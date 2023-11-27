РПЛ закупит красные мячи для игры в снегопад к следующему сезону: «99,9%, что ситуация в Калининграде не повторится. Медиа немного преувеличили тему»

Теги Спартак премьер-лига Россия телевидение Организация РПЛ Балтика Nike Матч ТВ Антон Фетисов Футбол

В РПЛ обещали закупить мячи красного цвета к следующему сезону.

Напомним, организацию матчей в Мир РПЛ подвергли критике после игры «Балтика» – «Спартак» (0:2) в минувшую субботу. Матч проходил в условиях сильного снегопада, однако команды не использовали мяч красного цвета, потому что в распоряжении лиги их не было.

Как сообщила пресс‑служба РПЛ, клубы лиги проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Однако Nike делает красные мячи только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве.

«Качество картинки ввиду определенных условий однозначно пострадало, но я бы хотел, чтобы вы услышали два основных тезиса.

Является ли картинка критичной для проведения матча? Очевидно, нет. Тема была несколько преувеличена со стороны медиа. Мы понимаем и очень ценим наше партнерство с холдингом «Матч» и понимаем, что мы должны услышать запрос аудитории.

Гарантирую, что в следующем сезоне красный мяч точно будет. Сейчас на принятие решения на следующий сезон у нас много времени, выбор мяча произойдет, вероятнее всего, на общем собрании после последнего тура перед зимней паузой. У нас будет логистическое плечо в семь месяцев, чтобы доставить любые мячи, которые выберут клубы РПЛ. Конечно, мы будем учитывать тот прецедент, который был в Калининграде.

Если похожее произойдет в этом сезоне, у нас есть решение. Такой же ситуации не повторится. Если мы говорим о весенней части чемпионата, то уверен, что в течение 2-3 месяцев какую‑то часть мячей удастся доставить.

Наверное, они будут не Nike, а другого производителя, но какое решение клубы примут, так мы и поступим. Естественно, мы будем учитывать необходимость, мы слышим этот запрос.

Даю гарантию в 99,9%, что такая ситуация не повторится», – сказал директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов в эфире «Матч Премьер».

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83 комментария

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counsel
а с чего это картинка не существенна для проведения матча? играют же не для себя, а для болельщиков.
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Cearvm
В декабре еще 2 тура, закупить красные мячи - это настолько нерешаемая задача?
+45
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King_X
Создадут рабочую группу, закажут исследование по мячу/оттенку и т. д, проведут опрос на фокус группе, спросят клубы РПЛ(пока ге решат единогласно), определят поставщиков, наметят логистические цепочки, выделят NNN миллионов и т д

