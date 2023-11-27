На четвертьфиналах Кубка России будут запасные красные мячи на случай снегопада. Там играют мячами adidas, а не Nike, как в РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Балтика Оренбург adidas Nike Футбол

В Кубке России будут использовать красные мячи в случае снегопада.

Напомним, организацию матчей в Мир РПЛ подвергли критике после игры «Балтика» – «Спартак» (0:2) в минувшую субботу. Матч проходил в условиях сильного снегопада, однако команды не использовали мяч красного цвета, потому что в распоряжении лиги их не было.

Клубы лиги проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Однако Nike делает красные мячи только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве.

По информации «РБ Спорт», на всех матчах 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России будут красные мячи, которыми сыграют в случае снегопада. Матчи Кубка России клубы играют мячами adidas.

Игры пройдут 28 и 29 ноября. Завтра в Калининграде, где «Балтика» сыграет с «Локомотивом», ожидается слабый снег. 29 ноября в Оренбурге, где с местной командой встретится «Спартак», и в Москве, где «Динамо» примет «Зенит», также прогнозируют снег.

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18 комментариев

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luu
Кубок видать в другой России проходит, в прекрасной России будущего - без фан айди и с красными мячами зимой.
+137
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Moffo
Кубку России осталось пиво разрешить и их иногентами признают
+36
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Фут.Боль
Давно пора было уже свой красный мяч создать. Эти импортные в условиях русской зимы непонятно себя ведут, они и зимы-то нашей не видели. В них и воздух чужой какой-то....
+22
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+19
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Spartakus1984
В прошлом году были какие то розовые мячи,они тоже плохо видны по ТВ на снегу ,нужен прям ярко красный
+12
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Игорь Васильев
Ответ luu
Кубок видать в другой России проходит, в прекрасной России будущего - без фан айди и с красными мячами зимой.
Я бы сказал, в прекрасной России прошлого
+13
-3
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igls54
"А поутру они проснулись"
+6
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ARAMIS777
Вот это правильно.
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Dvapyatdesyat
Вот проблема. Кубинская футбольная лига закупает красные мячи Найк в рамках официального партнёрства. РПЛ партнерится с кубинской лигой и перекупает эти мячи себе. Или меняет на бутсы. Кайф же
+4
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SadlerRG
Ответ luu
Кубок видать в другой России проходит, в прекрасной России будущего - без фан айди и с красными мячами зимой.
Куда ни глянь, везде реальность расслаивается. Нафиг нам Марвел, у нас тут своя мультивселенная.
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Valik Slovo
Только в рпл могут обсуждать уже неделю наличие оранжевого мяча )
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Подкат Мальдини
В чем проблема заехать на садовод купить красные мячи ?
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Ильдар М
Не могу объяснить почему, но очень смешно с этой новости))
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Магомед Саид Амирханов
Кайф!
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Йохан Чпохан
почему в Сколково до сих пор не придумали наномяч из белужьего пузыря? для всех видов спорта, любой погоды и времени суток!
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Вячеслав Припузов
Ответ luu
Кубок видать в другой России проходит, в прекрасной России будущего - без фан айди и с красными мячами зимой.
В параллельном мире
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Йохан Чпохан
Ответ luu
Кубок видать в другой России проходит, в прекрасной России будущего - без фан айди и с красными мячами зимой.
параллельная вселенная
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FRE3StYLER
Ответ luu
Кубок видать в другой России проходит, в прекрасной России будущего - без фан айди и с красными мячами зимой.
и из плей-офф после поражения не вылетают, а лишь меняют Путь)
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