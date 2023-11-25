Лыжи. Кубок России. Истомина, Смирнова, Баранова, Пантрина, Фалеева, Дарья Непряева выступят в 1/2 финала конькового спринта

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) спринт (жен) сборная Беларуси жен Анастасия Доценко Кубок России Алиса Жамбалова Яна Кирпиченко Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Екатерина Евтягина Анастасия Игнатьева Дарья Непряева Евгения Крупицкая Диана Соболева Елизавета Пантрина (Бекишева) Алена Перевозчикова Анна Королева Ирина Ибрагимова Алина Пеклецова Лыжи

25 ноября на первом этапе Кубка России по лыжам пройдет женский коньковый спринт.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

1-й этап

Вершина Теи

Женщины

Спринт, свободный стиль

Финалы – после 9:00 по московскому времени. Прямая трансляцияTelesport.

Полуфинал 1

Мария Истомина

Алена Баранова

Майя Новикова

Елизавета Пантрина

Анастасия Игнатьева

Алиса Жамбалова

Полуфинал 2

Анна Королева (Беларусь)

Екатерина Смирнова

Дарья Непряева

Анастасия Фалеева

Анастасия Доценко

Евгения Крупицкая

Вероника Степанова не стартовала в квалификации.

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи

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8 комментариев

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Mukunku 64
Я за Истомину , Усть-Буб, Бубинское сельское поселение, Сивинский район, Пермская область, Россия
Моя бабушка 1908 года рождения из этих мест , правда уехала оттуда по комсомольской путевке в Петропавловск- Камчатский где и познакомилась с военным летчиком ( моим дедом) из Волчанска ( Харьковская обл)
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El-Falko
Кому интересно следят за лыжами. Я вот например оторваться не мог от женских четвертушек. Мацокина уже который год удивляет. Результаты все слабее и слабее.
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Юрий Костыгин
На Степанову опять лень накатила.
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Tatyana@griga
Очень не хватает Натальи Терентьевой, Татьяны Сориной, Белоруковой. Было бы интересно посмотреть на их соперничество. Ждала этот сезон, но что-то пока не складывается. И Устюгов нужен, конечно. Вот тогда рейтинги будут 😁🚀
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Gondeira
Ответ Ярик01
Популярность домашних соревнований и у комментаторов sports.ru зашкаливает...
зато у "международных" бьет все рекорды))
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Skier from PK
Ответ Mukunku 64
Я за Истомину , Усть-Буб, Бубинское сельское поселение, Сивинский район, Пермская область, Россия Моя бабушка 1908 года рождения из этих мест , правда уехала оттуда по комсомольской путевке в Петропавловск- Камчатский где и познакомилась с военным летчиком ( моим дедом) из Волчанска ( Харьковская обл)
Уважаем фанатов лыжных, уважаем земляков пермских!!!
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Ярик01
Популярность домашних соревнований и у комментаторов sports.ru зашкаливает...
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Skier from PK
Ответ Ярик01
Популярность домашних соревнований и у комментаторов sports.ru зашкаливает...
Наши не хуже точно)
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