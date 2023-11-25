«Локомотив» на 102-й упустил победу над «Крыльями» (3:3) – Гарре реализовал пенальти. Писарский забил на 94-й, Жемалетдинов сделал дубль, у Пиняева 1+1

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Рифат Жемалетдинов Бенхамин Гарре Фернандо Костанза Сергей Пиняев Владимир Писарский (Сычевой) онлайны Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль в матче сделал Рифат Жемалетдинов, вышедший на замену на 57-й минуте. У Сергея Пиняева – гол и результативный пас. В составе «Крыльев» отличились Фернандо Костанза и Владимир Писарский, а Бенхамин Гарре на 102-й минуте реализовал пенальти.

Крылья Советов – Локомотив 3:3 (1:1, 2:2)
Дата проведения
25 ноября, 13.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 30 Пиняев, 1:1 – 32 Фернандо, 1:2 – 62 Жемалетдинов, 1:3 – 84 Жемалетдинов, 2:3 – 90 Писарский, 3:3 – 90, пенальти Гарре.
Крылья СоветовЛомаев, Рассказов (Зотов, 87), Солдатенков, Гапонов, Горшков, Фернандо, Ежов (Карпицкий, 87), Гарре, Бабкин (Якуба, 71), Салтыков (Рахманович, 71), Шитов (Писарский, 79).
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Митай (Сильянов, 46), Миранчук (Жемалетдинов, 57), Баринов, Карпукас, Глушенков (Самошников, 67), Пиняев (Рыбчинский, 67), Дзюба (Сулейманов, 80).
Предупреждения:
Солдатенков (3), Глушенков (14), Карпукас (23), Фернандо (49), Гарре (57), Горшков (72).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