Поэтому он про 7 месяцев, следующий сезон и логистику говорит? 😂
+38
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Гуго
К следующему году… я правильно понял, что зима в этом году отменяется?
+26
-2
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Саша Пушкин
Ответ Cearvm
В декабре еще 2 тура, закупить красные мячи - это настолько нерешаемая задача?
Да. Последние свободные деньги в кассе ушли на покупку бутс для кубинцев.
Поговаривают, что футболистам самим предложат скинуться на красные мячи на последние два тура.
Если не прокатит, то уж не обессудьте.
+19
-2
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haymaker
Ответ Cearvm
В декабре еще 2 тура, закупить красные мячи - это настолько нерешаемая задача?
Дума проголосует, презик подпишет указ. Серьёзное дело, не раскачивайте тут.
+16
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Александр Андреев
Ответ King_X
Создадут рабочую группу, закажут исследование по мячу/оттенку и т. д, проведут опрос на фокус группе, спросят клубы РПЛ(пока ге решат единогласно), определят поставщиков, наметят логистические цепочки, выделят NNN миллионов и т д Поэтому он про 7 месяцев, следующий сезон и логистику говорит? 😂
Группу в ватсап, канал в телеграмм и предварительно заабьюзют решение данного вопроса. Табличку прибить или приклеить?
+14
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леннорыч-абрамович
Белые Кубе продадут?
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Aleks_92
где-то в 2018 я уже это слышал, хватило этих организмов на пару сезонов, потом подумали, что зимы больше не будет 😂
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Алексей Еремеев
Красный мяч за 2 гола будет считаться))?
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Vasili Poplove
Это прорыв
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KaPZeN43
Я охреневаю. То есть, наверху не знали, что в ноябре (а во многих регионах уже в октябре) в России выпадает снег?
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Goldstream
Ответ counsel
а с чего это картинка не существенна для проведения матча? играют же не для себя, а для болельщиков.
Меня больше поразил вчерашний комментарий про неконтрастные синий и красный цвета. Белый и белый, значит, контрастные)
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Ярик01
Те, кто не видел мяч, это не вы не видели, а преувеличенные эмоции и ангажированные действия со стороны медиа )
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Саша Пушкин
Ответ Ярик01
Те, кто не видел мяч, это не вы не видели, а преувеличенные эмоции и ангажированные действия со стороны медиа )
Белые мячи, которые вы могли наблюдать, а точнее не могли наблюдать на трансляции, были изготовленные на проклятом Западе. Таким образом наши геополитические враги пытались дискредитировать отечественный футбол.
+6
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z.e.r.o
Что за чушь, к чему эти нереалистичные сроки? Даёшь федеральную программу "Красные мячи - 2030"!
+5
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Вечно в бане
«Сейчас на принятие решения на следующий сезон у нас много времени, выбор мяча произойдет, вероятнее всего, на общем собрании после последнего тура перед зимней паузой. У нас будет логистическое плечо в семь месяцев, чтобы доставить любые мячи, которые выберут клубы РПЛ. Конечно, мы будем учитывать тот прецедент, который был в Калининграде.»

А если десятого декабря в Калининграде пойдет снег? Или где-нибудь еще? Логистическое, сука, плечо у них. Бюрократы, #####. Прецедент, оказывается, буран в декабре. Слов нет. Сегодня с утра на работу шел по колено в снегу, а обратно шел, по колено в воде. У коммунальщиков тоже, логистическое плечо, видимо. Так и живем.
+5
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Spaten
Смешно будет, если в следующем снежном матче РПЛ чувака с красным мячом Мама домой загонит, и он заберёт его с собой))
+4
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Lavinka
Ответ Гуго
К следующему году… я правильно понял, что зима в этом году отменяется?
Зима не будет (с)
+4
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Giovanni Giovanni
"Готовь красные мячи летом, а крышу на стадионе зимой" РПЛ
+4
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bpfx5h6vrf
Эту дичь еще кто-то смотрит?🤦🏻‍♂️
Им надо семь месяцев - логистическое плечо - чтобы мячики красные купить…
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versus_
Несколько лет назад такая тема тоже возникла, причем тоже после матча Спартака, когда на заснеженном поле не оказалось красного мяча у РПЛ. И Лига пообещала решить и решила вопрос к следующему сезону, добыв красный мяч. Но похоже у них куриная память, что опять забыли про этот фактор. Это фактически халтурное отношение к делу, или же просто дополнительный контракт = дополнительный откат.
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Ярик01
Ответ Balt
Вы работали в крупных компаниях? В государственных или негосударственных? Порядок закупок очень суров везде в таких структурах. Бюрократия.
РФС не государственная структура, а уж потратить 0.1% от бюджета такой общественной организации может и руководитель
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Юрген
Ну ладно, два этих тура уже не спасти, слишком много формальностей, не успеть красные мячи взять. Но почему нельзя сделать это во время зимней паузы и подстраховаться на случай снегопада во время возобновления чемпионата и кубка в феврале-марте?
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Savarona25
По ТВ постоянно говорят, что санкции это великое благо в свете сверх-успешного развития импортозамещения, а тут 7 месяцев на полное и 3-4 месяца на частичное решение по каким-то там мячам. И все опять по схеме "серого импорта".
+3
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Водяра
Надо 10 мячей. Бюджет будет пару ярдов зелени.
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The Best 20
желательно со стразами
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pyritanza
Ответ Гуго
К следующему году… я правильно понял, что зима в этом году отменяется?
Разумеется. Завтра на улицу можно в шортах выходить)
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Dizzod
хорошо Найк не даёт красные мячи, но то что будет зима и что кроме Найка есть другие производители это же было известно.
+2
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a2wai
Это то, что надо было еще вчера делать, но в РПЛ, видимо, сидят полные идиоты)
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Евгений Крюков
Где-то грустит Спортмастер
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Ковид 07.10.52
Вот такие они нынешние руководители, нормальной игре мешало не белое поле, а белый мяч. Но это еще полбеды. А беда. что прикормыш при матче по фамилии Генич считает что Спартак виноват, что не привез красные трусы.
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Саша Пушкин
Ответ King_X
Создадут рабочую группу, закажут исследование по мячу/оттенку и т. д, проведут опрос на фокус группе, спросят клубы РПЛ(пока ге решат единогласно), определят поставщиков, наметят логистические цепочки, выделят NNN миллионов и т д Поэтому он про 7 месяцев, следующий сезон и логистику говорит? 😂
Почему бы Деду просто не отменить зиму на оставшиеся два тура?
Он же периодически сует свой нос в футбольные вопросы, а тут такой шанс отличиться перед так называемыми выборами.
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Nicolas Erfe
А в этом сезоне доигрывайте как хотите?)

