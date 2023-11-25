Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Кондратюк, Алиев, Дикиджи, Ветлугин, Даниелян покажут короткие программы

25 ноября фигуристы выступят с коротким программами на Гран-при России в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Александр Мельников

2. Владислав Дикиджи

3. Даниил Самсонов

4. Иван Попов

5. Михаил Полянский

6. Семен Соловьев

Вторая разминка

7. Артур Даниелян

8. Андрей Анисимов

9. Марк Кондратюк

10. Матвей Ветлугин

11. Дмитрий Алиев

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница