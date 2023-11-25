Сергей Карякин: «ФШР манипулирует фактами и пытается найти любой повод унизить меня и обвинить в непатриотизме, делая грязные рассылки по всем СМИ»

Теги Александр Грищук сборная России Сергей Карякин суперфинал чемпионата России Ян Непомнящий ФШР Шахматы

Сергей Карякин резко ответил на претензии Федерации шахмат России.

Ранее в ФШР заявили, что гроссмейстер отказался принять участие в турнире ШОС в Китае, сославшись на участие в коммерческом турнире.

«Федерация шахмат России вновь пробила дно сумела меня поразить!

Дело в том, что 16-19 декабря в Китае будет проведен турнир сборных по быстрым шахматам Шанхайской организацией сотрудничества.

С большим пафосом было объявлено, что ФШР выставляет сборную РФ для участия в этом турнире и приглашает меня выступать. Дело благое, я только за!

Вот только на эти даты я давно принял приглашение на участие в традиционном и очень престижном турнире «Шахматные звезды» в Москве, и в ФШР это прекрасно знали. Сроки проведения и участники турнира были объявлены заранее!

А дальше начались чудеса. После того как я подтвердил, что у меня нет возможности поехать с командой в эти сроки, ФШР меня обвинили в том, что «у меня другие приоритеты» и «я не нахожу время участвовать в Суперфинале чемпионата России и играть за сборную»!?!

Это притом, что приглашение в Китай я получил менее чем за месяц до начала! И, конечно, я не могу подставить организаторов прекрасного фестиваля «Шахматные звезды» и в последний момент отказаться от участия!

ФШР вновь манипулирует фактами и пытается найти любой повод унизить и обвинить меня в непатриотизме, делая свои грязные рассылки по всем СМИ. Выглядит это абсолютно деструктивно!

А теперь у меня встречные вопросы к ФШР. Почему нашу сборную в Китае не возглавляет Ян Непомнящий или Александр Грищук? И почему, если они отказались, ФШР не трубит о том, что они «не нашли время играть за сборную»? Двойные стандарты? Или это – другое?

Но более важный вопрос заключается в другом. Почему за полтора года ФШР не организовала в России достойных турниров с участием иностранцев из дружественных стран, а пиарится только на том, что наша сборная едет на подобный турнир в Китай?!

Ну а про Суперфинал чемпионата России, если Федерация сама эту тему регулярно поднимает, поговорим как-нибудь отдельно...» – написал Карякин в телеграм-канале. 

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14 комментариев

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VictorVallecano
Отличный жабогадюкинг. Как же сережа испугался обвинений в непатриотизме.
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mbauer
Как-то много врагов стало у этого господина. То русофобы, то ФИДЕ, то вот российская шахматная федерация уже. Разброс приличный. Может, в консерватории пора что-то подправить?
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Rumov
Шахматист, не умеющий думать на ход вперед-не шахматист. Он помрет, как никому не нужный ...ополиз. И вспомнят его потом, как помета или скобу, сплюнув на амфальт...
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f0mk4
Вокруг СерГея одни враги
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Максим Баженков
Неважно как вы относитесь к Карякину, но РШФ это правда редкое гавнище.
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Dmitriy Racheev
Боярам нужны враги и предатели родины, иначе в поиске виноватых можно выйти на самих себя. А то и на пацанчиков из подворотни
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exshepardjack
Сережа, Непомнящий и Грищук и не орут на каждом углу, что они патриоты)
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ADiPin
Карякин уже дгавно не шахматист, звонок от депутатов поступил, все норм
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ADiPin
Но более важный вопрос заключается в другом. Почему за полтора года ФШР не организовала в России достойных турниров с участием иностранцев из дружественных стран, а пиарится только на том, что наша сборная едет на подобный турнир в Китай

Тик так,тик так, ответьте на вопрос почему карякин такой тупой
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Rumov
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Oleg Olegov
Он и Степанова разные люди?
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