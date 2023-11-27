Тото Вольфф: «Величайший гонщик в мире Хэмилтон будет сражаться за титул, если «Мерседес» предоставит ему машину»

Теги Льюис Хэмилтон Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Хэмилтон способен сражаться за восьмой титул, убежден Вольфф.

Льюис Хэмилтон неудачно провел Гран-при Абу-Даби, финишировав девятым. По мнению исполнительного директора «Мерседеса» Тото Вольффа, 38-летний британец остается пилотом высочайшего уровня.

«Если говорить о Льюисе, он провел плохой уик-энд, это факт. И, на мой взгляд, это никак не влияет на то, что он является величайшим гонщиком в мире. Если мы предоставим ему машину, он будет сражаться за титул, я не сомневаюсь.

С таким болидом, какой у нас сейчас, всегда непросто. Случаются хорошие уик-энды и плохие уик-энды. Но в конечном счете мы видим, что настоящий Льюис оживает, когда у него впереди цель, когда речь о победе в гонке. Считаю, мы просто должны дать ему машину», – сообщил Вольфф.

«Мерседес» стал вторым в Кубке конструкторов, опередив «Феррари» на 3 очка

Алонсо сбросил Хэмилтона хитрым брейктестом, Льюис пожаловался, судьи даже не стали расследовать! Что это было?

76 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Тёма
А почему он величайший, если без самовозной машины, он совсем уже не тот, что был с ней?
+59
-11
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elkipalki
В 21 году на лютой самовозке уступил Ферстаппену. Вот это показатель истинного уровня Хэмилтона. О величайшем и речи быть не может, даже в один ряд с великими не попадет. Макс, кстати, может. 21 год - это огромный козырь, победа над самовозником дорогого стоит.
+45
-21
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Зубков
По итогам двух совместных лет в Мерсе не очень понятно: то ли Жорик Расселл настолько хорош, что находится примерно на одном уровне с "величайшим гонщиком в мире", то ли этот "величайший" не очень-то и величайший.
+30
-11
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilia rus
Ответ Тёма Тёма
А почему он величайший, если без самовозной машины, он совсем уже не тот, что был с ней?
Это к «эксперту» Великому Алонсо
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forever and Ever
Ответ elkipalki
В 21 году на лютой самовозке уступил Ферстаппену. Вот это показатель истинного уровня Хэмилтона. О величайшем и речи быть не может, даже в один ряд с великими не попадет. Макс, кстати, может. 21 год - это огромный козырь, победа над самовозником дорогого стоит.
Ну справедливости ради, Хемильтон хороший пилот, но ему очень много везет. Плюс регламент под проэкт подстраивали. У него бы могло быть и 10 титулов, но он ошибается в критические моменты. 2007, 2010, 2021 - запорот исключительно из за глупейших ошибок уровня новичка Формулы 2. Даже в этом году единственная победная по темпу для него гонка, на быстрейшей машине, в Сингапуре, провалена из за ошибок в квалификации.
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sir_shir
тот самый смешной заголовок, после которого можно дальше просто не читать )
+21
-9
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Митраков
Ответ Paninaro
Комментарий скрыт
В сравнимой не выиграет. Только в космовозе с режимом вечеринки, чтобы можно было всех объехать с любого места, несмотря на свои ошибки
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Дудников
Ответ sir_shir
тот самый смешной заголовок, после которого можно дальше просто не читать )
Два года Хэм гоняется без машины, а никто не заметил))) Вот это действительно было превозмогание)))
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forever and Ever
Ответ EconomistGl
Опять эти байки про самовоз 2021. Поулов, кругов лидирования, побед с улетом в закат со старта больше у Ферстаппена было, а самовоз у Хэмилтона. 21 год - это не огромный козырь, а пятно, позор и ограбление века в Ф-1. На как минимум равном болиде в целом по сезону Ферстаппен победил с помощью судьи - вот, что это было. Я уже не говорю про наглый быдло пилотаж весь сезон.
> Опять эти байки про самовоз 2021

Две трети сезона машины были равны, финальная треть - самовоз почти во всех гонках.

