Артем Дзюба: «Я с вами, журналистами, закончил»

Артем Дзюба отказался общаться с журналистами после матча «Локомотива».

Железнодорожники сыграли вничью с «Крыльями Советов» в 16-м туре Мир (3:3). Дзюба провел на поле 80 минут и не отличился результативными действиями.

«Я с вами, журналистами, закончил», – сказал 35-летний нападающий после игры.

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