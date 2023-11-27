Алвесу в третий раз отказали во временном освобождении. Прокуратура считает, что риск побега вырос из-за близости конца процесса

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвесу вновь отказали в освобождении из-под стражи.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения и компенсацию 150 000 евро для потерпевшей.

Сегодня суд Барселоны в третий раз отказал Алвесу во временном освобождении, поэтому он продолжит оставаться в тюрьме.

Причина отказа суда прежняя: судья считает, что по-прежнему сохраняется риск побега Дани в случае освобождения.

Кроме того, прокуратура в ответ на запрос Алвеса отметила, что риск побега лишь увеличился из-за приближающегося завершения процесса.

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17 комментариев

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red hikkikomori
У Алвеса случаем нет брата вроде Майкла Скофилда?)
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Гласящий Истину!
Ответ red hikkikomori
У Алвеса случаем нет брата вроде Майкла Скофилда?)
У него самого вся спина в татуировках!) Но вместо всякой чуши - лучше бы он набил себе план побега...)
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Artem Piatkov
"План побега" :))
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Клирик
риск побега лишь увеличился из-за приближающегося завершения процесса.

P, S, И может заключить контракт со Спартаком!))
+5
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Клирик
риск побега лишь увеличился из-за приближающегося конца света.
......
Прочиталось))
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Люблю выпить
побег из Шоушенка)
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Птюч, Ёж.
Логично, побег это последнее что ему осталось.
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Alexey Catalonsky
Походу после суда, Дани в мешке с мячами тикать будет)))
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peter_shor
показалось что конец Алвеса близился к пострадавшей
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The Best 20
алвес создай там свою фифу
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Алексей Иванов
Алвесу срочно нужен Сильвестр Сталлоне) тот в теме)
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Гласящий Истину!
Ответ rigobersong
Мог бы в Аравию спетлять, там уже один скрывается:) Кстати, вы же знаете почему Роналду уже несколько лет не посещает США:))
Да, как-то пропал у него интерес к роскошной жизни в США...))
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