> Ферстаппен победил с помощью судьи

Все было в рамках правил, ни единого правила Формулы 1 - не нарушено. А так судьи весь сезон тащили Хемильтона, чего отсутствие штрафа за срезки стоило, что в начале сезона, что в конце. И ужин Масси с Вольфом перед гонкой.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Зубков
Ответ bodros
По итогам: пока понятно только что Хам на две головы лучше как пилот 🤷‍♂️
275-240 Расселл. 234-175 за сэром. Итого за 2 сезона у Жоры на 2 схода больше. Плюс 24 очка у сэра за 2 сезона. По квалам примерное равенство. И где тут на 2 головы лучше? По факту примерно равны оба гонщика Мерса.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Якимцев
Порвало от смеха, ох и шутник этот Тото.
В мире, где были гонщики уровня М. Шумахера, А. Сенны, Н. Лауды, А. Проста, С. Мосса, Х-М. Фанхио, а теперь и М. Ферстаппен, называть величайшим это blm- недоразумение....
кем надо быть кроме его протеже. тьфу.
+17
-11
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex8895
Тото Вольфф: Если говорить о Льюисе, он провел отличный уик-энд, несмотря на 9 место. Он выступает за мою команду и я считаю его своим членом семьи, поэтому он является величайшим гонщиком в мире. Если мы предоставим ему космовоз, он будет сражаться за титул, я не сомневаюсь.
С таким ведром, какое у нас сейчас, всегда непросто. Случаются хорошие уик-энды и плохие уик-энды. Но в конечном счете мы видим, что настоящий Льюис оживает, когда у него космовоз, когда речь о победе в гонке. Считаю, мы просто обязаны дать ему космовоз.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mkryuchckov10@gmail.com
Может Тото забыл, что в команде ещё и Джордж есть
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilia rus
Ответ EconomistGl
Ага, а в 2016 году не повезло с критической поломкой и минус 25 очков и минус чемпионство, в 2021 дико не повезло с аварией Латифи и ограблением от Маси. Так что было и невезение и везение. "Хороший" пилот - это Рикардо, который валил спокойно вашего голландца. А Хэмилтон - в топ-5 в истории, минимум. Алонсы, Ферстаппены и др и близко такой оппозицией не могут похвастаться и всех напарников Хэм победил. Так что адекватным людям величие Хэмилтона уже понятно - и по внутренней оппозиции (истинным самовозникам - Шумахеру, Феттелю, Ферстаппена такая и не снилась) и по дебютному сезону, и по куче рекордов и выдающимся результатам, ну а у хейтеров в 2021 году у РБ не самовоз ни разу с такой статой за сезон, а Мерседес - самовоз. Это все равно не лечится.
эх, экономисты все такие
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LeChat Ostrowski
Ответ sir_shir
тот самый смешной заголовок, после которого можно дальше просто не читать )
..а переключиться сразу на комментарии :)))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ChecoPerezzz
Ответ Великий Алонсо
"Величайший" в мире проиграл Баттону на хорошей машине, когда ничего не ломалось, "величайший" в мире проиграл Росбергу, "величайший" проиграл Расселлу. Естественно он проиграл еще Алонсо. Не так ли много много для величайшего проигрышей у Сэра? Учитывая, что больше сильных напарников у него не было, Боттас и Ковалайнен это мешки для битья
Льюис в свой первый сезон набрал равное количество очков с Алонсо, к тому же обошел его по до дополнительным показателям, где он проиграл? Кстати, если гонщик великий только с сильным напарником, то что тогда делать Алонсо, у которого в напарниках были Физикелла, Пике-младший и Стролл?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Sin
У вас ошибка в заголовке, Тото сказал «Величайший самовозник в мире Хэмилтон будет сражаться за титул, если «Мерседес» предоставит ему лютую самовозку как 2014-2020 году»
