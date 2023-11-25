Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Кондратюк, Алиев, Дикиджи, Ветлугин, Даниелян покажут короткие программы
25 ноября фигуристы выступят с коротким программами на Гран-при России в Москве.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Мужчины
Короткая программа
Начало – 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Александр Мельников
2. Владислав Дикиджи
3. Даниил Самсонов
4. Иван Попов
5. Михаил Полянский
6. Семен Соловьев
Вторая разминка
7. Артур Даниелян
8. Андрей Анисимов
9. Марк Кондратюк
10. Матвей Ветлугин
11. Дмитрий Алиев
Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница
Не хило накинули Даниилу за 4с.
Оказывается 4Л и каскад 4С2Т стоят меньше.
Да понимаю почему БК ушли в ТШТ.
Попов потом правда еще лучше катил.
Ну не только прыжки тут!!!!
Влад классный, с шикарным лутцом, НО он сильно проигрывает в компонентах Дане, он сегодня еле ехал, смотрел в пол, каскад с двойным тулупом сделал. Сегодня он по делу проигрывает Дане.
А вообще, хочется сказать всем «болелам»… будьте добрее что ль! Если вы тут свое тухлое мнения о ком-то из ребят не напишете, с вами ведь ничего не случится???
Удачи завтра!
Единственное, что с 4С немного неуверенно выехал, пришлось 2Т вместо 3Т прыгать.
А за 4Л многие +4 поставили, очень хороший был 4Л.
Но я всё равно думал, что на 1-2 балла повыше будет Влад, а не наоборот.
Всем мальчикам гладкого льда и чистых прокатов, а нам - удовольствия от просмотра и ярких впечатлений))
Дима АЛиев-покажи свое удивительное кружево на льду и стабильность пожалуйста
Влад пожалуйста все четко!
Ну и Матвей-а что если очень постараться!