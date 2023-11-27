Медведев выиграл больше всех матчей в 2023-м, у Джоковича лучший процент побед

стал лидером сезона по проценту выигранных матчей среди игроков, проведших минимум 40.

Джокович – 88,9%; – 84,4; – 81; – 78,6; – 70,1; – 68,3; – 68; – 67,1; – 66,7; – 66,1.

По количеству побед лидирует Медведев.

Медведев – 66; Алькарас – 65; Синнер – 64; Джокович – 56; Рублев – 56; Зверев – 55; Фриц – 54; Циципас – 51; Алекс де Минаур – 46; – 45.

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