Лыжи. Кубок России. Истомина, Смирнова, Баранова, Пантрина, Фалеева, Дарья Непряева выступят в 1/2 финала конькового спринта
25 ноября на первом этапе Кубка России по лыжам пройдет женский коньковый спринт.
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
1-й этап
Вершина Теи
Женщины
Спринт, свободный стиль
Финалы – после 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – Telesport.
Полуфинал 1
Мария Истомина
Алена Баранова
Майя Новикова
Елизавета Пантрина
Анастасия Игнатьева
Алиса Жамбалова
Полуфинал 2
Анна Королева (Беларусь)
Екатерина Смирнова
Дарья Непряева
Анастасия Фалеева
Анастасия Доценко
Евгения Крупицкая
Вероника Степанова не стартовала в квалификации.
Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи
Моя бабушка 1908 года рождения из этих мест , правда уехала оттуда по комсомольской путевке в Петропавловск- Камчатский где и познакомилась с военным летчиком ( моим дедом) из Волчанска ( Харьковская обл)