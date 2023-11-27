Медведев выиграл больше всех матчей в 2023-м, у Джоковича лучший процент побед
Новак Джокович стал лидером сезона ATP по проценту выигранных матчей среди игроков, проведших минимум 40.
- Джокович – 88,9%;
- Карлос Алькарас – 84,4;
- Янник Синнер – 81;
- Даниил Медведев – 78,6;
- Тэйлор Фриц – 70,1;
- Андрей Рублев – 68,3;
- Стефанос Циципас – 68;
- Александр Зверев – 67,1;
- Николас Харри – 66,7;
- Григор Димитров – 66,1.
По количеству побед лидирует Медведев.
- Медведев – 66;
- Алькарас – 65;
- Синнер – 64;
- Джокович – 56;
- Рублев – 56;
- Зверев – 55;
- Фриц – 54;
- Циципас – 51;
- Алекс де Минаур – 46;
- Хуберт Хуркач – 45.
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При этом в 2018-м, 2019-м, 2022-м никто не дошел даже до 60, такого раньше вообще не случалось.