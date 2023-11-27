Единая лига ВТБ. «Уралмаш» – «Енисей», «Руна» сыграет с «Зенитом»
В понедельник, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
Казахстанская «Астана» примет «Самару», «Уралмаш» в Екатеринбурге сыграет с красноярским «Енисеем».
Московская «Руна» дома встретится с санкт-петербургским «Зенитом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 ноября, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 27 ноября, 17.30, «ДИВС»
- Дата проведения
- 27 ноября, 20.00, «Дворец спорта Динамо»
Положение команд: ЦСКА – 12-1, УНИКС – 8-3, Зенит – 8-4, Енисей – 8-4, Локомотив-Кубань – 8-5, Самара – 7-5, Руна – 6-5, Уралмаш – 6-6, Астана – 5-6, МБА – 5-7, Парма – 5-8, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 3-9, Минск – 0-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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