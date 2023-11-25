«Локомотив» на 102-й упустил победу над «Крыльями» (3:3) – Гарре реализовал пенальти. Писарский забил на 94-й, Жемалетдинов сделал дубль, у Пиняева 1+1

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль в матче сделал Рифат Жемалетдинов, вышедший на замену на 57-й минуте. У Сергея Пиняева – гол и результативный пас. В составе «Крыльев» отличились Фернандо Костанза и Владимир Писарский, а Бенхамин Гарре на 102-й минуте реализовал пенальти.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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