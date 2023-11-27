«Зенит» выложил стикерпак «Вы опустились на дно» перед игрой с «Динамо» – с отсылкой к фанатской кричалке про «отсосать 3000 залуп»

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«Зенит» выложил стикерпак «Вы опустились на дно» перед игрой с «Динамо».

После того, как «Динамо» опубликовало мем с тонущим ребенком про «поддержку всей страны», в телеграм-канале «Зенита» появился пост с изображением жемчужины и предложением нажать на нее.

Кликнув на жемчужину, можно увидеть цифры 2, 4,5, 8 и фразу «вы опустились на дно». Скорее всего, это отсылка к известной оскорбительной фанатской кричалке про «Динамо» и «отсосать 3000 залуп».

Однажды на трибунах стадиона «Динамо» прозвучала песня «Динамо» – жемчужина футбола». Предположительно фанаты «Спартака»переделали последние строчки песни в «Эх, «Динамо», ты мой любимый клуб! Так отсоси, «Динамо», три тысячи залуп!»

Так появился фанатский «Маяковский счетчик», согласно которому «Динамо» для следующего чемпионства нужно «отсосать 3000 залуп» – по одной «убавляется» за каждое поражение. Сейчас на этом счетчике число 2458.

Известно, когда «Динамо» станет чемпионом. Проклятие наложили фанаты «Спартака»

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195 комментариев

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Крыло советов
почему в комментах за такие слова банят, а в заголовках это норм?)
+397
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Aleksey Yashin
В заголовке "отсосать 3000 залуп"

Спортсу тоже подойдёт стикерпак «Вы опустились на дно»
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Tun
Взрослые сммщики покинули страну, одни школьники в клубах рпл остались?
+154
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Честный контроль
Похоже дно в очередной раз пробило не Динамо с Зенитом, а сотрудники Sports.ru
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Алексей Филиппов
А с чего вы взяли что это отсылка? там в посте ничего про залупы не написано, это уже авторы спорта залупы притянули, перегибаете конечно...
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rigobersong
А почему авторы в таких новостях не подписываются?:)
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Дима Рогач
Ответ Крыло советов
почему в комментах за такие слова банят, а в заголовках это норм?)
Это как порно и проституция
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Дима Рогач
Залупа!
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Barvex
Фразу «вы опустились на дно» можно адресовать и редакторам этого сайта.
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Двойка Бубнова
Какое-то уж слишком быдловатое оформление новости, как будто гопника с района пригласили на работу редактором
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sanek_rabona
Ну это уже даже для спорца зашквар
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Tomas Nepotrebko
Эй, Динамо, жемчужина футбола!
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Борнео
Меня банили и за гораздо более приличные слова. Слово в заголовке - это уже за гранью.
+22
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beltravel71
Ответ Aleksey Yashin
В заголовке "отсосать 3000 залуп" Спортсу тоже подойдёт стикерпак «Вы опустились на дно»
Они там давно
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Никому_никабельный
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий удален модератором
Они лежат под этим забором иногда
+18
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РедАктор
Вы там переобалдели такое выносить в загловок? Да и сама новость сомнительная.
+13
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Антимосковский
Ответ Tun
Взрослые сммщики покинули страну, одни школьники в клубах рпл остались?
школьники про этот счетчик и не знают
+13
-3
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Dark.Babysitter
А редакция спортс не хочет своим школомодератороам ограничить подобные выходки с лексиконом?
А то Роскомнадзор может подобное рассмотреть.
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trav
Спортс вас дети читают! Вы задолбали уже! Серьезно, пора плюнуть и уходить уже отсюда
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Максим Заворин
Спортс, в твоём стиле, банить не за что:

В том интернете есть спортс.ру, Он пишет нам всегда. И говорит: "Постой фанат, Зайди скорей сюда! Здесь двери все открыты, стаканы все налиты И девочки танцуют до утра! Да-Да-Да Эх, спортс.ру- жемчужина футбола, Эх, спортс.ру не может жить без грязи, Эх, спортс.ру- ты мой любимый сайт. Так ###### ж спортс.ру три тысячи #####!!!

