого человека не так ? Держишься до точки кипения , а ей нужен только повод , чтобы всё выплеснулось . В жизни ведь всё так и есть - копишь , копишь злость на начальника или на сотрудника , а потом на корпоративе срываешься , даже если тебе и хорошо на этой работе ! Люди разные - терпилы терпят до конца , другие сразу вываливают , а "калешины" терпят и идут до той точки , после которой нельзя себя сдерживать . Не надо охаивать Калешина - он стал жертвой нынешней системы . Где-то и кому-то можно всё , а кому-то ничего - даже косой взгляд на того , на кого надо смотреть подобострастно и заискивающе , может повредить карьере .
это лишний раз доказывает правоту Каледина! Бабло, которое выше всего в колониальной Росссии, заставляет воров во всех сферах жизни в России, бульдозером идти на пролом! Вот и страдают всё честные люди, а воры получают своё бабло! Подлый поступок хозяев Акрон
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Борис Лопатин
Ответ Lyelik
Какая ситуация в стране, очнитесь. Акрон частный клуб, что так нравится всем "всёпропало". Задрал руководство, вот и выперли вперёд ногами. У нас же как, все дворники и заправщик АЗС знают как управлять страной (читай клубом), а у себя в огороде порядок навести не могут.
Так он у себя в огороде (Акроне) порядок навел. Или думаете с новым тренером Акрон сейчас выше поднимется?
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K. Eropegov
Главный инсайдер...
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Александр Коряков
Ответ Алексей Фирстов
Никто правду не любят, любят лицемерить и лизать кому выгодно. Я тоже на работе правду сказал, а меня попросили после десяти месяцев работы по собственному написать (сказали, что не справляюсь) или создадут комиссию и по статье за несоответствие должностным обязанностям. Как минимум могут начать платить только белую почти мрот прописанную в договоре, а максимум по статье. К сожалению, все в руках работадателя изначально! Ходил и к ген. диру и в кадры и своего начальника спрашивал - все бесполезно, гады!
Ты просто не просчитал последствия своих действий. Так называемая корпоративная этика и культура существуют и в Европе и в США. Если кому-то захотелось резать правду-матку, то прежде чем это делать, нужно понимать, что во многих случаях это приводит как минимум к конфликту с начальством, а впоследствии к увольнению. Если тебе принципы дороже работы, то это твой выбор и кто тебе доктор, как говорится. Открою страшную тайну, секрет Полишенеля, в мире вообще многое построено на лицемерии и всяких социальных масках, это просто такие правила игры.
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Йохан Чпохан
вот тут не ожидал...
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Не уверен!!
Интересно, если все об этом писали уже после интервью - то что такого нам главный инсайдер по фнл рассказал нового?
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Lyelik
Вообще по барабану.
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Recreated
Жаль!
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