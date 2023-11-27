«Зенит» выложил стикерпак «Вы опустились на дно» перед игрой с «Динамо» – с отсылкой к фанатской кричалке про «отсосать 3000 залуп»

«Зенит» выложил стикерпак «Вы опустились на дно» перед игрой с «Динамо».

После того, как «Динамо» опубликовало мем с тонущим ребенком про «поддержку всей страны», в телеграм-канале «Зенита» появился пост с изображением жемчужины и предложением нажать на нее.

Кликнув на жемчужину, можно увидеть цифры 2, 4,5, 8 и фразу «вы опустились на дно». Скорее всего, это отсылка к известной оскорбительной фанатской кричалке про «Динамо» и «отсосать 3000 залуп».

Однажды на трибунах стадиона «Динамо» прозвучала песня «Динамо» – жемчужина футбола». Предположительно фанаты «Спартака»переделали последние строчки песни в «Эх, «Динамо», ты мой любимый клуб! Так отсоси, «Динамо», три тысячи залуп!»

Так появился фанатский «Маяковский счетчик», согласно которому «Динамо» для следующего чемпионства нужно «отсосать 3000 залуп» – по одной «убавляется» за каждое поражение. Сейчас на этом счетчике число 2458.

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