Артем Дзюба: «Я с вами, журналистами, закончил»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба отказался общаться с журналистами после матча «Локомотива».

Железнодорожники сыграли вничью с «Крыльями Советов» в 16-м туре Мир РПЛ (3:3). Дзюба провел на поле 80 минут и не отличился результативными действиями. 

«Я с вами, журналистами, закончил», – сказал 35-летний нападающий после игры. 

Артем Дзюба: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха»

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56 комментариев

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Roman Araslanov
АХАХАХАХАХАХА
После следующего гола или победы Локо, первый к ним побежит
+126
-6
+120
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Серега Кузьменков
Дзюба закончил
+78
-2
+76
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чипинкос из ступино
не узнаю чет спортс, а как же заголовок в стиле "дзюба кончил с журналистами"?
+58
-3
+55
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Ktoto_V_Dome
В понедельник должна быть новость:’’ Дзюба закончил и другие результаты матчей 16 тура РПЛ "
+27
0
+27
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Борис Громов
как и с футболом гг
+22
-5
+17
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Иван Прошкин
С футболом тоже.
+12
-4
+8
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Ответ U
Так, видимо, он Орзул и покорил.
я бы тоже Орзул покорил...)
+7
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+7
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U
Так, видимо, он Орзул и покорил.
+8
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Tilo Wolf
Журналисты довели Дзюбу до оргазма.
+5
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Вечно в бане
Ты, дрочун, и с футболам закончил, и с журналистами.

Осталось только с Леней шутки шутить.
+7
-2
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d.xoxlov
Вот бы к этому пузырю никто после гола (если ещё случится) не подошёл. Раз уж закончил, значит закончил.
+4
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Forrest Gamp
хорошо, что не кончил
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kritik777
Мерзкий ферзь
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Денис Бояров
Ответ Ktoto_V_Dome
В понедельник должна быть новость:’’ Дзюба закончил и другие результаты матчей 16 тура РПЛ "
Дзюба закончил с журналистами
+4
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Розе Ротенбергино
Когда проиграл: "Я с вами не разговариваю", а выиграл - сам бежит к журналистам.
+4
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EminenceGrise
Ох, теперь же весь потолок в этом помещении чистить придется!
+3
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HRYNDEL
Да кому ты нужен блудорук!!!
+3
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supirpupir
Кончитa
+3
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Рома Карабах
Если бы выиграли, то без интервью бы не оставил. Если бы забил, то "наслаждались" бы речями всю неделю, наверное
+3
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Пет Рович
Ответ Roman Araslanov
АХАХАХАХАХАХА После следующего гола или победы Локо, первый к ним побежит
Только хотел написать тоже самое)
+3
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Vitezslav
Справился с журналистом одной левой.
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Андрей Балабаев
Ответ Денис Бояров
Дзюба закончил с журналистами
Спасибо что не обканчал
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King_X
Ладно б после побед и голов так говорил
Так он же им интервью давал, не?
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zanuda59
Это он на что намекает?😄
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nikolai 75
а они тебя Артемка с лета 2018 до небес вознесли.,часто забывая настоящих героев.ну пусть пожинают
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укротитель троллей
Сказал 35 летний ребёнок 😁
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bestttttttofthebest
с чем Артема поздравляю)
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lnm1956@ya.ru
Ответ zanuda59
Это он на что намекает?😄
на интернет, наверное
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counsel
Ответ U
Так, видимо, он Орзул и покорил.
в случае с Орзул он заканчивал не с, а на ..
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Fintt
А мог бы сказать спасибо хотя б.
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jqzn88xn6n
Закончил сегодня
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Подкат Мальдини
Ответ чипинкос из ступино
не узнаю чет спортс, а как же заголовок в стиле "дзюба кончил с журналистами"?
На журналистов
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brace
что опять?
вообще давно пора нему это сделать было.
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Алексей Полиенков
Журналистам с ним тоже пора бы уже закончить и ничего больше про него не писать.
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Dura Ace Di2
Легендарно, Артём🤣🤣🤣
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Nikolay
Полено поняло, что оно уже не дерево и закончило?
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Орыс-орыс онбаган
Ну это самое главное, что получил удовольствие
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8arcelona
Предыдущая новость: Дзюба передернул микрофон журналиста
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Dr. Heisenberg
Мистер "не-тот-файл" только на это и горазд.
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Мансур Абдрахимов
Всё я кончил! Шерон Стоун в президенты!
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Фан Рубина
С ними просто не о чем говорить.
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юрий зайцев
Дзюба любит в кулачок)))
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Sergeev55
для него теперь Слуцкий - главный журналист! 😆😆
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mr.birik
Давно пора было …
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Спартак Уокер
Хорошо что он их журналистиками не назвал
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Hong Kil
На телефон снимал?
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Dinamik1
Дело в том что он сказал правду но ведь он и сам такой.
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адекватное решение...
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