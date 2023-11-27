Хабиб встретился с Роналдо: «Единственный и неповторимый»

Хабиб Нурмагомедов встретился с чемпионом мира по футболу Роналдо.

«Ты провел 47 матчей за «Барселону и забил 49 голов. С цифрами я очень хорош (Роналдо забил 47 мячей в 49 играх за «Барселону» – примечание Sports.ru)», – сказал Хабиб Роналдо.

Спортсмены сфотографировались, а Нурмагомедов оставил подпись: «Единственный и неповторимый».

Роналдо – лучший нападающий 90-х по версии FourFourTwo. Баджо, Батистута, ван Бастен, Кантона – в топ-5, Дель Пьеро – 12-й, Рауль – 14-й, Шевченко – 19-й

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