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Дудников
Ответ Башмак Нирванов
Ха-ха. Ок. Вынужден удалить, но мы друг друга поняли. 😉
Наверное поняли) Со статистикой я спорить не буду. А genosse Wolff лицо заинтересованное, Хорнер про Ферзя тоже самое скажет, а он тоже видел Великих. Да и все эти поиски величайшего - бесконечное занятие, на которое сил хватит разве что у Великого Алонсо.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
"Величайший" в мире проиграл Баттону на хорошей машине, когда ничего не ломалось, "величайший" в мире проиграл Росбергу, "величайший" проиграл Расселлу. Естественно он проиграл еще Алонсо. Не так ли много много для величайшего проигрышей у Сэра? Учитывая, что больше сильных напарников у него не было, Боттас и Ковалайнен это мешки для битья
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Sin
Ответ EconomistGl
Опять эти байки про самовоз 2021. Поулов, кругов лидирования, побед с улетом в закат со старта больше у Ферстаппена было, а самовоз у Хэмилтона. 21 год - это не огромный козырь, а пятно, позор и ограбление века в Ф-1. На как минимум равном болиде в целом по сезону Ферстаппен победил с помощью судьи - вот, что это было. Я уже не говорю про наглый быдло пилотаж весь сезон.
Больше всех квал говоришь. А теперь посчитай. Макс 9 Льюис 6.Тогда спринты считались за квалы, и победитель спринта считался победителем квалы.3 спринта в 21 году. Посчитаем по нормальному(так как сегодня это считается). Сильверстоун квалу выиграл Льюис, а не Макс, соответственно 8-7. В Бразилии квалу выиграл Льюис но был дисквалифицирован за планку на крыле (пол присуждён Боттасу как победителю спринта). Соответственно 8-8 по квалам. По победам 10-8 (в пользу Макса). Улёт в закат, круги лидирования, если смотреть голую оторванную от реального ГП статистику, то да, кажется преимущество РБ было большим. А теперь вспомни сам чамп, что там было. Сколько Мерсы и Льюис слили побед. Венгрия, Бельгия, Италия, Турция, а что было в Баку, просто слил нежданно свалившеюся ему в руки победу. 2021 год, Льюис обязан был забирать не дожидаясь Абу-Даби. Но косяки его и команды, привели к тому что имеем. Чемпионству Макса.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EconomistGl
Ответ Forever and Ever
> Опять эти байки про самовоз 2021 Две трети сезона машины были равны, финальная треть - самовоз почти во всех гонках. > Ферстаппен победил с помощью судьи Все было в рамках правил, ни единого правила Формулы 1 - не нарушено. А так судьи весь сезон тащили Хемильтона, чего отсутствие штрафа за срезки стоило, что в начале сезона, что в конце. И ужин Масси с Вольфом перед гонкой.
"Две трети сезона машины были равны" - дальше можно не читать. Штук 7-8 навскидку гонок, где РБ без шансов был быстрее Мерседеса. Их можно назвать каждую поименно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кроссовер Айверсона
Ответ bodros
По итогам: пока понятно только что Хам на две головы лучше как пилот 🤷‍♂️
где вы там две увидели не понятно, может на шишечку лучше, ито не всегда
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Faraon
Ответ Тёма Тёма
А почему он величайший, если без самовозной машины, он совсем уже не тот, что был с ней?
Макс без самовозной машины тоже будет где-то на 3ьем месте , а может и ниже
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Sin
Ответ Дмитрий Дудников
А я помню это объяснение про квалификации, точно читал. Возможно оно и было написано Экономисту))) Наверное он его не заметил, но сейчас увидит и, как честный человек, признает ошибку.
Так я это и писал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TUNGUS
Делаем список - ну хотя бы 5 человек,
которые бы "поехали" на суперкаре))

