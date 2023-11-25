Лыжи. Кубок России. Истомина, Смирнова, Баранова, Пантрина, Фалеева, Дарья Непряева выступят в 1/2 финала конькового спринта

25 ноября на первом этапе Кубка России по лыжам пройдет женский коньковый спринт.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

1-й этап

Вершина Теи

Женщины

Спринт, свободный стиль

Финалы – после 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – Telesport.

Полуфинал 1

Мария Истомина

Алена Баранова

Майя Новикова

Елизавета Пантрина

Анастасия Игнатьева

Алиса Жамбалова

Полуфинал 2

Анна Королева (Беларусь)

Екатерина Смирнова

Дарья Непряева

Анастасия Фалеева

Анастасия Доценко

Евгения Крупицкая

Вероника Степанова не стартовала в квалификации.

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи