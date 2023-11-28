НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Сан-Хосе», «Колорадо» против «Тампы», «Рейнджерс» сыграют с «Баффало»
«Сан-Хосе» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» сыграют против «Баффало», «Колорадо» встретится с «Тампой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 28 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 28 ноября, 03.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 28 ноября, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 28 ноября, 05.30, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 28 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сейчас Овечкину дают 23 минуты, думая, что вероятность больше, если давать больше ледового времени. И они идут против физиологии. На самом деле, если ему дать 30 минут - он вообще встанет, потому что просто сил не будет на своих сменах.
Ну и восстанавливаться между матчами тоже будет лучше, если будет играть 17-18 минут максимум.
Тампа на разгоне, плюс Вася вернулся. Легко не будет, но точно будет интересно.