На четвертьфиналах Кубка России будут запасные красные мячи на случай снегопада. Там играют мячами adidas, а не Nike, как в РПЛ
В Кубке России будут использовать красные мячи в случае снегопада.
Напомним, организацию матчей в Мир РПЛ подвергли критике после игры «Балтика» – «Спартак» (0:2) в минувшую субботу. Матч проходил в условиях сильного снегопада, однако команды не использовали мяч красного цвета, потому что в распоряжении лиги их не было.
Клубы лиги проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Однако Nike делает красные мячи только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве.
По информации «РБ Спорт», на всех матчах 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России будут красные мячи, которыми сыграют в случае снегопада. Матчи Кубка России клубы играют мячами adidas.
Игры пройдут 28 и 29 ноября. Завтра в Калининграде, где «Балтика» сыграет с «Локомотивом», ожидается слабый снег. 29 ноября в Оренбурге, где с местной командой встретится «Спартак», и в Москве, где «Динамо» примет «Зенит», также прогнозируют снег.
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