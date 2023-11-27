Медведев выиграл больше всех матчей в 2023-м, у Джоковича лучший процент побед

Теги Новак Джокович ATP Григор Димитров Николас Харри Александр Зверев Андрей Рублев Тэйлор Фриц Даниил Медведев Алекс де Минаур Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Новак Джокович стал лидером сезона ATP по проценту выигранных матчей среди игроков, проведших минимум 40.

  1. Джокович – 88,9%;
  2. Карлос Алькарас – 84,4;
  3. Янник Синнер – 81;
  4. Даниил Медведев – 78,6;
  5. Тэйлор Фриц – 70,1;
  6. Андрей Рублев – 68,3;
  7. Стефанос Циципас – 68;
  8. Александр Зверев – 67,1;
  9. Николас Харри – 66,7;
  10. Григор Димитров – 66,1.

По количеству побед лидирует Медведев.

  1. Медведев – 66;
  2. Алькарас – 65;
  3. Синнер – 64;
  4. Джокович – 56;
  5. Рублев – 56;
  6. Зверев – 55;
  7. Фриц – 54;
  8. Циципас – 51;
  9. Алекс де Минаур – 46;
  10. Хуберт Хуркач – 45.

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14 комментариев

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mr_ h2o
Ответ Великий Алонсо
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Стесняюсь спросить, что выиграл Синнер?)
+7
-2
+5
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Omniscius
Ответ Omniscius
И опять, 8 лет никто не может выиграть 70 матчей за сезон.
Просто для общего понимания: с 1968-го по 2016-й (49 сезонов) было всего 4 таких года (1988, 1998, 1999, 2002). А теперь 7 подряд. Ну понятно, что в 2020-м было нереально столько набрать, всё равно остается 6.

При этом в 2018-м, 2019-м, 2022-м никто не дошел даже до 60, такого раньше вообще не случалось.
+5
0
+5
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Omniscius
И опять, 8 лет никто не может выиграть 70 матчей за сезон.
+5
-1
+4
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Оскар Муравьёв
У джока сумасшедший процент побед просто и это в таком возрасте
+4
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+4
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Максим Пестов
Новак подпортил себе процент побед последним матчем с Синнером. После итогового было 90+%
+3
0
+3
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бизе
Ответ Дмитрий Кузнецов
Наш Дудоня всегда по жребию, почему-то, играет с отстоем из низов рейтинга и легко пролезает в полуфиналы, а потом его пиарят за вставание с коленок и величие, хотя уже, 6 лет он имеет французское гражданство, выступает под нейтральным флагом и плевать хотел на это Данябессие...
Полнейшее отсутствие простейших , элементарнейших знаний из мира тенниса , а как же наибольшее количество побед над топ 20 сочетается с Вашими выводами , это и есть низы по жребию ? Логика отдыхает целиком и полностью ...
+2
0
+2
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Даниил Александров
Ответ Omniscius
И опять, 8 лет никто не может выиграть 70 матчей за сезон.
Сейчас это сложнее сделать чем даже 10 лет назад. А мировые рекорды уже никогда не будут побиты
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Asl Ali
по женщинам почему нет инфы такой
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Leo Bonart
Ответ бизе
Полнейшее отсутствие простейших , элементарнейших знаний из мира тенниса , а как же наибольшее количество побед над топ 20 сочетается с Вашими выводами , это и есть низы по жребию ? Логика отдыхает целиком и полностью ...
Мало того, у Медведева после USO23 наивысший процент игр против топ20 с большим отрывом, то есть самые сложные сетки в туре
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Squadala
Ответ Omniscius
Просто для общего понимания: с 1968-го по 2016-й (49 сезонов) было всего 4 таких года (1988, 1998, 1999, 2002). А теперь 7 подряд. Ну понятно, что в 2020-м было нереально столько набрать, всё равно остается 6. При этом в 2018-м, 2019-м, 2022-м никто не дошел даже до 60, такого раньше вообще не случалось.
Верная примета коллапса, кстати говоря. Никому не хватает стабильности по сезону, а старпёрыч бережётся по возрасту и играет избирательно.
+1
-1
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