Алвесу в третий раз отказали во временном освобождении. Прокуратура считает, что риск побега вырос из-за близости конца процесса

Дани Алвесу вновь отказали в освобождении из-под стражи.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения и компенсацию 150 000 евро для потерпевшей.

Сегодня суд Барселоны в третий раз отказал Алвесу во временном освобождении, поэтому он продолжит оставаться в тюрьме.

Причина отказа суда прежняя: судья считает, что по-прежнему сохраняется риск побега Дани в случае освобождения.

Кроме того, прокуратура в ответ на запрос Алвеса отметила, что риск побега лишь увеличился из-за приближающегося завершения процесса.

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