НБА. «Оклахома» примет «Филадельфию», «Клипперс» встретятся дома с «Далласом» и другие матчи

Теги результаты Атланта Кливленд Даллас Клипперс Лейкерс Майами Бруклин Новый Орлеан Филадельфия НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити Баскетбол

В субботу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

Одержавшая шесть побед подряд «Оклахома» примет «Филадельфию». Неудачно начавшие сезон «Клипперс» встретятся дома с одним из лидеров Запада «Далласом».

НБА

Регулярный чемпионат

Оклахома-Сити – Филадельфия
Дата проведения
26 ноября, 01.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Бруклин – Майами
Дата проведения
26 ноября, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

Вашингтон – Атланта
Дата проведения
26 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Кливленд – Лейкерс
Дата проведения
26 ноября, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Юта – Новый Орлеан
Дата проведения
26 ноября, 05.30, «Delta Center»
Онлайн матча

Клипперс – Даллас
Дата проведения
26 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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21 комментарий

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AaaaRrrr
Гидди вроде бы играет, интересно будет увидеть реакцию домашней арены на него, как я понимаю там мнения неоднозначные). Ну и если ШГА выдаст чуть сильнее обычного перформанса то есть шанс забрать, даже с Эмбидом.
+5
0
+5
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Максим Тарасов
ОКС (если Фила без Эмбиида)
Майами
Атланта
Кэвс (у ЛАЛ основа может пропустить встречу, плюс турне только началось, там впереди более серьёзные команды)
Пеликаны
Даллас
+3
-1
+2
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Xell
Ответ vufer
Фила,Бруклин,Атланта,Кливленд,Новый Орлеан.Даллас
Даллас выиграет. Клипперс это клиенты Дончича.
+4
-2
+2
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Здоровье Энтони Дэвиса
Ответ Максим Тарасов
ОКС (если Фила без Эмбиида) Майами Атланта Кэвс (у ЛАЛ основа может пропустить встречу, плюс турне только началось, там впереди более серьёзные команды) Пеликаны Даллас
Основа как раз у Майами пропустит, так как бэк-ту-бэк, а вот ЛАЛ, полагаю, сыграют максимально возможным по силе составом. А у Кавс там еще Митчелл под вопросом.
+2
0
+2
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vufer
Фила,Бруклин,Атланта,Кливленд,Новый Орлеан.Даллас
+4
-3
+1
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Kira_B
Ответ Xell
Лейкерс поборятся. Кливленд нестабилен.
Интеллигент в подъезде бывшей написал на стене: "Лена непостоянна"
+1
0
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Evgeniy 72
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Основа как раз у Майами пропустит, так как бэк-ту-бэк, а вот ЛАЛ, полагаю, сыграют максимально возможным по силе составом. А у Кавс там еще Митчелл под вопросом.
Майами то с чего основу снимать, они играют в том же городе, отдохнуть должны полноценно. Гостевые бэк-ту-бэки изнуряют в основном из-за перелётов, особенно если по разным часовым поясам. Хотя с модным лоад менеджментом всего можно ожидать, пока кого-нибудь не штрафанут...
+1
0
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Ratmir90
Окла Фила думаю будет классный матч, интересно на Чеда посмотреть, нравится его игра. Единственное чего ему не хватает это мыщц, а так может элитным центром стать
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Xell
Ответ vufer
Фила,Бруклин,Атланта,Кливленд,Новый Орлеан.Даллас
Лейкерс поборятся. Кливленд нестабилен.
+1
-1
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k_terekhov
Ответ vufer
Фила,Бруклин,Атланта,Кливленд,Новый Орлеан.Даллас
Фила вроде без Эмбиида
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vufer
Ответ k_terekhov
Фила вроде без Эмбиида
Оклахома без Вильямса (который Джайлен), и наверное без Гидди.
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k_terekhov
Ответ vufer
Оклахома без Вильямса (который Джайлен), и наверное без Гидди.
Думаешь без шансов для ОКС?
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vufer
Ответ k_terekhov
Думаешь без шансов для ОКС?
Шансы есть всегда. Думаю что проиграют, но денег бы не ставил.
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Здоровье Энтони Дэвиса
Ответ Максим Тарасов
ОКС (если Фила без Эмбиида) Майами Атланта Кэвс (у ЛАЛ основа может пропустить встречу, плюс турне только началось, там впереди более серьёзные команды) Пеликаны Даллас
Эмбиид probable, сыграет с вероятностью 90%
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Здоровье Энтони Дэвиса
Ответ Evgeniy 72
Майами то с чего основу снимать, они играют в том же городе, отдохнуть должны полноценно. Гостевые бэк-ту-бэки изнуряют в основном из-за перелётов, особенно если по разным часовым поясам. Хотя с модным лоад менеджментом всего можно ожидать, пока кого-нибудь не штрафанут...
Адебайо уже точно аут, Батлер под вопросом.
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