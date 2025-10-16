Глава МИД Израиля о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Позорное и трусливое решение. Призываю власти Великобритании отменить его»
Глава МИД Израиля осудил недопуск болельщиков на матч в Англии.
Ранее стало известно, что болельщикам «Маккаби» Тель-Авив запретили посещение выездного матча с «Астон Виллой» в 4-м туре общего этапа Лиги Европы из-за возможных проблем с безопасностью.
«Позорное решение! Я призываю власти Великобритании отменить это трусливое решение!» – написал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Гидеона Саара
