НБА. «Оклахома» примет «Филадельфию», «Клипперс» встретятся дома с «Далласом» и другие матчи
В субботу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
Одержавшая шесть побед подряд «Оклахома» примет «Филадельфию». Неудачно начавшие сезон «Клипперс» встретятся дома с одним из лидеров Запада «Далласом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 01.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 26 ноября, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 26 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 26 ноября, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 26 ноября, 05.30, «Delta Center»
- Дата проведения
- 26 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Атланта
Кэвс (у ЛАЛ основа может пропустить встречу, плюс турне только началось, там впереди более серьёзные команды)
Пеликаны
Даллас