Мда, вот они, 20 лет стабильного развития. Я смотрел матчи а начале 90-х, какая бы нищета и грязь не была, а мяч яркий на каждом зимнем матче был. Вот уж точно сейчас не 90-е. До чего дошел прогресс, как поется в песне
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Александр Андреев
Так вроде когда на осень/весну переходили, как раз говорили, что в такую погоду можно матч спокойно без ущерба перенести на резервный день. Или я ошибаюсь?
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Полуэктов Пётр
Ответ Cearvm
В декабре еще 2 тура, закупить красные мячи - это настолько нерешаемая задача?
На самом деле, это и правда нерешаемая задача.
Они работают по 44-фз, а значит для закупки мячей им надо провести конкурентную процедуру, а это с учетом согласования документации и сроков заключения договора (не ранее 10 дней с даты итогового протокола) - примерно 2 месяца. К тому времени уже и не нужны мячи будут.
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Ростов-на-Дону
Яйца красить запросто, а мячи. чЁ?
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Tima_Milan
лучше коричневые мячи
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pulyalke
еще нужно в регламенте прописать обязательный темный комплект формы с октября возить с собой
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teddy10
В смысле "картинка не критична"? Большинство болельщиков смотрят матчи по ТВ
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адекват
Ответ леннорыч-абрамович
Белые Кубе продадут?
Подарят
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R
Ответ Cearvm
В декабре еще 2 тура, закупить красные мячи - это настолько нерешаемая задача?
Главы РПЛ ждут следующей осени- черная пятница на маркетплейсах уже прошла в этом году, увы
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Artmann
Ответ z.e.r.o
Что за чушь, к чему эти нереалистичные сроки? Даёшь федеральную программу "Красные мячи - 2030"!
Всё ещё реалистичнее, чем Луна-27.)
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Lavinka
Ответ Алексей Еремеев
Красный мяч за 2 гола будет считаться))?
Не , красный значит быстрый !
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Peter Parker
Ответ Саша Пушкин
Да. Последние свободные деньги в кассе ушли на покупку бутс для кубинцев. Поговаривают, что футболистам самим предложат скинуться на красные мячи на последние два тура. Если не прокатит, то уж не обессудьте.
Как в детстве будут со своими мячами приходить на футбол)
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Михаил Мочалов
Зачем так тянуть?? К лету пожалуй закупим мячи для игры в снегопад.
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Artmann
Ответ Ростов-на-Дону
Яйца красить запросто, а мячи. чЁ?
Так яйца же весной. Освоение годового бюджета. "Логистическое плечо". Понимать надо.)
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Artmann
Ответ Sobachkin
А до этого были где они?
В своих креслах.
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Artmann
Ответ Dizzod
хорошо Найк не даёт красные мячи, но то что будет зима и что кроме Найка есть другие производители это же было известно.
"РПЛ" - "Ну и?"
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Artmann
Ответ a2wai
Ну надо же хоть как-то думать о людях позитивно, а не постоянно в них разочаровываться)))
Похвальная позиция. И нервы экономит, да?)
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