«Локомотив» на 102-й упустил победу над «Крыльями» (3:3) – Гарре реализовал пенальти. Писарский забил на 94-й, Жемалетдинов сделал дубль, у Пиняева 1+1
«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дубль в матче сделал Рифат Жемалетдинов, вышедший на замену на 57-й минуте. У Сергея Пиняева – гол и результативный пас. В составе «Крыльев» отличились Фернандо Костанза и Владимир Писарский, а Бенхамин Гарре на 102-й минуте реализовал пенальти.
- Дата проведения
- 25 ноября, 13.00, «Самара-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 30 Пиняев, 1:1 – 32 Фернандо, 1:2 – 62 Жемалетдинов, 1:3 – 84 Жемалетдинов, 2:3 – 90 Писарский, 3:3 – 90, пенальти Гарре.
-
Крылья Советов –
Ломаев, Рассказов (Зотов, 87), Солдатенков, Гапонов, Горшков, Фернандо, Ежов (Карпицкий, 87), Гарре, Бабкин (Якуба, 71), Салтыков (Рахманович, 71), Шитов (Писарский, 79).
-
Локомотив –
Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Митай (Сильянов, 46), Миранчук (Жемалетдинов, 57), Баринов, Карпукас, Глушенков (Самошников, 67), Пиняев (Рыбчинский, 67), Дзюба (Сулейманов, 80).
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Чел не только сыграл, но и держал прям мяч рукой
Днище абсолютное
Гарре продолжает показывать свой высокий уровень. Спасибо тебе за очки в фентези)
По пенальти вопросов быть не может. Еще и до этого был момент, когда от головы мяч в поднятую руку железнодорожника попал
Замена ок по задумке
А вот почему Шитов так долго бегал непонятно
Лол, очередной удар в створ - очередной гол Ломаеву
С Шитовым и Ломаевым Крылья играли 9 против 11(даж 12 с судьей, ахах)
Неспортивное поведение тоже нарушение. Остановки игры не было. Пенальти.
1) Крылья после паузы всегда варёные, хорошо что все-таки сравняли
2) Казарцев - это пипец, весь матч полный рандомайзер, решения непонятны, фол через 2 на третий свистел, рук не видел. Но хорошо что хоть главную руку увидел (правда, иак долго смотрел очевидный повтор, что было стремновато)
3) за Володю рад, третий гол уже. Верил и верю в него, все навыки есть
4) Ломаев все пропускает, абсолютно всё. Богдан тож не оч уверенно играл, КС нужно найти вратаря хорошего
5) Баринов, Глушенков КК заслуживали по игре 100%. Первый еще и базарит много в любой момент спорит с решением и нет ЖК. Как и Лантратову за то, что лбом фигачит в Гапонова
6) Гапонов красава, так технично в штрафной разобрался и пенку заработал
Прощаем косяки во время матча
7) Рад выходу Дениса, оч ждал возвращения, игрок отличный. Как и Бабкин. Скорее форму набирать
8) Волевой матч и очки заработали - отлично, но надо хладнокровней играть, КС сами себе проблемы создают и потом только начинают норм играть/решения умнее принимать, до этого фигнёй страдают
Интересно а прыжки Баринова шипами в голень вы тоже объясняете как
"Летит по полю самарец, а Баринов ложится и поднимает шипы для сдерживания мяча"?