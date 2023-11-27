«Алина в здании». Загитова выложила видео, как испугала сестру – та упала и держалась за ногу

Теги видео Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова выложила видео, как испугала младшую сестру.

Сестру Загитовой зовут Сабина, ей 15 лет.

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55 комментариев

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Borsiano
Ох уж эта запятая )
+55
-3
+52
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Александр Максаков
Скоро проснутся домохозяйки и напишут, как это смешно и весело
+54
-7
+47
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Anatiana
"Ты дурак, дядя Петя?" (с)
+47
-9
+38
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Dmitriy Racheev
Алина, в, здании, :),
+34
-1
+33
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Alex Rhea
Смешная шутка от Алины) молодец) всем известно, что юмор - один из самых надёжных признаков интеллекта, так что Алина подтвердила, что она умная!
Но повезло, что сестра голову не расшибила при падении, а то тоже бы получила такое чувство юмора, как у нашей Алины)
+45
-16
+29
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invincible
Редактор, забыл авторскую запятую в заголовке 😂
+20
-2
+18
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Anneta28
Девочке шел 22-ой год.🤦🏼‍♀️
+27
-10
+17
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Еще один из рода Болейн
Наша Алиночка как всегда на высоте! Прекрасный юмор! Спасибо за утренний позитивчик! Всем чмафки, любимки

П.С. Хейтеры могут не комментировать! Алиночка зэ бэст оф зэ бест!
+26
-12
+14
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STER
ТП
+19
-7
+12
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Рустам Ахметдинов
Ответ Туц
Прикольно. Сабина в куртке, падать было мягко))) да и видно что не на ногу упала так что особо преживающим можно расслабиться)
Здравствуйте, Алина
+14
-2
+12
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Кирилл Дубасов
Ответ Anatiana
"Ты дурак, дядя Петя?" (с)
только наоборот, в начале Дядя Петя
+13
-1
+12
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Что удивляет в Загитовой так это то, что в ней нет предела. Каждый раз думаешь, что глупее и нелепее уже ничего не выкинет, ан нет, она может. Каждый раз прыгает выше головы 😆
+21
-11
+10
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Anatiana
Ответ Borsiano
Ох уж эта запятая )
Виноваты стилисты, операторы, PR-менеджер... даже запятая
+14
-5
+9
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Alex1104
Зачем это на главной - не совсем понимаю.
Да, фигурное катание, точнее Алина Загитова, собирают много кликов и комментариев, но мне кажется, что новость о том, как она пошутила не самая важная.
Ну пошутила и пошутила. Не самая удачная шутка, но можно подумать, никто не дурковал в их возрасте.
+10
-3
+7
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missis-Zima
Ответ Anneta28
Девочке шел 22-ой год.🤦🏼‍♀️
годик
+7
-1
+6
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Sat397
Молодец, с чувством юмора у Алины все хорошо. А предвидеть падение сестры от такого безобидного розыгрыш она не могла.
Да, чувство юмора у Алинки искрометное 🙄
+10
-5
+5
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Нагрузки Сборной
Чарли в "Цветах для Элджернона" ставил запятые почти после каждого слова, когда впервые о них узнал
+6
-1
+5
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Екатерина К
Не смешно как-то
+6
-1
+5
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Тайга86
Чуть не угробила родного человека и единственную подружку в одном лице. Сестра хорошо так приложилась, надеюсь без последствий.
+11
-6
+5
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DrDro
Такое ощущение, что она троллит..
Ну не может же нормадьный человек такую дичь выкладывать по своей воле...
+6
-2
+4
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missis-Zima
Ответ Milorada K
каждый кружочек из телеги Алины приносится сюда. Без Алины не пишется и не комментируется. Дежурные вон уже в первых рядах. Соревнования не интересны, все тут.
А зачем в телегу эту чушь выкладывать? Для "себя" не выкладывают ,значит рассчитано на распространение.
+5
-1
+4
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ПупсикАмфилд
Главное чтобы головой не ударилась, а то будет также «шутить»
+7
-3
+4
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ВИван
От космической решили отвлечь народ.
+5
-2
+3
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Cruel Snake
Я точно именно её сестре 15? Просто кажется наоборот
+4
-1
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missis-Zima
Ответ DrDro
Такое ощущение, что она троллит.. Ну не может же нормадьный человек такую дичь выкладывать по своей воле...
Постановочное конечно,с сестренкой сидели думали и придумали)
+2
0
+2
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missis-Zima
Ответ Ирина Петрова
Гемма, где вас этой дикости научили
В детских учреждениях,лагерях, не знали?) еще хорошо зубной пастой спящего мазать,оттуда же) Алине надо более творчески подходить,раз начала.Выскочить из-за угла-примитив из детсадика.
+3
-1
+2
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Borsiano
Ох уж эта запятая )
Вам сейчас напишут, что все правильно и вообще, в давние времена запятые так и ставили 😆
+5
-3
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Zbra
Ответ Nassta
ой, люди вы с братьями/сёстрами никогда не прикалывались? капец душнилы
Ну блин, не в двадцать лет же такой ерундой страдать. Это развлечение для младшеклассников какое-то. На маму из-за угла выпрыгнуть, ткнуть пальцами в ребра, завернуть в фантик ластик - из той же оперы.
+6
-5
+1
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barbarian1991
Безызбежно, поэтому... Да.
+10
-9
+1
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Великий Алонсо
Ответ Anneta28
Девочке шел 22-ой год.🤦🏼‍♀️
Для спорстменов это нормально, в школе не училась толком
+9
-8
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Qqqubik
BREAKING!!!!11адынадын...
+1
0
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это жестокая шутка над твоим единственным другом на свете.
+4
-3
+1
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Валерий Рзянин
Казнить нельзя помиловать)))
+1
-1
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ɔculpa
Ответ Borsiano
Ох уж эта запятая )
Ну имя в начале предложения написано? Написано. Значит нужна запятая) А то, что это при обращении делается – уже несущественный нюанс, подууумаешь.
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Серый
Ответ Alex1104
Зачем это на главной - не совсем понимаю. Да, фигурное катание, точнее Алина Загитова, собирают много кликов и комментариев, но мне кажется, что новость о том, как она пошутила не самая важная. Ну пошутила и пошутила. Не самая удачная шутка, но можно подумать, никто не дурковал в их возрасте.
Непонятно другое - зачем такое выкладывать в телеграм?
0
0
0
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Альбина Губайдуллина
Сабина в долгу не останется)))
+4
-4
0
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missis-Zima
Ответ Sat397
Молодец, с чувством юмора у Алины все хорошо. А предвидеть падение сестры от такого безобидного розыгрыш она не могла.
Так обычно 3-х летки играют,спрячатся и пугают.Хороший юмор в 20 лет...(
+4
-4
0
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missis-Zima
Ответ Ирина Петрова
Как и ваши комментарии к этому видео
Какое видео,такие и комментарии.Или как от вас,Алиночка ты лучшая,вееерим! Продолжай в том же духе?
0
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Ирина Петрова
Ответ Gemma157
У меня идея новой шутки к Загитовой: спящему человеку ночью между пальцев ног вставить спички и зажечь. Оборжаться просто..
Гемма, где вас этой дикости научили
+2
-2
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Fuji69
Я бы тоже обоср.sya
+1
-1
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Девушка Безимени
Ответ missis-Zima
Постановочное конечно,с сестренкой сидели думали и придумали)
а на попе у сабины поролон?
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