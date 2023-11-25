«Порно». Мак Аллистер о том, с чем можно сравнить победу над Бразилией
Алексис Мак Аллистер неожиданно описал ощущения от победы над сборной Бразилии.
Сборная Аргентины обыграла бразильскую команду на выезде в рамках отбора ЧМ-2026 – 1:0.
После игры репортер TyC Sports попросил хавбека закончить предложение: «Победа над Бразилией на «Маракане» в отборочном матче чемпионата мира – это как...»
«Порно», – ответил Мак Аллистер.
Сборная Аргентины лидирует в южноамериканской квалификации на ЧМ-2026, набрав 15 очков после 6 туров. Бразилия идет на 6-м месте с 7 баллами.
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