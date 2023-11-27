Тото Вольфф: «Величайший гонщик в мире Хэмилтон будет сражаться за титул, если «Мерседес» предоставит ему машину»
Хэмилтон способен сражаться за восьмой титул, убежден Вольфф.
Льюис Хэмилтон неудачно провел Гран-при Абу-Даби, финишировав девятым. По мнению исполнительного директора «Мерседеса» Тото Вольффа, 38-летний британец остается пилотом высочайшего уровня.
«Если говорить о Льюисе, он провел плохой уик-энд, это факт. И, на мой взгляд, это никак не влияет на то, что он является величайшим гонщиком в мире. Если мы предоставим ему машину, он будет сражаться за титул, я не сомневаюсь.
С таким болидом, какой у нас сейчас, всегда непросто. Случаются хорошие уик-энды и плохие уик-энды. Но в конечном счете мы видим, что настоящий Льюис оживает, когда у него впереди цель, когда речь о победе в гонке. Считаю, мы просто должны дать ему машину», – сообщил Вольфф.
«Мерседес» стал вторым в Кубке конструкторов, опередив «Феррари» на 3 очка
Алонсо сбросил Хэмилтона хитрым брейктестом, Льюис пожаловался, судьи даже не стали расследовать! Что это было?
Две трети сезона машины были равны, финальная треть - самовоз почти во всех гонках.
> Ферстаппен победил с помощью судьи
Все было в рамках правил, ни единого правила Формулы 1 - не нарушено. А так судьи весь сезон тащили Хемильтона, чего отсутствие штрафа за срезки стоило, что в начале сезона, что в конце. И ужин Масси с Вольфом перед гонкой.
В мире, где были гонщики уровня М. Шумахера, А. Сенны, Н. Лауды, А. Проста, С. Мосса, Х-М. Фанхио, а теперь и М. Ферстаппен, называть величайшим это blm- недоразумение....
кем надо быть кроме его протеже. тьфу.
С таким ведром, какое у нас сейчас, всегда непросто. Случаются хорошие уик-энды и плохие уик-энды. Но в конечном счете мы видим, что настоящий Льюис оживает, когда у него космовоз, когда речь о победе в гонке. Считаю, мы просто обязаны дать ему космовоз.
которые бы "поехали" на суперкаре))
боюсь что в пятерку не поместятся все претенденты, ггг
Неужели так трудно набрать в нете "Признание ошибки в Абу-даби" или что-то подобное.
Здесь убирают чужие ссылки.
Неподача в суд - часть сделки
Кстати, Лауда говорил про Хэмилтона "пилотирует как бог".
Есть куча примеров, тот же Кими, тот же Феттель (в сезоне где его якобы укатал Риккардо, а по факту Рику интересно было просто за подиум бороться а после 4х титулов подряд нет) это первое
Второе, назовите мне хоть одного чемпиона формулы-1 в эпоху гипер надежности болидов не на лучшей машине. Макс тоже что то без самовоза чемпионом не становился как бы) Шумми выиграл титул на машине, на которой годом ранее Ирвайн чуть не стал чемпионом, если бы дорогая любимая команда три колеса на пит-стопе не вынесла вместо 4х, а то как же, какой то ирландский выскочка станет чемпионом в Феррари раньше богоизбранного
В третьих, если считаете Льюиса просто самовозником, то посмотрите формулу 1 на последние 5 сезонов а чуть дальше, а лучше всего его результаты хотя бы в молодежных сериях, потом сопоставьте уровень соперников в этих сериях хотя бы с тем же Феттелем.
Если и после этого мозги на место не становятся, то тут даже медицина бессильна
Ферстаппен скорее всего сильнее, ведь есть замечательный принцип в спорте, что каждое следующее поколение талантливее предыдущего. Но иногда попадаются самородки
Там попугайничают.
Макс и РБ слили Бахрейн(слил эпично на самовозе), Италию(слил старт и самоустранился после питов, жаль Хэма за собой утащил), Турцию(не сдюжил с Боттасом), разложился в Саудовской Аравии(слил квалу и заработал на дисквал в гонке)
Реально - надоело до невозможности.
Есть особо упертые люди, которые неспособны признать/принять даже то, что признали сами участники.
А может Вольф просто извращенец которому нравится говорить откровенную чушь на огромную аудиторию, а потом читать и мастурбировать на то, как его высмеивают. Иначе я просто не понимаю, какая сила заставляет его шквариться об Хэмилтона, когда есть такой мастеровитый 3х кратный чемпион мира, и потенциальный многократный чемпион мира в его команде.
А может Вольф просто "особенный" человек, так сказать человек дождя у которого нарушена связь с реальностью. Такая версия многое объясняет, почему команда так деградировала за 2 года.