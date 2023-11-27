Гендиректор «Зенита»: «Газпром Арена» финансировалась не из федерального бюджета, а за счет бюджета Петербурга, а он формируется из налогов «Газпрома» в том числе»

Теги Спартак Локомотив Зенит РЖД Арена премьер-лига Россия Газпром Александр Медведев Евгений Ловчев Открытие Банк Арена ЧМ-2018 FIFA Газпром Арена (Крестовский) деньги Футбол

Гендиректор «Зенита» рассказал, за чей счет строилась «Газпром Арена».

Строительство стадиона началось в 2007 году. Официально объект был введен в эксплуатацию 29 декабря 2016 года, а открыт – 22 апреля 2017 года. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ‑2018. В 2021 году там также состоялись матчи чемпионата Европы.

– Как вы относитесь к словам Евгения Ловчева о том, что в Санкт‑Петербурге пошли на строительство стадиона с крышей к ЧМ‑2018, на котором можно играть в любую погоду, а в Москве этого не сделали?

– Я с огромным уважением отношусь к Евгению Серафимовичу, за блестящей игрой которого за «Спартак» и сборную СССР с удовольствием наблюдал еще будучи мальчишкой. Сейчас слежу за всеми его высказываниями, мнениями и оценками, разборами удачных и неудачных действий наших футболистов, причем не только «Зенита».

Но в данном случае, так же как и он, не могу пройти мимо ошибки, причем, я бы сказал, существенной. Дело в том, что «Газпром Арена» не строилась именно к чемпионату мира.

При этом проект финансировался не из федерального бюджета. Это происходило за счет бюджета города Санкт‑Петербург. Он, в свою очередь, формируется из разных источников, включая налоговые поступления от «Газпрома» и его дочерних предприятий, зарегистрированных в Санкт‑Петербурге.

В целом же, говоря о формате «осень‑весна» и стадионах, иметь на наших аренах крыши было бы неплохо.

Знаю, что «Спартак» и «Локомотив» задумывались об этом в плане «Открытие Арены» и «РЖД Арены». Тем более технически это возможно, оценки стоимости тоже существуют. Но пока такие проекты только рассматривались, а не реализуются. Надеюсь, эта корректировка Евгением Серафимовичем будет учтена, – сказал Александр Медведев.

