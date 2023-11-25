«Порно». Мак Аллистер о том, с чем можно сравнить победу над Бразилией

Теги Ливерпуль Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер неожиданно описал ощущения от победы над сборной Бразилии.

Сборная Аргентины обыграла бразильскую команду на выезде в рамках отбора ЧМ-2026 – 1:0. 

После игры репортер TyC Sports попросил хавбека закончить предложение: «Победа над Бразилией на «Маракане» в отборочном матче чемпионата мира – это как...»

«Порно», – ответил Мак Аллистер. 

Сборная Аргентины лидирует в южноамериканской квалификации на ЧМ-2026, набрав 15 очков после 6 туров. Бразилия идет на 6-м месте с 7 баллами. 

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52 комментария

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евГений
Порно это Германия-Бразилия 7:1

А это так, легкая эротика
+89
-11
+78
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Ignazio DE Alter
в 2014 году немцы имели полное право такое говорить
+72
-4
+68
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ман сити фейк
Ответ евГений
Порно это Германия-Бразилия 7:1 А это так, легкая эротика
Бавария 8-2 Барса)
+88
-25
+63
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Акира_1
Походу один из критериев нахождения в сборной Аргентины постоянное упоминание о половых актах и писках.
+53
-4
+49
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VERBLYUD
Ответ ман сити фейк
Бавария 8-2 Барса)
Мидлсбро 8-1 Ман Сити)
+58
-15
+43
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erabog@icloud.com
Хахаха, но по-моему оно в предидущем матче было, с Уругваем, там наглядно даже показывали
+40
-12
+28
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Озил, озю и буду озить
какую кнопку тут нажать надо, чтобы больше не видеть высказываний аргентинцев?
+32
-11
+21
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Ответ erabog@icloud.com
Хахаха, но по-моему оно в предидущем матче было, с Уругваем, там наглядно даже показывали
Они уже всё проглотили :)
+21
-3
+18
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AlexZhano__
Честно говоря, я не удивлён тем фактом, кого они недавно избрали президентом.
+7
0
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ман сити фейк
Аргентинцы после ЧМ поменялись конечно. Не говорю все но большинство обнаглели
+15
-8
+7
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Aleksey Yashin
Прошёл год после чемпионате мира, аргентинцы безуспешно пытаются научиться достойно принимать победы
+13
-7
+6
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Ignazio DE Alter
в 2014 году немцы имели полное право такое говорить
это было не порно, а гэнгбэнг)
+6
0
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Lavochkin12
после их нового президента уже сложно чему-либо удивляться, но все же: а в Аргентине есть психически здоровые люди?
+6
-1
+5
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l1973
Чтож они такие озабоченные,эти арги?Один кубки к яйцам приделывает,второму порнуха мерещится.Бабы им не дают,что ли?
+8
-4
+4
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gPk
Ответ Озил, озю и буду озить
какую кнопку тут нажать надо, чтобы больше не видеть высказываний аргентинцев?
Данную кнопку введут когда Арсенал станет чемпионом АПЛ(никогда)
+12
-8
+4
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Тилек Ырысов
Ответ VERBLYUD
Мидлсбро 8-1 Ман Сити)
Реал 11-1 Барса)
+8
-4
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red hikkikomori
групповое гачи межрасовое
+7
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VictorVallecano
В стране 40% населения живет за чертой бедности. Не удивительно, что у даже вырвавшихся из нищеты аргентинцев нет элементарного воспитания. Самая несносная сборная последних лет.
+5
-2
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Любезный Коссутий
про Уругвай - Аргентина тоже самое можно сказать
+8
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Александр Белов
Ответ Тилек Ырысов
Реал 11-1 Барса)
Сочи 10-1 Ростов
+2
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atomio
Ответ евГений
Порно это Германия-Бразилия 7:1 А это так, легкая эротика
судя по тому что творилось на поле и трибунах - это БДСМ )
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Dan Kennedy
