Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Кондратюк, Алиев, Дикиджи, Ветлугин, Даниелян покажут короткие программы

Теги сборная России результаты мужское катание Дмитрий Алиев Артур Даниелян Матвей Ветлугин Даниил Самсонов Илья Яблоков Владислав Дикиджи Михаил Полянский Семен Соловьев Марк Кондратюк Андрей Анисимов Иван Попов Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Александр Мельников Фигурное катание

25 ноября фигуристы выступят с коротким программами на Гран-при России в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Александр Мельников

2. Владислав Дикиджи

3. Даниил Самсонов

4. Иван Попов

5. Михаил Полянский

6. Семен Соловьев

Вторая разминка

7. Артур Даниелян

8. Андрей Анисимов

9. Марк Кондратюк

10. Матвей Ветлугин 

11. Дмитрий Алиев

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

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271 комментарий

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Ирина Ельникова
Дикиджи с двумя четверными-один из них старший квад, набрал меньше
+33
-6
+27
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Евгения Брылёва
Владиславу Дикиджи доказать, что победа была не случайной💪💪, уж очень понравился этот парень на прошлом этапе💣👍⛸️
+24
-1
+23
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Latika S
Поставили выше Дикиджи с красивейшим лутцом🤦‍♀️
+31
-9
+22
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Defender64
Что такое 95 Самсонова с одним квадом? Коляда сотку набирал, по-моему единственный из наших. И даже на международке ему вроде то ли раз, то ли два такое удавалось.
+27
-7
+20
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galik55
Правильно, что отказался Даниил, а Аллилуйя это не нафталин?
Не хило накинули Даниилу за 4с.
Оказывается 4Л и каскад 4С2Т стоят меньше.
Да понимаю почему БК ушли в ТШТ.
+35
-16
+19
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Ayla
Слушайте, мне нравится Влад и совсем не нравится Самсонов, но с трибуны Влад ходил пешком, а Самсонов катил мягко и на большой скорости. Ну что есть то есть…
Попов потом правда еще лучше катил.
+20
-1
+19
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Александр Шульгин
Ответ galik55
Правильно, что отказался Даниил, а Аллилуйя это не нафталин? Не хило накинули Даниилу за 4с. Оказывается 4Л и каскад 4С2Т стоят меньше. Да понимаю почему БК ушли в ТШТ.
Ценятся не только прыжки. Прокат был просто отличный как когда-то
+23
-6
+17
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King_bez_ice
Мм компы Самсонова ….
+18
-2
+16
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Ягун Ягунини
Сегодня день возвращений. И Ваня Попов после болезни. На кваде степаут, но в целом тоже достойный прокат.
+16
0
+16
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Jadnaya_piyavka
Как же надоели люди, которые пишут про грибы Тутберидзе постоянно….
Ну не только прыжки тут!!!!
Влад классный, с шикарным лутцом, НО он сильно проигрывает в компонентах Дане, он сегодня еле ехал, смотрел в пол, каскад с двойным тулупом сделал. Сегодня он по делу проигрывает Дане.

