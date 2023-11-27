«Зенит» выложил стикерпак «Вы опустились на дно» перед игрой с «Динамо» – с отсылкой к фанатской кричалке про «отсосать 3000 залуп»
«Зенит» выложил стикерпак «Вы опустились на дно» перед игрой с «Динамо».
После того, как «Динамо» опубликовало мем с тонущим ребенком про «поддержку всей страны», в телеграм-канале «Зенита» появился пост с изображением жемчужины и предложением нажать на нее.
Кликнув на жемчужину, можно увидеть цифры 2, 4,5, 8 и фразу «вы опустились на дно». Скорее всего, это отсылка к известной оскорбительной фанатской кричалке про «Динамо» и «отсосать 3000 залуп».
Однажды на трибунах стадиона «Динамо» прозвучала песня «Динамо» – жемчужина футбола». Предположительно фанаты «Спартака»переделали последние строчки песни в «Эх, «Динамо», ты мой любимый клуб! Так отсоси, «Динамо», три тысячи залуп!»
Так появился фанатский «Маяковский счетчик», согласно которому «Динамо» для следующего чемпионства нужно «отсосать 3000 залуп» – по одной «убавляется» за каждое поражение. Сейчас на этом счетчике число 2458.
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Спортсу тоже подойдёт стикерпак «Вы опустились на дно»
А то Роскомнадзор может подобное рассмотреть.
В том интернете есть спортс.ру, Он пишет нам всегда. И говорит: "Постой фанат, Зайди скорей сюда! Здесь двери все открыты, стаканы все налиты И девочки танцуют до утра! Да-Да-Да Эх, спортс.ру- жемчужина футбола, Эх, спортс.ру не может жить без грязи, Эх, спортс.ру- ты мой любимый сайт. Так ###### ж спортс.ру три тысячи #####!!!
Надеюсь, что кто-нибудь успеет сохранить на случай подобных новостей
Я о спортсе, если что.
Скорее всего кто-то увидел в этом отсылку к его собственному интеллектуальному и культурному уровню.
Спорц пробил дно.
И я не о Динамо и Зените...
Ну а новость от спортс это днище и мерзость. СМИ понимаешь.
Персиваль Уиллис Кокс ©
И, черт его знает, к чему это отсылка.
Всей страной во главе с Орловым бросились утешать Краснодар после поражения от Урала , все эти взаимные перепалки и наезды клубов из той же оперы )
Я еще чиновников понимаю , но болельщики ….