Ответ VERBLYUD
Мидлсбро 8-1 Ман Сити)
Ну это уже совсем жесткач
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Мукунку хороший
Весело.. задорно..
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Вальдано
Родриго в главной роли.. А-ха-ха-ха..😄
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ gPk
Данную кнопку введут когда Арсенал станет чемпионом АПЛ(никогда)
Кстати, ему будет особенно больно, когда он осознает, что именно Арсенал запустил эту цепочку побед Аргентины. Во-первых, когда в 16 лет вытащил Эмилиано Мартинеса, а во-вторых, когда травмировался Лено и Эми наконец-то получил шанс🤓
+6
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Иван Есев
Ответ Александр Белов
Сочи 10-1 Ростов
Зенит 7-1 Спартак
+1
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Yury Sin
Ответ Вондроушова
Сборная времен Батистуты, Каниджи и Ортеги - образец культуры)
На фоне нынешней быдло-Аргентины они - пример для подражания и интеллигенция.
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Альберт Гайфуллин
Ответ Александр Северный
а ты представляешь что бы творилось если бы Португалия взяла кубок, а в частности с Рональду. как минимум.сотни избитых детей, два десятка выброшенных микрофонов , стадо нально изнасилованых женщин. так что это ещё нормально.
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Егор Арефьев
Ответ Акира_1
Походу один из критериев нахождения в сборной Аргентины постоянное упоминание о половых актах и писках.
Сборная Аргентины - это Камеди клаб. А что можно иметь с населения, которое избрало того президента, которого избрало.
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Алешка Терминатор
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Егор Арефьев
Сборная Аргентины - это Камеди клаб. А что можно иметь с населения, которое избрало того президента, которого избрало.
Зато аргентинский президент был выбран посредством демократической процедуры, на выборах из двух и более кандидатов. По мнению детей со спортса, выборы из двух и более кандидатов - самое главное, основа всего и лекарство от всех болезней.
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Вондроушова
Ответ l1973
Чтож они такие озабоченные,эти арги?Один кубки к яйцам приделывает,второму порнуха мерещится.Бабы им не дают,что ли?
Как-то был пост на спортсе про жен/девушек победителей прошлого ЧМ, бабы там как раз огого.
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Lavochkin12
Ответ VictorVallecano
В стране 40% населения живет за чертой бедности. Не удивительно, что у даже вырвавшихся из нищеты аргентинцев нет элементарного воспитания. Самая несносная сборная последних лет.
так-то в истории скорее
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Maxximus
Ответ AlexZhano__
Честно говоря, я не удивлён тем фактом, кого они недавно избрали президентом.
Хорошо 😂
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Evgueniy
Ответ Анатолий Дмитриевич
это было не порно, а гэнгбэнг)
а что это?
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Мэр Чунга-чанги
Ответ Анатолий Дмитриевич
это было не порно, а гэнгбэнг)
а гэнгбэнг типа не порно?
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Тилек Ырысов
Ответ Юсуф Тайсумов
0:4 от сити, 0:5 2:6 0:4 1:4 1:5 от барсы
4-2 от жироны
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ман сити фейк
Бавария 8-2 Барса)
0:4 от сити, 0:5 2:6 0:4 1:4 1:5 от барсы
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-2
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Геннадий Тимченко
Ответ ман сити фейк
Бавария 8-2 Барса)
ещё одно достижение великолепного Месси👏👏👏
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Budabuda
Ответ евГений
Порно это Германия-Бразилия 7:1 А это так, легкая эротика
скорее школьный урок по сексуальному просвещению
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MachineGunKelly
Ответ VERBLYUD
Мидлсбро 8-1 Ман Сити)
МЮ-МС 1:6)
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S. A.
Ответ VERBLYUD
Мидлсбро 8-1 Ман Сити)
Были времена...
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Вондроушова
Сборная времен Батистуты, Каниджи и Ортеги - образец культуры)
+3
-3
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soldat2212
Бразильцы же сильно лучше играли. Чему так радоваться? Бабы какие-то
+3
-3
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