133 комментария

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King_X
Ответ s_kapa
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Абсолютно чистая пенка
Чел не только сыграл, но и держал прям мяч рукой
+42
-5
+37
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s_kapa
Казарцев хочет свистит фолы, хочет нет
+30
-10
+20
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Ninjah
Пенальти чистый. Если это не игра рукой, то что? Чел смотрел на мяч и просто прижал его к самарцу. Все претензии к защитнику.
+29
-10
+19
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Pelerin
Ответ Куй Бышевец
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Поменьше надо истерить)
+17
-1
+16
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Novak
Ответ Куй Бышевец
Казарцев, странный судья, первый штрафной, где Глушенков сам упал, Локо с него в штангу попадает...далее , два раза игроки Локо играют рукой и прерывают атаку Крыльев тем самым, он молчит....Баринов на жк наиграл точно своими разговорами... а ауты мяч от Локо ушёл несколько раз , но бросают Локо мяч... Можно сказать продолжение прошлого матча где того же Баринова в первом тайме должны были удалить, а во втором Пинаева Смотрим дальше и лицезреем
Да, Казарцев странный судья. Зачитал гол Крыльев после того, как Карпукаса сбили.
+17
-5
+12
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Алексей Окатов
Ответ s_kapa
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Он чуть не взял мяч в охапку и домой не унес,в смысле дибильный🤣🤣🤣
+13
-2
+11
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Kit244098
Лихо. Итог справедлив. На баранку никто не наработал. Напихали много. Лавка у паровоза конечно по качеству несравнима со скамейкой крыльев. Но вот по игроцкому духу их сравнить невозможно. Крылья все-таки более сплоченный коллектив. Зы. Писарский заболел наверное. Третий гол подряд кладет))
+10
-1
+9
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therealgreenman
Самара, победы…
+19
-10
+9
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madjer163
Непонятно почему не удален Глушенков, там чистые 2 ЖК надо давать было ! Ломаев не спасает абсолютно, надо ставить Фролова. Писарский в основу заслужил
+16
-8
+8
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Счёт угадал,хотя таких судей ,как Казарцев,до футбола,даже дворового,допускать нельзя
+10
-2
+8
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E.V.P.
Молодцы, вытащили матч, который казалось был безнадежный проигран после 3:1. Вроде и игра расклеилась и не бежал никто, но снова проявили характер!!!!!
+9
-1
+8
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ilya arakchiev
Крылья красавчики. Не зря нверху таблицы идут
+9
-2
+7
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madjer163
Ломаева надо в фнл , абсолютно не спасает , а Гоушенков КК получит
+7
0
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Иван Висс
Ответ Данил Боков
надо быть абсолютно предвзятым человеком, чтобы не поставить такой пенальти
ага, особенно на 8 минуте из 6 добавленных и тех хз откуда взявшихся. в первом тайме свистнул во время атаки локо
+11
-5
+6
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Pavche
Победы Локо!
+18
-12
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s_kapa
Сулейманов и Рыбчинский подтверждают свой "уровень", один не может впереди за мяч зацепиться, другой нормально помочь защите
+5
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Percival
С такими кончеными защитниками никогда нельзя быть уверенными в победе. Фассон пролетел куда-то мимо Гарре к угловому флажку и получили из пустой вратарской второй гол, ну и теперь Морозов зачем-то решил мячик приобнять в ситуации, которая к этому не вынуждала никак. Галактикосу тоже отдельное спасибо, что выпускает на замену нулей, которые впереди даже мяч подержать не могут.
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samarskij-kuzmich
Гол!!! Фернандо Константа сделал шедевр 👍👍👍
+7
-2
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suwor
Ответ Андрей Некто
ну если арбитр заряжен кем-то, то логично ему никто не указ
Хватит белиберду-то гнать! Заряжен... Чем заряжен? Тем, что в "Локомотиве" сегодня играют те, кто недавно забивал за "Крылья", которые всё никак не могут погасить долгосрочные долги?
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King_X
Ломаев любой удар в створ пропускает
Днище абсолютное
+4
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samarskij-kuzmich
Победа!!! То есть ничья🙂
+5
-1
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Мистер_Жук
Казарцев игрок матча.
+10
-6
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Константин Михайлович
Ответ samarskij-kuzmich
Странно, что приз лучшего игрока вручили Жемалетдинову. Всё-таки лучший участник матча это тот, кто сделал результат, а это Гарре💪💪💪
казарцев
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jdrk
Крылья Браво! 🔥
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Pelerin
Баринов опять со своими костоломными подкатами...
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Александр Андреев
Ответ King_X
В общем, по матчу 1) Крылья после паузы всегда варёные, хорошо что все-таки сравняли 2) Казарцев - это пипец, весь матч полный рандомайзер, решения непонятны, фол через 2 на третий свистел, рук не видел. Но хорошо что хоть главную руку увидел (правда, иак долго смотрел очевидный повтор, что было стремновато) 3) за Володю рад, третий гол уже. Верил и верю в него, все навыки есть 4) Ломаев все пропускает, абсолютно всё. Богдан тож не оч уверенно играл, КС нужно найти вратаря хорошего 5) Баринов, Глушенков КК заслуживали по игре 100%. Первый еще и базарит много в любой момент спорит с решением и нет ЖК. Как и Лантратову за то, что лбом фигачит в Гапонова 6) Гапонов красава, так технично в штрафной разобрался и пенку заработал Прощаем косяки во время матча 7) Рад выходу Дениса, оч ждал возвращения, игрок отличный. Как и Бабкин. Скорее форму набирать 8) Волевой матч и очки заработали - отлично, но надо хладнокровней играть, КС сами себе проблемы создают и потом только начинают норм играть/решения умнее принимать, до этого фигнёй страдают
Ну хоть в конце Гапонов что-то полезное сделал. Ни Пиняева, ни Жемалетдинова не накрыл. Оба года первые из под него прилетели.
+3
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Егор Ковалёв
Просто замечательное начало тура
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Percival
Вышел на поле Рыбчинский. Посмотрим, смогут ли КС реализовать численное преимущество
+4
-1
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Снегири и суперклей
Надеюсь, Следственный Комитет проверит Казарцева на предмет нарушения ст. 6.21 КоАП РФ. Потому что подобное судейство пропагандировать нельзя
+13
-10
+3
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Юрий Безуглый
Ответ Дмитрий9779
И Магкеев.
Магкеев с мая в лазарете, какие от него, к чёрту, подкаты могут быть
+3
0
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igor.igorev
Ответ Андрей Некто
Нормально так Казарцев натянул времени, момент с пенальти был на 88 минуте, а добавил 6 минут
Только арбитр матча определяет время окончания игры. Никто ему в этом не указ. Читай правила игры в футбол.
+3
0
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Куй Бышевец
Бабкин в составе , это радует, но плохо что Бейла нет, из-за перебора жк
+3
0
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Данил Боков
Ответ s_kapa
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надо быть абсолютно предвзятым человеком, чтобы не поставить такой пенальти
+7
-4
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samarskij-kuzmich
Ответ selso99
Результат сделал Казарцев. Человек, который должен был завершить карьеру арбитра ещё несколько лет назад
Не буду спорить))) Если бы не Казарцев Локомотив бы проиграл. Он старался, как мог
+3
-1
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jdrk
Ответ Тыр Пырыч
Не показать такой матч....
МатчПремьер же есть!
+3
-1
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samarskij-kuzmich
Шитов зажигает ))
+3
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pav11k
Крылья - молодцы!
Гарре продолжает показывать свой высокий уровень. Спасибо тебе за очки в фентези)
По пенальти вопросов быть не может. Еще и до этого был момент, когда от головы мяч в поднятую руку железнодорожника попал
+8
-6
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King_X
Ответ samarskij-kuzmich
В таком матче при счёте 1-2 на поле выходит Якуба, который не играл целый год. И это в момент, когда надо переломить игру. Интересно в чём задумка?
Якуба топовый
Замена ок по задумке
А вот почему Шитов так долго бегал непонятно

