Хабиб о ситуации в секторе Газа: «Когда души привязываются к Аллаху, тела могут вытерпеть любые мучения»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Политика соцсети религия Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов поддержал Палестину на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Когда души становятся стойкими и привязываются к Аллаху, тела могут вытерпеть любые виды мучений. За полтора месяца убито более шести тысяч детей и четырех тысяч женщин.

Ранены более 36 тысяч человек, более двух третей из которых составляют дети и женщины. Без вести пропали около семи тысяч человек, около пяти тысяч из которых – дети и женщины», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Обострение конфликта в секторе Газа произошло 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС совершило атаку на Израиль. В начале ноября израильская армия объявила о начале масштабной наземной операции.

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58 комментариев

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VictorVallecano
Сказал Хабиб, сидя в уютном джакузи.
+60
-3
+57
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Алексей Толстюк
Правильно, братский Египет тоже так посчитал.
+58
-5
+53
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Назар Игорь
Про убитых детишек Израиля ни слова, за людей их видимо не считает. Скорбеть надо обо всех невинно погибших, а не выборочно.
+54
-13
+41
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banchik1
А чо там по цифрам в турбинах самолетов, Хабиб?
+32
-2
+30
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xQcoW
Альтернативный заголовок: "Человек без образования, зарабатывающий на жизнь ударами по голове, делает политическое и религиозное заявление".
+25
-1
+24
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МеняИгнорируетСпортс
Да, поэтому мы продолжим шантажировать обменом заложниками, зная, что за это нас будут снова бомбить. Руководство Сектора Газа отказывается от обмена заложниками, когда получили часть своих граждан. Где митинге в Европе против этого ужасного решения ХАМАС от "других "простых граждан" Палестины? От исламского мира? От леволибералов?
+27
-3
+24
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Насонов Дмитрий
Так скажи Хасасу, чтобы не прятались за ними. Делов то.
+25
-2
+23
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artem klishin
цифры, которые он приводит, вызывают скепсис
+25
-13
+12
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Carver
Одной из главных составных частей атмосферы является воздух. Воздух представляет собой смесь газов, основными компонентами которого являются: Азот (N2) – 78%; Кислород (О2) – 21%; Углекислый газ (СО2) – 0,03%; Инертные газы и другие вещества – до 1%.
+9
-1
+8
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Pelerin
Ответ Всем мир
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Как единичные кадры что-то доказывают в статистике? Как ты 10 тыс от 3 тыс отличишь по этим кадрам? (о_0)
+9
-2
+7
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руслан рарк
страдалец из солнечной калифорнии
+7
0
+7
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Мари Хуан
интересно, он как нить, например, про дела уйгуров в китае высказывался?
+7
-1
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Sanya Kruus
В этот список входят те 800 погибших под завалами больницы, разрушенной ракетой, которая испарилась как песок в воде?
+5
0
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Аврал
А что случилось?А почему это стало возможным?С чего всё началось?С любви к Аллаху?
+5
-1
+4
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Я лопнул от смеха
Обтекаемо..Побаивается отмены
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-1
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kost68
вообще хамас надо к нам в омск пригласить. эти ребята выроют метро за год лопатами
+3
0
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барБИлона в сегунде
Ответ VictorVallecano
Сказал Хабиб, сидя в уютном джакузи.
С Хачевым в обнимку)
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Fizkultprivet
Ответ ValmontZ
שַׁקרָן
Зачем писать эти каракули на русскоязычном сайте?
+2
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Rocci
Ребят война это горе(((
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Саша Курьян
Хабиб, а по делу есть что нибудь? Говоришь за палестинцев, а за русских и за страну в которой живёшь есть что сказать? Может уже признаешь что христиан ненавидишь? Будь объективен.
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Месси из Сибири
Ответ Назар Игорь
Про убитых детишек Израиля ни слова, за людей их видимо не считает. Скорбеть надо обо всех невинно погибших, а не выборочно.
так это же кяфиры, их разве жалко, они ведь даже коран не читали
+2
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Руслан Ганбаров
Хабибу не понравилось что за сегодня вся слава досталось другому ЮФС бойцу
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Dmitry Ragulin
Ответ Орбит Орбит
только вот Хабибу прилетали по голове реже чем тебе)
Страшно подумать что он нёс, если бы ему больше прилетело,
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Александр Калачев
Ответ Fizkultprivet
Не весь многомиллионный Египет, а только его произраильское правительство. Да и вариантов у них немного, столько беженцев их экономика не потянет, а обратно их израильтяне не впустят. Запустить беженцев к себе, значит поспособствовать израильской оккупации и обречь собственное население на экономический кризис.
Просто весь арабский мир помнит про Иорданию и Ливию, которые полвека назад приняли Палестинцев
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Месси из Сибири
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Ужасная трагедия. Как почти всегда бывает - обе стороны в ней не без вины, но поскольку в массе своей западные СМИ на стороне Израиля, то голоса в поддержку палестинцев крайне важны. Уважение Хабибу.
это какая масса западных СМИ на стороне Израиля? Бибиси?
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kost68
пусть хамас выйдет в пустыню. зачем они роют туннели под больницами и школами? хабиб не хочет поговорить об этом?
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zalik73
Ответ Fizkultprivet
Они если и были, то их намного меньше. Впрочем лично я например так и не видел никаких фотографий или видео доказывающих гибель израильских детей в последнем конфликте. Максимум что видел это мутные фото каких-то углей неясного происхождения, тогда как чётких и недвусмысленных видео с пострадавшими палестинцами полно. Где хотя бы опубликованы личные данные этих гипотетически погибших израильских детей?
Здравствуйте

