Артем Дзюба: «Я с вами, журналистами, закончил»
Артем Дзюба отказался общаться с журналистами после матча «Локомотива».
Железнодорожники сыграли вничью с «Крыльями Советов» в 16-м туре Мир РПЛ (3:3). Дзюба провел на поле 80 минут и не отличился результативными действиями.
«Я с вами, журналистами, закончил», – сказал 35-летний нападающий после игры.
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Осталось только с Леней шутки шутить.
Так он же им интервью давал, не?
вообще давно пора нему это сделать было.