Единая лига ВТБ. «Уралмаш» – «Енисей», «Руна» сыграет с «Зенитом»

Теги результаты Зенит Енисей Единая лига ВТБ Астана Самара Уралмаш Руна Баскетбол

В понедельник, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Казахстанская «Астана» примет «Самару», «Уралмаш» в Екатеринбурге сыграет с красноярским «Енисеем».

Московская «Руна» дома встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – Самара
Дата проведения
27 ноября, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Уралмаш – Енисей
Дата проведения
27 ноября, 17.30, «ДИВС»
Онлайн матча

Руна – Зенит
Дата проведения
27 ноября, 20.00, «Дворец спорта Динамо»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 12-1, УНИКС – 8-3, Зенит – 8-4, Енисей – 8-4, Локомотив-Кубань – 8-5, Самара – 7-5, Руна – 6-5, Уралмаш – 6-6, Астана – 5-6, МБА – 5-7, Парма – 5-8, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 3-9, Минск – 0-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
 
 
 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
malinin
Я хоть и с СПб, но притоплю сегодня за Руну - начали сезон здорово ребята, но в последних играх забуксовали. Команда хорошая - хочется, чтобы задержались в лиге.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий