Гендиректор «Зенита»: «Газпром Арена» финансировалась не из федерального бюджета, а за счет бюджета Петербурга, а он формируется из налогов «Газпрома» в том числе»
Гендиректор «Зенита» рассказал, за чей счет строилась «Газпром Арена».
Строительство стадиона началось в 2007 году. Официально объект был введен в эксплуатацию 29 декабря 2016 года, а открыт – 22 апреля 2017 года. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ‑2018. В 2021 году там также состоялись матчи чемпионата Европы.
– Как вы относитесь к словам Евгения Ловчева о том, что в Санкт‑Петербурге пошли на строительство стадиона с крышей к ЧМ‑2018, на котором можно играть в любую погоду, а в Москве этого не сделали?
– Я с огромным уважением отношусь к Евгению Серафимовичу, за блестящей игрой которого за «Спартак» и сборную СССР с удовольствием наблюдал еще будучи мальчишкой. Сейчас слежу за всеми его высказываниями, мнениями и оценками, разборами удачных и неудачных действий наших футболистов, причем не только «Зенита».
Но в данном случае, так же как и он, не могу пройти мимо ошибки, причем, я бы сказал, существенной. Дело в том, что «Газпром Арена» не строилась именно к чемпионату мира.
При этом проект финансировался не из федерального бюджета. Это происходило за счет бюджета города Санкт‑Петербург. Он, в свою очередь, формируется из разных источников, включая налоговые поступления от «Газпрома» и его дочерних предприятий, зарегистрированных в Санкт‑Петербурге.
В целом же, говоря о формате «осень‑весна» и стадионах, иметь на наших аренах крыши было бы неплохо.
Знаю, что «Спартак» и «Локомотив» задумывались об этом в плане «Открытие Арены» и «РЖД Арены». Тем более технически это возможно, оценки стоимости тоже существуют. Но пока такие проекты только рассматривались, а не реализуются. Надеюсь, эта корректировка Евгением Серафимовичем будет учтена, – сказал Александр Медведев.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
зачем врать
Это смущает в меньшей степени?
Ох беда какая.
Я так понимаю про 3 уровня бюджетной системы РФ вы никогда не слышали?
на вас .Можете и дальше обсуждать самый лучший стадион Санкт Петербурга.
Тогда да. А я уже испугался, что опять гос-во песком в глаза занимается вместо того, чтобы в Читу машину для скорой купить..
К бюджетам бюджетной системы Российской Федерации относятся:
> федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
> бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;
> местные бюджеты, в том числе:
- бюджеты муниципальных районов, бюджеты муниципальных округов, бюджеты городских округов, бюджеты городских округов с внутригородским делением, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;
- бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских районов.
Инвестиционная программа города ещё на момент стройки была под 100 млрд в год, а сейчас ещё больше.
А тут всего лишь стадион за 42.
Выбор же простой - либо так, либо не будет ничего. Местные с нуля ничего сами не создадут...