А вообще, хочется сказать всем «болелам»… будьте добрее что ль! Если вы тут свое тухлое мнения о ком-то из ребят не напишете, с вами ведь ничего не случится???
+19
-4
+15
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Евгения Брылёва
Димка Алиев --- бороться до конца 💪💪💪и не сдавать пп!!!!!🙏🙏🙏
+16
-1
+15
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Aporte14
Ответ kuzovatovai
Это что сейчас было? Почему Самсонов выше? Каскаде же тройной?
А каскад у Влада с двойным
+18
-5
+13
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Aporte14
На мой взгляд, справедливо
+22
-9
+13
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elenaa
Ответ Люблю Женьку
Три победителя прошлых этапов, кто из них сможет повторить свой успех? А может воспрянет Марк или Артур чисто откатает? У парней всё непредсказуемо и очень интересно! 👍 Я за Матвея и Влада! Всем отлично выступить! 🙏
за Дикиджи
+13
0
+13
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Defender64
Он, по-моему, сам в шоке.
+16
-3
+13
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lepestok
Ответ Latika S
Поставили выше Дикиджи с красивейшим лутцом🤦‍♀️
Влад сегодня тяжело катил, все-таки болеет еще. а Даниила все удачно сложилось, он всегда был компонентным
+19
-6
+13
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umma
Просто сравните катание Дани и Влада это небо и земля, даже при том что у него по технике ниже будут оценки ,но мы увидели все и прыжки и программу и вращение ну все ,браво Даня
+20
-7
+13
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Shveddka
Джи видно еще в себя не пришел, дыхалки не хватает, но боец, сегодня видно выжал все что можно)
Удачи завтра!
+12
0
+12
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Delirium
Ответ Леличек
Ну и грибы у Самсонова))
Как раз прокат Дикиджи и Самсонова один за другим и продемонстрировал разницу. Даниил пока по праву лидер, грибные прокаты нас еще ожидают во второй половине.
+15
-3
+12
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Андор
Ответ Леличек
Ну и грибы у Самсонова))
в плане второй оценки Даня очень хорош
+18
-6
+12
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Rina
Больше всего переживаю за Артура! Так хочется, чтобы у него наконец были чистые прокаты!
+12
-1
+11
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Лиза Михайлова
Парни нас сегодня радуют!
+11
0
+11
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Ирина2001
Самсонов сегодня очень хорошо
+15
-4
+11
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Sveta Arhipova
Соревнования в мужском одиночном в последнее время интересно смотреть - многие удивили) Удачи и чистых прокатов парням!
+10
0
+10
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Лиза Михайлова
Вот это наши талантливые мужчины-одиночники! Молодец, Даниил!
+11
-1
+10
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Ягун Ягунини
А вот и Даня вернулся. После такой болезни и долгого перерыва, 4С, 3А, безупречно. Ну, а скольжение у него всегда эталонным было.
+14
-4
+10
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Defender64
Хорошо Откатал Дикиджи!
Единственное, что с 4С немного неуверенно выехал, пришлось 2Т вместо 3Т прыгать.
А за 4Л многие +4 поставили, очень хороший был 4Л.
+10
0
+10
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umma
Ответ Aporte14
На мой взгляд, справедливо
И мне кажется, потому что в программе было ну все ..Влад тоже хорош,но без хорео его программа целостно не смотрится ,прыжки конечно супер ..Но Даня сегодня был лучше ( это моё мнение )
+13
-3
+10
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Док Аксель
Ну вот и Влад прыжки ультра-си сделал на ысоком уровне и чисто. Жаль, что на каскаде в ГОЕ потерял из-за выезда и сдвоил второй прыжок. Но после болезни так откатать, это дорогого стоит. Молодчина !
+10
0
+10
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Svetmel
Господи, я не дышала! Даня, молодец! Триксель просто сногсшибательный!
+15
-6
+9
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Defender64
Ответ King_bez_ice
Мм компы Самсонова ….
Вообще, на балл с копейками выше Дикиджи не выглядит чем-то таким неразумным.
Но я всё равно думал, что на 1-2 балла повыше будет Влад, а не наоборот.
+9
0
+9
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zhena vvp
Ну это жесть поставить выше Дикого Джи, Лутц эталонный, второй четверной. Как Самсонов первый? ?? Фуууууу, завтра все встанет на свои места, кошмар , а не судьи
+27
-18
+9
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Revery
Приветствую постоянную гвардию болельщиков!)
Всем мальчикам гладкого льда и чистых прокатов, а нам - удовольствия от просмотра и ярких впечатлений))
+9
0
+9
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Latika S
Какой лутц у Дикиджи шикарный, просто отвал башки
+11
-2
+9
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Дружба11
Влад Боец.Умница!
+12
-3
+9
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Леличек
Ну и грибы у Самсонова))
+32
-23
+9
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tanya_1111
Дикиджи прыгает 4 лутц с верного ребра Самсонов тройной с плоского, Самсонов выше Дикиджи, ничего не меняется.
+20
-11
+9
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Pakita
Ну какой же красавчик Дикиджи!!
+9
0
+9
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Defender64
Болею за Алиева, но чисто по-человечески хочется поддержать Артура и Данила. Тяжёлая ситуация, особенно Артур как-то уж совсем руки опустил на прошлом этапе.
+10
-2
+8
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Александр Шульгин
Справедливые оценки
+22
-14
+8
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Мороженко
Влад, давай так же чисто
+10
-2
+8
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galik55
За Владислава Дикиджи и Илью Яблокова.
+9
-1
+8
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Елена Готье
Сейчас ещё Дикиджи под него засунут...
+15
-7
+8
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Лиза Михайлова
Иван Попов - компонентный фигурист)))
+8
0
+8
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kuzovatovai
Это что сейчас было? Почему Самсонов выше? Каскаде же тройной?
+20
-12
+8
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Ольга Ив
Как же радостно за Даниила❤️
+15
-7
+8
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Беглый*
Успешных прокатов Даниилу Самсонову
+12
-4
+8
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Ирина Ельникова
а куда так много?
+13
-5
+8
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Дружба11
За Диму Алиева, Влада Дикиджи!
Дима АЛиев-покажи свое удивительное кружево на льду и стабильность пожалуйста
Влад пожалуйста все четко!
Ну и Матвей-а что если очень постараться!
+8
0
+8
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Carg0
За Влада Дикиджи!
+8
0
+8
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