Хабиб встретился с Роналдо: «Единственный и неповторимый»

Теги Интер Милан Сборная Бразилии по футболу Барселона Реал Мадрид Роналдо UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов встретился с чемпионом мира по футболу Роналдо.

«Ты провел 47 матчей за «Барселону и забил 49 голов. С цифрами я очень хорош (Роналдо забил 47 мячей в 49 играх за «Барселону» – примечание Sports.ru)», – сказал Хабиб Роналдо.

Спортсмены сфотографировались, а Нурмагомедов оставил подпись: «Единственный и неповторимый».

Роналдо – лучший нападающий 90-х по версии FourFourTwo. Баджо, Батистута, ван Бастен, Кантона – в топ-5, Дель Пьеро – 12-й, Рауль – 14-й, Шевченко – 19-й

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51 комментарий

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Всем мир
Оба на массе
+29
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King_X
Зубастик в хорошей форме, кстати
+27
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Aleksey Yashin
"Ты сыграл 47 матчей за Барселону и забил 49 голов. С цифрами я очень хорош (Роналдо забил 47 мячей в 49 играх)"

Недостаточно хорош, получается
+28
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Антон Фалафель
Скоро догонит по весу.
+16
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Kanonir152
Ответ as009595@icloud.com
🤣от перестановки слагаемых сумма не меняется, так что он действительно хорош
а где тут слагаемые?
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Tseren031293
Феномен времён интера был невероятно резок, спринт на 15-20 метров, сумасшедшая техника, разнообразие финтов, где надо скинуть, а где ударить, невероятное чутьё.
Конечно, всем запомнился невероятный ЧМ-2002, но то что он творил на стыке веков в сильнейшей Серии А в эпоху лучших защитников в истории- это показывало его невероятный уровень, хоть и короткий.
Любимый игрок детства.
+12
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chiscuid
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Теперь я понимаю, почему тебя считают, мягко говоря недалеким) С тобой лучше не в ступать в споры, ты в них непобедим;)
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Denis Fomin
Единственный настоящий Роналдо!
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chiscuid
Феномен на самом деле вовсе не жирный (рыхлый), визуально очевидно, что он очень плотный, мышц в нем хоть отбавляй)
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Дмитрий Караваев
Ответ as009595@icloud.com
🤣от перестановки слагаемых сумма не меняется, так что он действительно хорош
а сумма чего в итоге ?
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chiscuid
Ответ rigobersong
А вы знали, что жиробасика даже лучшим игроком на ЧМ не признавали!:))
Роналдо лучший игрок ЧМ-1998 официально! А твои комментарии - это клиника)
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as009595@icloud.com
Ответ Tseren031293
Феномен времён интера был невероятно резок, спринт на 15-20 метров, сумасшедшая техника, разнообразие финтов, где надо скинуть, а где ударить, невероятное чутьё. Конечно, всем запомнился невероятный ЧМ-2002, но то что он творил на стыке веков в сильнейшей Серии А в эпоху лучших защитников в истории- это показывало его невероятный уровень, хоть и короткий. Любимый игрок детства.
Да помню времен Барсы и первый сезон в Интере, жалею что тогда не осознавал насколько он был хорош, с тех пор ничего подобного не видел а то что он сделал на чм тоже лучшее что я видел, хотя смотрю чм с 94 года
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Мукунку хороший
Роналдо вроде скинул кг 10-15?
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chiscuid
Ответ rigobersong
Что он там творил, ни разу лучшим бомбардиром не стал:) В то время как Убнер, Аморозо, Протти и прочие топари забивали десятками:)) Погнался за деньгами после лучшего сезона в карьере:)
Что за чушь, в первый свой сезон был признал лучшим игроком чемпионата и с 25 голами стал вторым бомбардиром Серии А, отстав от Бирхоффа всего на 2 мяча, а дальше Роналдо больше лечился, чем играл
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ЭЮЯ
Ответ King_X
Зубастик в хорошей форме, кстати
ну если сравнить с Уткиным, то да
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Zeitgeist Zeppelin
Легенды.
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Дмитрий Рабко
Как же он располнел.
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Jesc
Опять фистинг
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rigobersong
Ответ chiscuid
Мои детские воспоминания - это Барса Гвардиолы, даже мне понятно, какого масштаба игроком был Феномен, все эксперты и игроки прошлого и настоящего в один ряд называют этого игрока одним из величайший в истории и лучшей 9-ой, а какой-то условный ригоберка из мухосранска, сидя на своем диване считает иначе) Эксперты явно не глупее тебя
Аргументы уровня Мостового!:)👍
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chiscuid
Ответ rigobersong
Моя позиция в том, что я просто написал правду и факты, а ты начинаешь гореть, потому что у тебя нет аргументов против, ты живешь прошлым и детскими воспоминаниями, а я объективными фактами:))
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chiscuid
Ответ rigobersong
Аморозо и Убнер за более скромные клубы больше забивали в сильнейшей лиге мира, это топ показатель:) Значит они >Роналдо, исходя из твоей логики:))🤣🤣🤣 Почему у тебя там горит от правды?:))
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chiscuid
Ответ rigobersong
Ну вот видишь, я написал статистику, сухие факты, а ты меня оскорбил, и что-то там понимаешь:)) Молодец, классная позиция:))
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ЭЮЯ
сказал Хабиб Роналдо.
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G_Batigol
Ответ Tseren031293
Феномен времён интера был невероятно резок, спринт на 15-20 метров, сумасшедшая техника, разнообразие финтов, где надо скинуть, а где ударить, невероятное чутьё. Конечно, всем запомнился невероятный ЧМ-2002, но то что он творил на стыке веков в сильнейшей Серии А в эпоху лучших защитников в истории- это показывало его невероятный уровень, хоть и короткий. Любимый игрок детства.
На стыке веков почти 3 сезона был травмирован. После ЧМ-98 до триумфального ЧМ-02 мало играл.
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Алексей Петров
Ответ as009595@icloud.com
Да помню времен Барсы и первый сезон в Интере, жалею что тогда не осознавал насколько он был хорош, с тех пор ничего подобного не видел а то что он сделал на чм тоже лучшее что я видел, хотя смотрю чм с 94 года
тоже смотрю с 94го, тогда на меня шок произвел Роберто Баджо!!!
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d.c.lee
Ответ Tseren031293
Феномен времён интера был невероятно резок, спринт на 15-20 метров, сумасшедшая техника, разнообразие финтов, где надо скинуть, а где ударить, невероятное чутьё. Конечно, всем запомнился невероятный ЧМ-2002, но то что он творил на стыке веков в сильнейшей Серии А в эпоху лучших защитников в истории- это показывало его невероятный уровень, хоть и короткий. Любимый игрок детства.
Староваты вы уже, впрочем как и я)))
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JURAVLI
а чего Хабиб выглядит таким маленьким? ведь говорят, он между боями весит 150 тонн 🤔
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Visca el Rychag
Ответ Kanonir152
а где тут слагаемые?
Слагаемые они будут в следующем году проходить
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& Co1366
Ответ Aleksey Yashin
"Ты сыграл 47 матчей за Барселону и забил 49 голов. С цифрами я очень хорош (Роналдо забил 47 мячей в 49 играх)" Недостаточно хорош, получается
Хабиб в Реал Мадрид лучше разбирается.
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Вальдано
Клон обидится от таких слов .. Factos..
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brig_Mercury
Комментарий удален пользователем
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Иван Алейников
Ответ King_X
Зубастик в хорошей форме, кстати
Если только по его меркам))
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