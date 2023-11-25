СКА выиграл 8-й матч подряд. Команда Ротенберга отыгралась с 0:3 против «Торпедо» в 3-м периоде и победила по буллитам
СКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга победила «Торпедо» (4:3 Б) по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
После второго периода питерцы уступали 0:3.
В третьем отрезке игры СКА забросил три шайбы подряд и отыгрался. В овертайме ни одна из команд не забила, а в серии буллитов победу одержали петербуржцы.
Ранее петербургский клуб выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2), «Ак Барса» (4:2), «Северстали» (5:2), «Локомотива» (2:1), ЦСКА (2:1) и «Спартак» (3:2).
СКА расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 балла в 34 играх чемпионата.
Что может быть хуже?
Сразу вспоминаю, как один раз умудрились АкБарсу с 5:0 проиграть...
Натурально, бараны!
Всё таки была надежда, что возьмут матч в ОТ. Увы... Как говорится: вечер перестаёт быть томным...
В хоккее ,конечно, важно хорошо начать матч, но... ещё важнее хорошо его закончить.
Отыгрались с 0-3 , Молодцы!