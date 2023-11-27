РПЛ закупит красные мячи для игры в снегопад к следующему сезону: «99,9%, что ситуация в Калининграде не повторится. Медиа немного преувеличили тему»

В РПЛ обещали закупить мячи красного цвета к следующему сезону.

Напомним, организацию матчей в Мир РПЛ подвергли критике после игры « » – « » (0:2) в минувшую субботу. Матч проходил в условиях сильного снегопада, однако команды не использовали мяч красного цвета, потому что в распоряжении лиги их не было.

Как сообщила пресс‑служба РПЛ, клубы лиги проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Однако Nike делает красные мячи только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве.

«Качество картинки ввиду определенных условий однозначно пострадало, но я бы хотел, чтобы вы услышали два основных тезиса.

Является ли картинка критичной для проведения матча? Очевидно, нет. Тема была несколько преувеличена со стороны медиа. Мы понимаем и очень ценим наше партнерство с холдингом «Матч» и понимаем, что мы должны услышать запрос аудитории.

Гарантирую, что в следующем сезоне красный мяч точно будет. Сейчас на принятие решения на следующий сезон у нас много времени, выбор мяча произойдет, вероятнее всего, на общем собрании после последнего тура перед зимней паузой. У нас будет логистическое плечо в семь месяцев, чтобы доставить любые мячи, которые выберут клубы РПЛ. Конечно, мы будем учитывать тот прецедент, который был в Калининграде.

Если похожее произойдет в этом сезоне, у нас есть решение. Такой же ситуации не повторится. Если мы говорим о весенней части чемпионата, то уверен, что в течение 2-3 месяцев какую‑то часть мячей удастся доставить.

Наверное, они будут не Nike, а другого производителя, но какое решение клубы примут, так мы и поступим. Естественно, мы будем учитывать необходимость, мы слышим этот запрос.

Даю гарантию в 99,9%, что такая ситуация не повторится», – сказал директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов в эфире «Матч Премьер».

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