Надеюсь, что кто-нибудь успеет сохранить на случай подобных новостей
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Клирик
Какую же мерзость я сейчас прочитал.
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ЛыСъ
Как быстро время летит, всего то 2458 осталось..
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Adeen
Разблокировано слово "залупа" на спортс.
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torik80
Ответ Алексей Филиппов
А с чего вы взяли что это отсылка? там в посте ничего про залупы не написано, это уже авторы спорта залупы притянули, перегибаете конечно...
А что, по-твоему, значит эта жемчужина и число 2458?
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Лирой Дженкинс
Ответ Алексей Филиппов
А с чего вы взяли что это отсылка? там в посте ничего про залупы не написано, это уже авторы спорта залупы притянули, перегибаете конечно...
Это даже не отсылка, это прям счетчик. 2458 до чемпионства жемчужины футбола)
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Костя Кот
позорный спорц
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justbored
ну вот теперь дно официально пробито. и отнюдь не Динамо.
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Barry
Спортс 2023: Волочкова, Джигурда, зал*пы. Какие новости будут дальше страшно представить..
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Alex1104
"Это какой-то позор"
Я о спортсе, если что.
Скорее всего кто-то увидел в этом отсылку к его собственному интеллектуальному и культурному уровню.
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Rasan
Выдавая на сайт заголовки про za лупы Спорц уже давно пробил дно
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Joss Stone
то есть тут теперь вот такие новости публикуются? причём от имени редакции?
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Dinarxxx
лютый треш спартс
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PaulluXX
Ну Зенит, в отличие от Спортс, сделал это малясь элегантней - без упоминания составной части полового органа..
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igo sarSM
спортс. вы охренели?
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Arche
Мне трудно представить себе такую новость лет тридцать назад, когда ещё мой отец был жив и выступал за Динамо. 🤦
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mars
Ответ Tomas Nepotrebko
Эй, Динамо, жемчужина футбола!
сколько там на Маяковском счётчике осталось?
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David Rigert
бред,а не статья.
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Никита1151
За такой например комент пользоватедя забанили бы.
Спорц пробил дно.
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Dark.Babysitter
Днище!!!
И я не о Динамо и Зените...
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nikitoq
мой ребёнок читает Вас!!! какие то рамки приличия можно держать?!!!!
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Сергей
Дно пробито
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Vlad K
может админу тоже счетчик включить?)
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fil_spb
Тоже конечно не самый изящный ответ. Можно было и сильно лучше. Тут уж слишком на поверхности и на грани фола. Но даже вот это заметно лучше динамовского наброса. Непонятно только на что вообще Динамо рассчитывали, когда решили таким сомнительным способом интерес к матчу подогреть? От 2дротс научились плохому. В итоге получили отлуп ещё до матча.

Ну а новость от спортс это днище и мерзость. СМИ понимаешь.
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Onion
Спорц опустился на самое дно. Прикроют вас...
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Алексей Кузнецов
Ответ Дима Рогач
Это как порно и проституция
"Если со всего интернета убрать сайты с порно, останется лишь один сайт с названием "Верните порно!"
Персиваль Уиллис Кокс ©
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Michael Boldyrev
Вот это да! Sports, вы пробили дно!
И, черт его знает, к чему это отсылка.
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OldRedWhite
Ответ Tun
Взрослые сммщики покинули страну, одни школьники в клубах рпл остались?
Просто любой ценой хотят поддержать так называемого интригу в Чемпионате ))
Всей страной во главе с Орловым бросились утешать Краснодар после поражения от Урала , все эти взаимные перепалки и наезды клубов из той же оперы )
Я еще чиновников понимаю , но болельщики ….
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rdyabin@icloud.com
Надо на главной такой счетчик для редакции спортса поставить.
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Hugo Stiglitz
Ответ Adeen
Разблокировано слово "залупа" на спортс.
ЗАЛУПА можно писать без скобок)))
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Сибирский литовец
спорц - жемчужина футбола!
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