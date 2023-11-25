Хабиб Нурмагомедов поддержал Палестину на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Когда души становятся стойкими и привязываются к Аллаху, тела могут вытерпеть любые виды мучений. За полтора месяца убито более шести тысяч детей и четырех тысяч женщин.

Ранены более 36 тысяч человек, более двух третей из которых составляют дети и женщины. Без вести пропали около семи тысяч человек, около пяти тысяч из которых – дети и женщины», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Обострение конфликта в секторе Газа произошло 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС совершило атаку на Израиль. В начале ноября израильская армия объявила о начале масштабной наземной операции.

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