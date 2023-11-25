СКА выиграл 8-й матч подряд. Команда Ротенберга отыгралась с 0:3 против «Торпедо» в 3-м периоде и победила по буллитам

СКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ.

Команда под руководством победила « » (4:3 Б) по буллитам в матче Фонбет чемпионата .

После второго периода питерцы уступали 0:3.

В третьем отрезке игры СКА забросил три шайбы подряд и отыгрался. В овертайме ни одна из команд не забила, а в серии буллитов победу одержали петербуржцы.

Ранее петербургский клуб выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2), «Ак Барса» (4:2), «Северстали» (5:2), «Локомотива» (2:1), ЦСКА (2:1) и «Спартак» (3:2).

СКА расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 балла в 34 играх чемпионата.