боюсь что в пятерку не поместятся все претенденты, ггг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Потапенко
Ответ EconomistGl
Опять эти байки про самовоз 2021. Поулов, кругов лидирования, побед с улетом в закат со старта больше у Ферстаппена было, а самовоз у Хэмилтона. 21 год - это не огромный козырь, а пятно, позор и ограбление века в Ф-1. На как минимум равном болиде в целом по сезону Ферстаппен победил с помощью судьи - вот, что это было. Я уже не говорю про наглый быдло пилотаж весь сезон.
наглый быдлопилотаж это у всех молодых гонщиков. Шумахер тоже так ездил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Башмак Нирванов
Ответ Дмитрий Дудников
Почему в суд не пошли? Да, титул всё равно у Ферстаппена останется, если аннулируют итог гонки. Но есть момент морального удовлетворения. Вольфф сможет это часто вспомнить, а не повторять про ограбление Льюиса. Да и Хэму будет приятно. А Максу наоборот. Он-то всё сделал как надо. Даже Хэм признавал, что к нему нет претензий. Каждый бы обогнал. А тут взяли и победу стёрли. У Мерса и спонсоров средств и адвокатов много.
Вас в Гугле забанили?
Неужели так трудно набрать в нете "Признание ошибки в Абу-даби" или что-то подобное.
Здесь убирают чужие ссылки.
Неподача в суд - часть сделки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EconomistGl
Ответ Антон Якимцев
Порвало от смеха, ох и шутник этот Тото. В мире, где были гонщики уровня М. Шумахера, А. Сенны, Н. Лауды, А. Проста, С. Мосса, Х-М. Фанхио, а теперь и М. Ферстаппен, называть величайшим это blm- недоразумение.... кем надо быть кроме его протеже. тьфу.
Твой Шумахер и Ферстаппен с мешками в напарниках только ездили, о чем ты говоришь? Главные самовозники формулы-1.
Кстати, Лауда говорил про Хэмилтона "пилотирует как бог".
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Потапенко
Ответ TUNGUS
Делаем список - ну хотя бы 5 человек, которые бы "поехали" на суперкаре)) боюсь что в пятерку не поместятся все претенденты, ггг
если суперкаром будет Феррари, то шанс будет у десяти гонщиков других команд :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Дудников
Ответ Башмак Нирванов
Комментарий скрыт
Ну, скорее статистически. А продюссер Бузовой видел, скорее всего, больше певцов чем я, что не мешает ему и Оленьку считать певицей, возможно лучшей. Без аргументов - это лишь субъективное мнение Вольффа на которое, разумеется, у него есть полное право. P.S. Я не специально комментарии дополнил после "принимается")))
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Потапенко
Мантры в стиле Великого Алонсо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стас Тельных
Ответ Анатолий Зубков
По итогам двух совместных лет в Мерсе не очень понятно: то ли Жорик Расселл настолько хорош, что находится примерно на одном уровне с "величайшим гонщиком в мире", то ли этот "величайший" не очень-то и величайший.
Жорику Расселу в отличие от семикратного чемпиона мира интересно гоняться за 3/4/5 место. А когда ты был чемпионом, то интерес пропадает бороться в середине и никак ты его не вернешь. Алонсо это исключение которому интересно гоняться за любые места, и то дай ему сейчас машину способную бороться за титул (но по вашей логике это самовоз) и то мотивация будет и выхлоп абсолютно другой
Есть куча примеров, тот же Кими, тот же Феттель (в сезоне где его якобы укатал Риккардо, а по факту Рику интересно было просто за подиум бороться а после 4х титулов подряд нет) это первое
Второе, назовите мне хоть одного чемпиона формулы-1 в эпоху гипер надежности болидов не на лучшей машине. Макс тоже что то без самовоза чемпионом не становился как бы) Шумми выиграл титул на машине, на которой годом ранее Ирвайн чуть не стал чемпионом, если бы дорогая любимая команда три колеса на пит-стопе не вынесла вместо 4х, а то как же, какой то ирландский выскочка станет чемпионом в Феррари раньше богоизбранного
