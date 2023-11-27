Тото Вольфф: «Величайший гонщик в мире Хэмилтон будет сражаться за титул, если «Мерседес» предоставит ему машину»

Хэмилтон способен сражаться за восьмой титул, убежден Вольфф.

неудачно провел -Даби, финишировав девятым. По мнению исполнительного директора « » , 38-летний британец остается пилотом высочайшего уровня.

«Если говорить о Льюисе, он провел плохой уик-энд, это факт. И, на мой взгляд, это никак не влияет на то, что он является величайшим гонщиком в мире. Если мы предоставим ему машину, он будет сражаться за титул, я не сомневаюсь.

С таким болидом, какой у нас сейчас, всегда непросто. Случаются хорошие уик-энды и плохие уик-энды. Но в конечном счете мы видим, что настоящий Льюис оживает, когда у него впереди цель, когда речь о победе в гонке. Считаю, мы просто должны дать ему машину», – сообщил Вольфф.

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