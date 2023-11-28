НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Сан-Хосе», «Колорадо» против «Тампы», «Рейнджерс» сыграют с «Баффало»

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«Сан-Хосе» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» сыграют против «Баффало», «Колорадо» встретится с «Тампой».

Регулярный чемпионат

Коламбус – Бостон
Дата проведения
28 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Баффало
Дата проведения
28 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Флорида
Дата проведения
28 ноября, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Тампа-Бэй
Дата проведения
28 ноября, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Вегас
Дата проведения
28 ноября, 05.30, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Вашингтон
Дата проведения
28 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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55 комментариев

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MTZ_2022
А я вот подумал, когда Овечкин закончит, то что будут делать его хейтеры? Смысл жизни исчезнет ведь..
+24
-11
+13
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Михаил Богданов
Ответ MTZ_2022
А я вот подумал, когда Овечкин закончит, то что будут делать его хейтеры? Смысл жизни исчезнет ведь..
Овечкину нужно давать 18 мин. игрового времени максимум - тогда у него ШАЙБЫ снова попрут. У него тогда будет больше времени на отдых и восстановление между сменами. Так делал Троц, и он это подчеркивал.

Сейчас Овечкину дают 23 минуты, думая, что вероятность больше, если давать больше ледового времени. И они идут против физиологии. На самом деле, если ему дать 30 минут - он вообще встанет, потому что просто сил не будет на своих сменах.

Ну и восстанавливаться между матчами тоже будет лучше, если будет играть 17-18 минут максимум.
+12
0
+12
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
За Тампу!
+5
-1
+4
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Кино Музыка
Сложный матч у Тампы...
+4
-1
+3
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Vince Nail
Ответ Cube Litening C:68X
Час всего..👌
Там по-разному. Есть большие города где на час вперед, есть поменьше, которые лет на 50 назад.
+5
-2
+3
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Cbj Fan
Надеюсь, сегодня глупых ошибок не будет и мы выиграем.
+2
0
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Хей-Хо, а ну пошли!
У Лавины минус Лехконен, потеря. Забухавший Жирар, так се потеря и минус Татар.Потому что он просто минус.
Тампа на разгоне, плюс Вася вернулся. Легко не будет, но точно будет интересно.
+4
-2
+2
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Vince Nail
Ответ Marina Niskanen
Да?? Мне надысь подруга рассказывала как хорошо сейчас жить в России. Я, конечно, не расплакалась, но кто-то менее закалённый и более чувствительный запросто мог бы.
я сам из рыдающих
+3
-1
+2
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e1ther - e1ther
let’s go Caps!!!
+13
-11
+2
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Cbj Fan
Ответ e1ther - e1ther
это же коламбусы, сливали по 10 шайб за матч с желанием)хоспа-дя,ты не на голове ходишь, случайно?))
И можно подсказать, когда мы в этом сезоне сливали 10 шайб? Наоборот, большинство игр мы проиграли, когда вели в счёте. В прошлом сезоне было много травм, во многих играла защита уровня АХЛ и это буквально.
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Stan Giroux
Ответ Столичный Чел
Санек хоть с днарями должен забросить.
На то и Великий, что ничего никому не должен
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Чёрная акула
Ответ Алексей Иванов
тут ещё нормально, вот кэф на Денвер Нагетс смущает)
Так у Денвера не играют… Йокич, Гордон, Мюррей.
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Алексей Иванов
Ответ ABarca
Почему на Вегас такой большой кэф?)
тут ещё нормально, вот кэф на Денвер Нагетс смущает)
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Marina Niskanen
Ответ Пивасенин 602
На Колю Вялого одели хоккейный боекомплект и отправили на коньках на марш бросок по пересеченке с непременным преодолением водной преграды с обязательным выходом к магазу за горючкой, потому что Саня отмечает день морской пехоты, поэтому сегодня может и не сыграть
Стесняюсь спросить: Вы литературный институт закончили?)
+2
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Stan Giroux
Ответ MTZ_2022
А я вот подумал, когда Овечкин закончит, то что будут делать его хейтеры? Смысл жизни исчезнет ведь..
То же самое будут делать, что и его персофаны - найдут себе новый объект для хейта/обожания
+10
-9
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DarmoeD
Рейнджэрс удачи! А также Жакетам, Сенаторам и Акулам, но чтоб Саня дежурную шайбу забил
+4
-3
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Пивасенин 602
На Колю Вялого одели хоккейный боекомплект и отправили на коньках на марш бросок по пересеченке с непременным преодолением водной преграды с обязательным выходом к магазу за горючкой, потому что Саня отмечает день морской пехоты, поэтому сегодня может и не сыграть
+7
-6
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ABarca
Почему на Вегас такой большой кэф?)
+1
0
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Оскар Муравьёв
Ну если сегодня Ови дубль не сделает будет очень печально
+2
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Sonnyanderson
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ IrbIS
0вечкин продолжит по восходящей 5в18, всем приятного
Ну ты же не всегда угадываешь. Иногда цифра меняется.
0
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Вадим Скорин
В гостях "Сан Хосе" Овечкин забил 7 шайб, 6 - ю (814) и 7 - ю (815), 04.03.2023, обе в равных составах 5* 5, с передач Тома Уилсона и Винсента Иорио. Уже вторую шайбу Овечкина отменяют, теперь за неправильное вбрасывание. Александру сегодня забить, команде победить.
+8
-8
0
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Пивасенин 602
Удачи Великому Вашику!
+4
-4
0
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Vince Nail
Ответ Алексей Иванов
Саня сегодня может набить стату
Стата может обозлиться и дать сдачи
+2
-2
0
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Cbj Fan
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Еще пару месяцев назад писали,что контракт - сенсация! За копейки такого игрока взяли! Не знаю. пока оч слабо выглядит.
Я такого не писала. Он может прибавить в регулярке, но он не игрок ПО.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Cbj Fan
Кстати, меня контракт с Татаром удивил. Хоть и словачка, но его вообще не понимаю.
Еще пару месяцев назад писали,что контракт - сенсация! За копейки такого игрока взяли! Не знаю. пока оч слабо выглядит.
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Cbj Fan
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
У Лавины минус Лехконен, потеря. Забухавший Жирар, так се потеря и минус Татар.Потому что он просто минус. Тампа на разгоне, плюс Вася вернулся. Легко не будет, но точно будет интересно.
Кстати, меня контракт с Татаром удивил. Хоть и словачка, но его вообще не понимаю.
0
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Jeff Lebowski
Ну, за то, чтоб (1) Саня забил и (2) гол не отменили. Надеюсь, Чарли в рамке.
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Stan Giroux
Ответ Stan Giroux
То же самое будут делать, что и его персофаны - найдут себе новый объект для хейта/обожания
Персофаны видимо обиделись. Или хейтеры? ;-)
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TBFTT
Ну Овечкин пора забивать!
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Столичный Чел
Санек хоть с днарями должен забросить.
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e1ther - e1ther
Ответ Cube Litening C:68X
Сколько там часов ещё от Москвы у тебя?
на час больше у нас
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e1ther - e1ther
Ответ Cube Litening C:68X
Дождался? 😁 У тебя утро будет, даже поспать сможешь..
угу)
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Jeff Lebowski
Матч даже не в 10, а в 10:30 начинается. Чтоб кремниеводолинцы успели в пробках до арены доползти. А мне пол-ночи не спать.
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