По этой ссылке вы сможете ознакомиться с интересующим вас вопросом

https://t.me/+-ylvig6tWlM4NmI8
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Fizkultprivet
Ответ kost68
пусть хамас выйдет в пустыню. зачем они роют туннели под больницами и школами? хабиб не хочет поговорить об этом?
Каждый пользуется тем чем может. Твой призыв равносилен призыву к израильтянам оставить танки и авиацию и сойтись с арабами в рукопашной где-то в пустыне.
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Mozazi
Воздухан, ты меня называл ...
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Slavnov
Можно более кратко сказать о ситуации в газе, геноцид...
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Fizkultprivet
Ответ xQcoW
Альтернативный заголовок: "Человек без образования, зарабатывающий на жизнь ударами по голове, делает политическое и религиозное заявление".
Каждый гражданин вправе на собственное мнение, независимо от профессии и образования.
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барБИлона в сегунде
Ответ руслан рарк
страдалец из солнечной калифорнии
На родине же
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Lol Ko
Ответ МеняИгнорируетСпортс
Да, поэтому мы продолжим шантажировать обменом заложниками, зная, что за это нас будут снова бомбить. Руководство Сектора Газа отказывается от обмена заложниками, когда получили часть своих граждан. Где митинге в Европе против этого ужасного решения ХАМАС от "других "простых граждан" Палестины? От исламского мира? От леволибералов?
Хамасу нет дела до граждан Сектора Газа. у них своя война, террористическая.
Руководство - это другие люди.
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Adeen
Ответ МеняИгнорируетСпортс
Да, поэтому мы продолжим шантажировать обменом заложниками, зная, что за это нас будут снова бомбить. Руководство Сектора Газа отказывается от обмена заложниками, когда получили часть своих граждан. Где митинге в Европе против этого ужасного решения ХАМАС от "других "простых граждан" Палестины? От исламского мира? От леволибералов?
Как будто что-то изменится после обмена заложниками и террористы прекратят бомбить других террористов и мирное население)
При чём тех террористов, которых сами и создали.
Дурдом:)
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Fizkultprivet
Ответ МеняИгнорируетСпортс
Да, поэтому мы продолжим шантажировать обменом заложниками, зная, что за это нас будут снова бомбить. Руководство Сектора Газа отказывается от обмена заложниками, когда получили часть своих граждан. Где митинге в Европе против этого ужасного решения ХАМАС от "других "простых граждан" Палестины? От исламского мира? От леволибералов?
Вообще-то часть заложников уже вернулась в Израиль.
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zzzeeerrrooo
Ответ Всем мир
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Сейчас никому нельзя верить
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Назар Игорь
Ответ Fizkultprivet
Они если и были, то их намного меньше. Впрочем лично я например так и не видел никаких фотографий или видео доказывающих гибель израильских детей в последнем конфликте. Максимум что видел это мутные фото каких-то углей неясного происхождения, тогда как чётких и недвусмысленных видео с пострадавшими палестинцами полно. Где хотя бы опубликованы личные данные этих гипотетически погибших израильских детей?
Каждый видит то что ему хочется.
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Месси из Сибири
Ответ Fizkultprivet
А был ли мальчик?
какой мальчик? Новая история от хамаса, никто 7 октября не нападал?
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Fizkultprivet
Ответ Месси из Сибири
так это же кяфиры, их разве жалко, они ведь даже коран не читали
А был ли мальчик?
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velosipedin
им нужны мученики, это культ смерти
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Jesse Boy
в статье о лицемерии на Википедии должна быть твоя фотография, ###### (человек, любящий овец)
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Fizkultprivet
Ответ Александр Калачев
Просто весь арабский мир помнит про Иорданию и Ливию, которые полвека назад приняли Палестинцев
В Ливии не было особых проблем с палестинцами. Были в Ливане и в Иордании, это верно. Но помимо иорданцев с ливанцами палестинцев принимали многие арабские страны, палестинских беженцев миллионы и вернуться на свои родные земли они не могут, так как Израиль препятствует.
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alkidamant
Ответ artem klishin
цифры, которые он приводит, вызывают скепсис
Согласен, 6000 детей перебор, 3000 - нормалек будет, т.е. практически ноль
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inplay
Ответ vulturecrow
а почему? у тебя есть другая инфа? какие источники? вот данные ООН. 13 тыс мирных жителей в сумме. или ты будешь докапываться до распределения этих 13 тыс между женщинами, детьми, мужчинами? http s://palestine.un.org/en/253284-gaza-unprecedented-and-unparalleled-civilian-death-toll-guterres
13 тыс. - это не данные ООН, это данные хамасовского министерства здравоохранения Газы (читай, неверифицируемые данные от террористов). В самой той же статье это и написано. Или ты думаешь, что кинул ссылку на сайт ООН, сразу авторитетом стал, никто не пойдет проверять?
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Igor Vladimirov
Ответ Всем мир
Ниже тебе привели данные ООН. Как отличить? А ты зайди и пролистай, просто сделай это. И ты поймешь, что эти цифры близки к правде. Если даже вдруг все данные лживы и там те же 3 тыс. трупов, то это как-то оправдывает ситуацию? Вы просто не хотите в это верить, и это ваша проблема. Вам тут всевозможные доказательства приводят. Да и вообще, достаточно немного покопаться в интернете и понять, что это достоверно. Я не буду перечислять всех знаменитостей, призвавших остановить этот геноцид. Вы думаете , что один хабиб сидит и дро*чит с бодуна цифры и выкладывает публикации. Но это отнюдь не так)
Напавших первыми надо уничтожить поголовно
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