В третьих, если считаете Льюиса просто самовозником, то посмотрите формулу 1 на последние 5 сезонов а чуть дальше, а лучше всего его результаты хотя бы в молодежных сериях, потом сопоставьте уровень соперников в этих сериях хотя бы с тем же Феттелем.
Если и после этого мозги на место не становятся, то тут даже медицина бессильна
Ферстаппен скорее всего сильнее, ведь есть замечательный принцип в спорте, что каждое следующее поколение талантливее предыдущего. Но иногда попадаются самородки
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Башмак Нирванов
Ответ Mortimer1
Тебе не жалко тратить свою жизнь и время на пустопорожние фразы здесь, замешанные на расизме? Потрать время на что-то более важное, чем Хэмилтон. Его слишком много в твоей жизни. Может быть ты отдал ему свою жену. Ты перебираешь с фанбойством
Детский сад.
Там попугайничают.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Якимцев
Ответ EconomistGl
Твой Шумахер и Ферстаппен с мешками в напарниках только ездили, о чем ты говоришь? Главные самовозники формулы-1. Кстати, Лауда говорил про Хэмилтона "пилотирует как бог".
Ага, давай ✊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.BadGuy
Может не стоило то экономить на спецах, ради самой большой в мире зарплаты лучшему гонщику в мире? может тогда и машина была бы получше
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1 1
Ответ EconomistGl
Ага, а в 2016 году не повезло с критической поломкой и минус 25 очков и минус чемпионство, в 2021 дико не повезло с аварией Латифи и ограблением от Маси. Так что было и невезение и везение. "Хороший" пилот - это Рикардо, который валил спокойно вашего голландца. А Хэмилтон - в топ-5 в истории, минимум. Алонсы, Ферстаппены и др и близко такой оппозицией не могут похвастаться и всех напарников Хэм победил. Так что адекватным людям величие Хэмилтона уже понятно - и по внутренней оппозиции (истинным самовозникам - Шумахеру, Феттелю, Ферстаппена такая и не снилась) и по дебютному сезону, и по куче рекордов и выдающимся результатам, ну а у хейтеров в 2021 году у РБ не самовоз ни разу с такой статой за сезон, а Мерседес - самовоз. Это все равно не лечится.
А скажи ка мил человек, титулы 94,95,2000,2001,2003 это самовозные???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
de_mixx
Ответ Alex Sin
Больше всех квал говоришь. А теперь посчитай. Макс 9 Льюис 6.Тогда спринты считались за квалы, и победитель спринта считался победителем квалы.3 спринта в 21 году. Посчитаем по нормальному(так как сегодня это считается). Сильверстоун квалу выиграл Льюис, а не Макс, соответственно 8-7. В Бразилии квалу выиграл Льюис но был дисквалифицирован за планку на крыле (пол присуждён Боттасу как победителю спринта). Соответственно 8-8 по квалам. По победам 10-8 (в пользу Макса). Улёт в закат, круги лидирования, если смотреть голую оторванную от реального ГП статистику, то да, кажется преимущество РБ было большим. А теперь вспомни сам чамп, что там было. Сколько Мерсы и Льюис слили побед. Венгрия, Бельгия, Италия, Турция, а что было в Баку, просто слил нежданно свалившеюся ему в руки победу. 2021 год, Льюис обязан был забирать не дожидаясь Абу-Даби. Но косяки его и команды, привели к тому что имеем. Чемпионству Макса.
и посчитай Максу слитый поул в Имоле, где он косил траву на лучшем круге, поул в СА, где он самовоз оставил в стене, и поул в Португалии, где он не смог в границах трека удержаться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
de_mixx
Ответ Alex Sin
Больше всех квал говоришь. А теперь посчитай. Макс 9 Льюис 6.Тогда спринты считались за квалы, и победитель спринта считался победителем квалы.3 спринта в 21 году. Посчитаем по нормальному(так как сегодня это считается). Сильверстоун квалу выиграл Льюис, а не Макс, соответственно 8-7. В Бразилии квалу выиграл Льюис но был дисквалифицирован за планку на крыле (пол присуждён Боттасу как победителю спринта). Соответственно 8-8 по квалам. По победам 10-8 (в пользу Макса). Улёт в закат, круги лидирования, если смотреть голую оторванную от реального ГП статистику, то да, кажется преимущество РБ было большим. А теперь вспомни сам чамп, что там было. Сколько Мерсы и Льюис слили побед. Венгрия, Бельгия, Италия, Турция, а что было в Баку, просто слил нежданно свалившеюся ему в руки победу. 2021 год, Льюис обязан был забирать не дожидаясь Абу-Даби. Но косяки его и команды, привели к тому что имеем. Чемпионству Макса.