Лол, очередной удар в створ - очередной гол Ломаеву
С Шитовым и Ломаевым Крылья играли 9 против 11(даж 12 с судьей, ахах)
+2
0
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Spacey7
Вернулся нам должок за первый матч в Москве
+5
-3
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Куй Бышевец
Ломаев лоооо...
+3
-1
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pav11k
Ответ Михаил Блинов
Крылья вытащил судья поставив пенальти на 98 минуте при добавленых 6, Игры рукой не было и в помине. Не удали у крыльев бразильца
Руки не было? А мяч Морозов чем прижал? Ногой?
+3
-1
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Pelerin
Ответ error505
Казарцев полностью сегодня отработал деньги Крыльев. Лучший судья чемпионата
🤦‍♂️
+6
-4
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Тыр Пырыч
Не показать такой матч....
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Stadjer
Ответ Михаил Блинов
Крылья вытащил судья поставив пенальти на 98 минуте при добавленых 6, Игры рукой не было и в помине. Не удали у крыльев бразильца
А что это если не пенальти? Защитник рукой прижал мяч к игроку КС. К тому же до этого был момент с попаданием в отставленную руку в штрафной, который только мельком показали (Матч тв как обычно)
+3
-1
+2
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Pelerin
Ровно за такое же поведение, как у Лантратова, Акинфеев ещё в молодёжке привëз себе пенальти.
Неспортивное поведение тоже нарушение. Остановки игры не было. Пенальти.
+6
-4
+2
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Александр Андреев
Ответ samarskij-kuzmich
Не буду спорить))) Если бы не Казарцев Локомотив бы проиграл. Он старался, как мог
Глушенкова ещё в первом тайме можно было удалять, а Баринов минимум одну жёлтую должен был получить. Ну и бодание Лантратова в своей штрафной неоднозначно.
+2
0
+2
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King_X
В общем, по матчу
1) Крылья после паузы всегда варёные, хорошо что все-таки сравняли
2) Казарцев - это пипец, весь матч полный рандомайзер, решения непонятны, фол через 2 на третий свистел, рук не видел. Но хорошо что хоть главную руку увидел (правда, иак долго смотрел очевидный повтор, что было стремновато)
3) за Володю рад, третий гол уже. Верил и верю в него, все навыки есть
4) Ломаев все пропускает, абсолютно всё. Богдан тож не оч уверенно играл, КС нужно найти вратаря хорошего
5) Баринов, Глушенков КК заслуживали по игре 100%. Первый еще и базарит много в любой момент спорит с решением и нет ЖК. Как и Лантратову за то, что лбом фигачит в Гапонова
6) Гапонов красава, так технично в штрафной разобрался и пенку заработал
Прощаем косяки во время матча
7) Рад выходу Дениса, оч ждал возвращения, игрок отличный. Как и Бабкин. Скорее форму набирать
8) Волевой матч и очки заработали - отлично, но надо хладнокровней играть, КС сами себе проблемы создают и потом только начинают норм играть/решения умнее принимать, до этого фигнёй страдают
+6
-5
+1
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sunshade
фасон, митай, морозов... эх живет дело райковича
+2
-1
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King_X
Ответ Михаил Блинов
Мяч прижал самарец а Морозов поднимал руку для сдерживания самарца
Один из самых смешных комментов на спортс за последнее время 😂😂

Интересно а прыжки Баринова шипами в голень вы тоже объясняете как
"Летит по полю самарец, а Баринов ложится и поднимает шипы для сдерживания мяча"?
+1
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s_kapa
Ответ Куй Бышевец
Казарцев, странный судья, первый штрафной, где Глушенков сам упал, Локо с него в штангу попадает...далее , два раза игроки Локо играют рукой и прерывают атаку Крыльев тем самым, он молчит....Баринов на жк наиграл точно своими разговорами... а ауты мяч от Локо ушёл несколько раз , но бросают Локо мяч... Можно сказать продолжение прошлого матча где того же Баринова в первом тайме должны были удалить, а во втором Пинаева Смотрим дальше и лицезреем
Судья действительно странный. Засчитал гол Крыльев после фола на Карпукасе
+9
-8
+1
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