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106 комментариев

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Slavnov
Так бюджет города, это маленькая часть федерального бюджета, а налоги газпрома, это налоги гос компании государству, как не крути, одни гос деньги, спроси жителей петербурга, на футбол эти деньги направить или например на метро,95 процентов скажет метро
+99
-10
+89
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Иосиф Сталин
Давайте будем честны, жители Санкт-Петербурга его строили бесплатно, по ночам после работы, для любимого клуба. За вираж и стрелку!
+90
-10
+80
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GibsonFlyingV
Ответ Slavnov
Так бюджет города, это маленькая часть федерального бюджета, а налоги газпрома, это налоги гос компании государству, как не крути, одни гос деньги, спроси жителей петербурга, на футбол эти деньги направить или например на метро,95 процентов скажет метро
Ничего, что газ добывается в других регионах, а средства от налогов поступают в бюджет Петербурга? Это колониальная политика называется
+67
-9
+58
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Кузбасс
Атаки албинских бакланов на крышу стадиона тоже финансировались из городского бюджета)
+46
-12
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Александр Быкович
Да да да, всё верно,мы верим.И кстати,а бюджет Петербурга не госбюджет типа?)))
+30
-5
+25
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Зверёк
А в Газпроме чьи бабки?
+20
-5
+15
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Vano from Tbilisi
Не даром питер и москва являются крупнейшими регионами по добыче газа и нефти. За счет них и кормится россия
+20
-6
+14
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кадет как 1979
Питер не потянул бы без федералов
зачем врать
+21
-10
+11
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Матрос Кот
Врет,как дышит. Когда строился стадион Газпром был налоговым резидентом в Москве и платил налоги в бюжет Москвы. В бюджет Питера платила Газпромнефть, но по сравнению со стоимостью стадиона это очень малая часть.
+13
-5
+8
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Rudenzik
И вообще газ тоже частный, Миллер его лично у себя на участке добывает
+15
-8
+7
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Baobabb forever
Ответ GibsonFlyingV
Ничего, что газ добывается в других регионах, а средства от налогов поступают в бюджет Петербурга? Это колониальная политика называется
Из 500 крупнейших компаний России что то порядка 350 московские резиденты.
Это смущает в меньшей степени?
+13
-6
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Андрей Максимов
Ответ Verhovn
Газ для потребителей у нас самый дешёвый, если сравнивать с миром вообще в целом.
Венесуэла Иран и Ливия дешевле
+6
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Даня Чебыкин
Ответ Иосиф Сталин
Давайте будем честны, жители Санкт-Петербурга его строили бесплатно, по ночам после работы, для любимого клуба. За вираж и стрелку!
прям комсомольская стройка.
+9
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Птюч, Ёж.
Ответ Спартак Уокер
Был на Газпром арене очень хороший и современный стадион
вызывает вопросы не стадион, а как его строили.
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-4
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Сергей Илюшенков
Медведев зазвизделся не то слово!Стадион Зенита 8 лет строился за счëт Питера согласен с этим,только вот за это время смогли залить фундамент и кое как возвести стены да ещë и за баслословные деньги,а вот потом прозвучал чемпионат мира,и вот тут приехал Путин и дал Миллеру ещë столько же денег как стоит новый стадион!И кто бы что не говорил стадион был построен за деньги всей страны,а не за которые строил Питер их растащили и Миллер и его пособники!Об этом телевидение пол-года трубило!Особенно как Путин запрашивал отчет о проделанной работе!Если бы не бюджет страны,в Питере до сих пор бы строили стадион,а зенит играл бы на Крестовском!
+11
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Марксово Поле
Ответ Иосиф Сталин
Давайте будем честны, жители Санкт-Петербурга его строили бесплатно, по ночам после работы, для любимого клуба. За вираж и стрелку!
За Сашку и Семашку
+6
-2
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странно что не из бюджета зенита, впрочем зачем придворным тратить своё, когда можно чужое...
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Николай Максаков
Ответ Slavnov
Так бюджет города, это маленькая часть федерального бюджета, а налоги газпрома, это налоги гос компании государству, как не крути, одни гос деньги, спроси жителей петербурга, на футбол эти деньги направить или например на метро,95 процентов скажет метро
Сиди там и молчи!за умного сойдёшь!
+4
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Титюля
Ответ Иосиф Сталин
Давайте будем честны, жители Санкт-Петербурга его строили бесплатно, по ночам после работы, для любимого клуба. За вираж и стрелку!
Локомотив, Динамо, стадионы в Ростове, Сочи, Самаре, Калининраде, Волгограде тоже строили местные жители по ночам. Федун в качестве компенсации за строительная стадиона получил огромный участок Тушинского аэродрома где построил жилой квартал и продал.
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schwein
Ответ Slavnov
Так бюджет города, это маленькая часть федерального бюджета, а налоги газпрома, это налоги гос компании государству, как не крути, одни гос деньги, спроси жителей петербурга, на футбол эти деньги направить или например на метро,95 процентов скажет метро
>Так бюджет города, это маленькая часть федерального бюджета
Ох беда какая.
Я так понимаю про 3 уровня бюджетной системы РФ вы никогда не слышали?
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Михаил Иванов
Зачем доказывать , построили и смотрим в тепле и уюте .Граждане москвичи смотрите дальше на своих стадионах , сопли глотайте и снег жуйте.Нам как по ...
на вас .Можете и дальше обсуждать самый лучший стадион Санкт Петербурга.
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Птюч, Ёж.
Ответ Andrew'
Строить крышу ради максимум 10 матчей в году - безумно дорого и нерационально
как 10 матчей? на этом стадионе играет сборная, матчи еврокубков проходили, чемпионат и кубок.
+6
-4
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Jovana Jovičić
Ответ schwein
>Так бюджет города, это маленькая часть федерального бюджета Ох беда какая. Я так понимаю про 3 уровня бюджетной системы РФ вы никогда не слышали?
Самое жуткое, что у этого бездаря 30+ лайков
+4
-2
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utsh44psmr
«Газ не ваш, а наш» - сказал Александр Медведев
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Лимит Лимитович
Ну раз не из федерального, а всего лишь регионального, то издить можно, всё ок
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Олег Растегаев
То есть, прямыми словами: бюджет СПб больше не федеральный, и Газпром сам по себе? Независимая финансовая структура.
Тогда да. А я уже испугался, что опять гос-во песком в глаза занимается вместо того, чтобы в Читу машину для скорой купить..
+11
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Wayne Gretzky 99
Да-да, мы все еще в неоплатном долгу перед ними.
+5
-3
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schwein
Ответ Jovana Jovičić
Самое жуткое, что у этого бездаря 30+ лайков
Невежество тут в почёте.
+3
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Slavnov
Так бюджет города, это маленькая часть федерального бюджета, а налоги газпрома, это налоги гос компании государству, как не крути, одни гос деньги, спроси жителей петербурга, на футбол эти деньги направить или например на метро,95 процентов скажет метро
Не позорься, экономист.
+3
-2
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Andrew'
Строить крышу ради максимум 10 матчей в году - безумно дорого и нерационально
+7
-6
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Камбоджа Иванов
Ответ Slavnov
Так бюджет города, это маленькая часть федерального бюджета, а налоги газпрома, это налоги гос компании государству, как не крути, одни гос деньги, спроси жителей петербурга, на футбол эти деньги направить или например на метро,95 процентов скажет метро
Чел ты.

К бюджетам бюджетной системы Российской Федерации относятся:

> федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
> бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;
> местные бюджеты, в том числе:
- бюджеты муниципальных районов, бюджеты муниципальных округов, бюджеты городских округов, бюджеты городских округов с внутригородским делением, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;
- бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских районов.
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schwein
Ответ кадет как 1979
Питер не потянул бы без федералов зачем врать
Лолшто?
Инвестиционная программа города ещё на момент стройки была под 100 млрд в год, а сейчас ещё больше.
А тут всего лишь стадион за 42.
+4
-3
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okkervil
Ответ Dinamik1
Нормально газ качают в Томске а налоги платят в питере.
Чтоб качать газ, надо сначало нехило вложиться.Кто или мешает качать газ гражданам, зареги трированным в Томске?
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Lavinka
Мммм , какая вкусная лапшичка .
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Валерий Охотин
Ответ Spartakus1984
Разворовываете Россию для своего зенита?Это не правильно.
Педикус , так Лукойл тоже в этой системе , как же так , ваш уголовник тоже за счёт газа играет.
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Lavinka
Ещё бы скалал что Аллах дал .
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schwein
Ответ "Рот-Вайсс"
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Вот бы сейчас собирать налоги со всей страны и кичиться стройками наземного метро за безлимитный бюджет.
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рустам 81
вспомним как газпром оказался а питере , один маленький диктатор захотел,в Питере или Москве ,что ли газ добывают ?
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Dinamik1
Нормально газ качают в Томске а налоги платят в питере.
+5
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eyeballerswow
Ответ Slavnov
Так бюджет города, это маленькая часть федерального бюджета, а налоги газпрома, это налоги гос компании государству, как не крути, одни гос деньги, спроси жителей петербурга, на футбол эти деньги направить или например на метро,95 процентов скажет метро
не надо путать свою шерсть с общественной (с)
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"Рот-Вайсс"
Ответ Дмитрий9779
Вообще плевать заичец счёт такой офигенный стадион.Он есть,это факт и это прекрасно для города.Вмем недовольным москвисючам вспомнить про честно заработанные на их налоги плитки,Зарядье туннель и прочее Свободны.
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igls54
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Pelerin
Ответ Vano from Tbilisi
Не даром питер и москва являются крупнейшими регионами по добыче газа и нефти. За счет них и кормится россия
И все бурильные технологии создали коренные жители Дальнего Севера. Не говоря уж о транспортировке.

Выбор же простой - либо так, либо не будет ничего. Местные с нуля ничего сами не создадут...
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Дмитрий9779
Ответ Пара Соль Ка
Прекрасный стадион!) В любое время года в футболочке - это после того, как на Петровском не было даже козырька. А сейчас просто ляпота.... и столько семей с детьми всех возрастов.) И столько всего интересного перед матчами, на стадион можно приходить на целый день.
Привет Ириш,это зависить.Прям разрывает их от нее,да и пёс с ними.Зенит-чемпион!
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Verhovn
Ответ Андрей Максимов
Венесуэла Иран и Ливия дешевле
Не знаю. Говорят в Ливии при Каддафи бенз был по цене воды.)
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Егор Егор
Ответ GibsonFlyingV
Ни в меньшей,здесь речь именно про Петербург шла. Москва и Питер - метрополии, а все другие регионы - колонии
Деколонизаторы и здесь колонии нашли. А то, что эти колонии сами по себе даже живут в минус - это фигня. Можно все спихнуть на "Москва сжирает".
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Celsius
Ответ Архитектор Мендисабаль
Комментарий скрыт
Выжил он, но необратимо повредил голову, и с тех пор...
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Без лоха и жизнь плоха,если там полыхает то все правильно делаем ,😂
Разворовываете Россию для своего зенита?Это не правильно.
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dereds
Наверное большой бюджет у города раз востанавливают 400 тыс. город
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schwein
Ответ Матрос Кот
Врет,как дышит. Когда строился стадион Газпром был налоговым резидентом в Москве и платил налоги в бюжет Москвы. В бюджет Питера платила Газпромнефть, но по сравнению со стоимостью стадиона это очень малая часть.
Ну как малая, 20-30 млрд в год
+1
-1
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