Бельгию слили? а чего гонка состоялась?)) и как Хэм мог слить Турцию, если он получил штраф за мотор и вместо поула стартовал 11м?))
Макс и РБ слили Бахрейн(слил эпично на самовозе), Италию(слил старт и самоустранился после питов, жаль Хэма за собой утащил), Турцию(не сдюжил с Боттасом), разложился в Саудовской Аравии(слил квалу и заработал на дисквал в гонке)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Богатырёв
Ответ elkipalki
Открываем гугл, вбиваем Ф1 гран-при Бращилии 21. Это величайший перформанс самовозности в современной формуле. И на этом монстре Хэмилтон проиграл сезон Ферстаппену. Причем дело не в Маси, который исправил же свою ошибку. Хэмилтон вынес Ферстаппена и набрал кучу очков, Боттас вынес Ферстаппена и Переса, Хэмилтон набрал кучу очков. Ферстаппен заранее бы выиграл, если б фиа не помогало мерсам.
Ну так этот монстр у Льюиса только в Бразилии и появился, и оставшиеся гонки он выигрывал у Макса без вариантов. Фразу насчёт ФИА помогала мерсам оставлю на вашей совести.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Богатырёв
Ответ Forever and Ever
> Опять эти байки про самовоз 2021 Две трети сезона машины были равны, финальная треть - самовоз почти во всех гонках. > Ферстаппен победил с помощью судьи Все было в рамках правил, ни единого правила Формулы 1 - не нарушено. А так судьи весь сезон тащили Хемильтона, чего отсутствие штрафа за срезки стоило, что в начале сезона, что в конце. И ужин Масси с Вольфом перед гонкой.
Вы ничего не путаете? Очевидный самовоз появился у Льюиса на последних четырёх ГП, на треть сезона оно никак не тянет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Башмак Нирванов
Ответ Forever and Ever
> Опять эти байки про самовоз 2021 Две трети сезона машины были равны, финальная треть - самовоз почти во всех гонках. > Ферстаппен победил с помощью судьи Все было в рамках правил, ни единого правила Формулы 1 - не нарушено. А так судьи весь сезон тащили Хемильтона, чего отсутствие штрафа за срезки стоило, что в начале сезона, что в конце. И ужин Масси с Вольфом перед гонкой.
Скажите, а сколько раз мне нужно запостить тут ссылку на признание ошибки от ФИА, Ф1 и лично Хорнера, чтоб уже перестать читать эти ваши "ни одного правила не было нарушено" и "все было честно"???
Реально - надоело до невозможности.
Есть особо упертые люди, которые неспособны признать/принять даже то, что признали сами участники.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilia rus
Ответ EconomistGl
Ага, а в 2016 году не повезло с критической поломкой и минус 25 очков и минус чемпионство, в 2021 дико не повезло с аварией Латифи и ограблением от Маси. Так что было и невезение и везение. "Хороший" пилот - это Рикардо, который валил спокойно вашего голландца. А Хэмилтон - в топ-5 в истории, минимум. Алонсы, Ферстаппены и др и близко такой оппозицией не могут похвастаться и всех напарников Хэм победил. Так что адекватным людям величие Хэмилтона уже понятно - и по внутренней оппозиции (истинным самовозникам - Шумахеру, Феттелю, Ферстаппена такая и не снилась) и по дебютному сезону, и по куче рекордов и выдающимся результатам, ну а у хейтеров в 2021 году у РБ не самовоз ни разу с такой статой за сезон, а Мерседес - самовоз. Это все равно не лечится.
эх, экономисты все такие
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilia rus
Ответ EconomistGl
