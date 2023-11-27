Гендиректор «Зенита»: «Газпром Арена» финансировалась не из федерального бюджета, а за счет бюджета Петербурга, а он формируется из налогов «Газпрома» в том числе»

Гендиректор «Зенита» рассказал, за чей счет строилась «Газпром Арена».

Строительство стадиона началось в 2007 году. Официально объект был введен в эксплуатацию 29 декабря 2016 года, а открыт – 22 апреля 2017 года. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ‑2018. В 2021 году там также состоялись матчи чемпионата Европы.

– Как вы относитесь к словам о том, что в Санкт‑Петербурге пошли на строительство стадиона с крышей к ЧМ‑2018, на котором можно играть в любую погоду, а в Москве этого не сделали?

– Я с огромным уважением отношусь к Евгению Серафимовичу, за блестящей игрой которого за «Спартак» и сборную СССР с удовольствием наблюдал еще будучи мальчишкой. Сейчас слежу за всеми его высказываниями, мнениями и оценками, разборами удачных и неудачных действий наших футболистов, причем не только « ».

Но в данном случае, так же как и он, не могу пройти мимо ошибки, причем, я бы сказал, существенной. Дело в том, что « » не строилась именно к чемпионату мира.

При этом проект финансировался не из федерального бюджета. Это происходило за счет бюджета города Санкт‑Петербург. Он, в свою очередь, формируется из разных источников, включая налоговые поступления от «Газпрома» и его дочерних предприятий, зарегистрированных в Санкт‑Петербурге.

В целом же, говоря о формате «осень‑весна» и стадионах, иметь на наших аренах крыши было бы неплохо.

Знаю, что « » и « » задумывались об этом в плане «Открытие Арены» и «РЖД Арены». Тем более технически это возможно, оценки стоимости тоже существуют. Но пока такие проекты только рассматривались, а не реализуются. Надеюсь, эта корректировка Евгением Серафимовичем будет учтена, – сказал Александр Медведев.

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