«Алина в здании». Загитова выложила видео, как испугала сестру – та упала и держалась за ногу
Алина Загитова выложила видео, как испугала младшую сестру.
Сестру Загитовой зовут Сабина, ей 15 лет.
Алина Загитова выложила видео, как испугала младшую сестру.
Сестру Загитовой зовут Сабина, ей 15 лет.
Но повезло, что сестра голову не расшибила при падении, а то тоже бы получила такое чувство юмора, как у нашей Алины)
П.С. Хейтеры могут не комментировать! Алиночка зэ бэст оф зэ бест!
Да, фигурное катание, точнее Алина Загитова, собирают много кликов и комментариев, но мне кажется, что новость о том, как она пошутила не самая важная.
Ну пошутила и пошутила. Не самая удачная шутка, но можно подумать, никто не дурковал в их возрасте.
Ну не может же нормадьный человек такую дичь выкладывать по своей воле...