Ага, а в 2016 году не повезло с критической поломкой и минус 25 очков и минус чемпионство, в 2021 дико не повезло с аварией Латифи и ограблением от Маси. Так что было и невезение и везение. "Хороший" пилот - это Рикардо, который валил спокойно вашего голландца. А Хэмилтон - в топ-5 в истории, минимум. Алонсы, Ферстаппены и др и близко такой оппозицией не могут похвастаться и всех напарников Хэм победил. Так что адекватным людям величие Хэмилтона уже понятно - и по внутренней оппозиции (истинным самовозникам - Шумахеру, Феттелю, Ферстаппена такая и не снилась) и по дебютному сезону, и по куче рекордов и выдающимся результатам, ну а у хейтеров в 2021 году у РБ не самовоз ни разу с такой статой за сезон, а Мерседес - самовоз. Это все равно не лечится.
эх, экономисты все такие
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Paninaro
Ответ Великий Алонсо
"Величайший" в мире проиграл Баттону на хорошей машине, когда ничего не ломалось, "величайший" в мире проиграл Росбергу, "величайший" проиграл Расселлу. Естественно он проиграл еще Алонсо. Не так ли много много для величайшего проигрышей у Сэра? Учитывая, что больше сильных напарников у него не было, Боттас и Ковалайнен это мешки для битья
Алонсо пятерым проигрывал по итогам совместных выступлений. В том числе такому "мешку для битья" как Тарсо Анибал Сантанна Маркес.))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EconomistGl
Ответ Великий Алонсо
"Величайший" в мире проиграл Баттону на хорошей машине, когда ничего не ломалось, "величайший" в мире проиграл Росбергу, "величайший" проиграл Расселлу. Естественно он проиграл еще Алонсо. Не так ли много много для величайшего проигрышей у Сэра? Учитывая, что больше сильных напарников у него не было, Боттас и Ковалайнен это мешки для битья
У тебя альтернативная реальность?) В объективной реальности Алонсо слил новичку, а в квалах вообще уверено слил, и поджав хвост и нагадив команде убежал) Так что всех своих напарников Хэмилтон по итогу как раз победил. 2-1 Баттона, 3-1 Росберга, 1-0 Алонсо, ну и с Расселом будет примерно, что и с Росбергом.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ddd Erf
Ответ Faraon
Макс без самовозной машины тоже будет где-то на 3ьем месте , а может и ниже
Макс у Льюиса титул выгрыз на второй машине
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bilbiveter
Ответ Тёма Тёма
А почему он величайший, если без самовозной машины, он совсем уже не тот, что был с ней?
Потому что ему уже 38 лет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mittermeyer
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Зачем Тото это делает, не понятно. Ладно, когда такое говорит Марко и Берни про Макса, там пусть и возраст берет свое, но Макс реально невероятно хорош, то ли ещё будет. Но когда Вольф так говорит, про середняка, который стал многократным чемпионом благодаря своему цвету кожи, а не за свои выдающиеся гоночные качества, становится смешно. Не верю, что на трансферном рынке нет пилотов сопоставимых с темнокожим Латифи, что приходится так ему нализывать, а то из команды уйдет, а на замену никого нет или Мерседес настолько бедная команды, что только спонсоры Хэмилтона поддерживают ее наплову.

А может Вольф просто извращенец которому нравится говорить откровенную чушь на огромную аудиторию, а потом читать и мастурбировать на то, как его высмеивают. Иначе я просто не понимаю, какая сила заставляет его шквариться об Хэмилтона, когда есть такой мастеровитый 3х кратный чемпион мира, и потенциальный многократный чемпион мира в его команде.

А может Вольф просто "особенный" человек, так сказать человек дождя у которого нарушена связь с реальностью. Такая версия многое объясняет, почему команда так деградировала за 2 года.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Богатырёв
Ответ Mr.BadGuy
Может не стоило то экономить на спецах, ради самой большой в мире зарплаты лучшему гонщику в мире? может тогда и машина была бы получше
А с чего вы взяли, что мерс экономит на зарплате спецам из-за зарплаты Льюиса?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jesse Boy
ну, если Мерс предоставит машину, там много людей чемпионами станут... дело в машине, в общем, пора признать. разница между пилотами есть, но она легко нивелируется качеством болида.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий