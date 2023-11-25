СКА выиграл 8-й матч подряд. Команда Ротенберга отыгралась с 0:3 против «Торпедо» в 3-м периоде и победила по буллитам

Теги СКА Торпедо КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга победила «Торпедо» (4:3 Б) по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

После второго периода питерцы уступали 0:3.

В третьем отрезке игры СКА забросил три шайбы подряд и отыгрался. В овертайме ни одна из команд не забила, а в серии буллитов победу одержали петербуржцы.

Ранее петербургский клуб выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2), «Ак Барса» (4:2), «Северстали» (5:2), «Локомотива» (2:1), ЦСКА (2:1) и «Спартак» (3:2).

СКА расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 балла в 34 играх чемпионата.

74 комментария

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Александр Тихонов
Довольная рожа Ротана...
Что может быть хуже?
+53
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Ми Ша
В стране траур
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-6
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Nojevilka
Йозе теперь не заткнуть...
+29
-3
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Саня52
Торпедо,Вы чё? Охренели совсем,с 0-3 профукать....Собиретесь,на Вас смотрит миллионник....
+23
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Melnikov1968
Вот болтовни от РР будет.
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Ильмир Зайнапов
Ну все теперь только межгалактический турнир Ска против сборной 25
+12
-1
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Микст Зон
щас там эго так раздуется… запасаюсь попкорном
+11
-2
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1905vb
Ответ adriano_070
Комментарий удален пользователем
Позор это с 3:0 в третьем периоде влететь Ромке…
+8
-1
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Tim1ks
ну всё, щас месяц не заткнуть
+11
-5
+6
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Rumov
Надо отдать должное-это было красиво.
+13
-7
+6
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Александр Подгорных
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Ну сейчас Рому понесет, хрен остановишь.
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DimaNN
Очень обидно, конечно профукать преимущество в три шайбы.. И от алкаша - ГальюнчеГа за 5 минут пустили третью.. Как так то??
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Старик Стариканов
позор торпедо
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FaithDevotion
Позорнейший слив от Торпедо. А могли праздник подарить немалому количеству людей, эх
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okkervil
Ответ HockeyMan
Нас роение сегодня в ноль(( Спартак проиграл… СКА выиграл. Да еще и отыгрался с 0:3. Тепер. Два дня будут интервью Ротенберга(( и зачем нам такое на выходные?))
Читать силой заставляют?
+2
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Григорий Голубков
Не олени, а бараны!!
Сразу вспоминаю, как один раз умудрились АкБарсу с 5:0 проиграть...
Натурально, бараны!
+3
-1
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Empress
Ну как так можно было! 3:0! Это просто жесть! Просрать так
+2
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ruslan_khaibulov
система все таки работает или нет, я запутался
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Игорь Березин
Ответ Tim1ks
ну всё, щас месяц не заткнуть
Да, такие как ты, месяц будут плакать. СКА с победой! Зенит и победой! Прекрасная суббота в Петербурге!)
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Сергей Омиго
есть предложение тренеру скана тренерском мостике после 8ми побед выезжать на белом скакуне и скороной как у римлян из золота
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Igbin
Профессор всегда говорит, что он за то, чтобы дарить зрелище болельщикам. Он ведь не уточняет, своим или болельщикам соперника. Сегодня подарил зрелище чужим болельщикам.
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HockeyMan
Нас роение сегодня в ноль(( Спартак проиграл… СКА выиграл. Да еще и отыгрался с 0:3. Тепер. Два дня будут интервью Ротенберга(( и зачем нам такое на выходные?))
+1
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NN281061
Да уж... С буллитам у Торпедо, мягко сказать, проблемы.
Всё таки была надежда, что возьмут матч в ОТ. Увы... Как говорится: вечер перестаёт быть томным...
В хоккее ,конечно, важно хорошо начать матч, но... ещё важнее хорошо его закончить.
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Руслан Х
Ответ Сергей Сурков
Система
Ниппель
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Igbin
Ответ ВАДИМ
И что это было? Торпедо вообще до Кубка дойдет?
В музее, да.
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Евгений Исаев
Херня! Локомотиву они посрали бы в ОТ. Лига признала ошибку. Значит ни о какой восмиматчевой победной серии говорить нельзя... никому, кроме Ротана. Этот павлин всё одно хвост распушит!
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Антон Некрасов
ошибку признали с Локо , так что не факт , чтоб было бы 8 подряд ...ненавижу ска , особенно тренера
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Антон Хохряков
Ответ FaithDevotion
Позорнейший слив от Торпедо. А могли праздник подарить немалому количеству людей, эх
позорнейший слив позавчера Куньлунь -Ак Барс... разве нет??
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voka25
Ребятам из СКА большой респект.
Отыгрались с 0-3 , Молодцы!
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rustam akhmetyanov
Бабло победило добро
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Антон Некрасов
Ответ Игорь Березин
Мил человек, ты можешь ненавидеть кого угодно. Всем до твоей ненависти, ну ты понял)
это мне до всех болельщиков и их высказываний , этого беспредела и глупости , как говорится огромнейшая буква "Ю" 🐔🐔🐔🐔
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Антон Хохряков
Ответ FaithDevotion
Вам того же, соседи! Возвращайтесь сильными и зрелищными. И нам бы вернуться поскорее)
все будет ништяк!!!
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Антон Хохряков
Ответ okkervil
Не захлебнись желчью то, береги себя.
ну так а причём тут желчь?? все по факту же сказал.
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Игорь Березин
Ответ собираю ком-пы
бездарностьпобедила. значит такой путь. народ всё видит
Народ это ты?) Выдыхай))( Ты никто)))
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ruslan_khaibulov
Ответ J-12
система атаки, обороны или средней зоны?
ну хоть чего то там из них, а есть система системы? она может работает или нет? непонятно, надо узнать у знающих.
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FaithDevotion
Ответ Антон Хохряков
позорнейший слив позавчера Куньлунь -Ак Барс... разве нет??
И тот тоже был неприятный момент, факт. Но не с 3:0 же улетели, ей Богу
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J-12
Ответ ruslan_khaibulov
система все таки работает или нет, я запутался
система атаки, обороны или средней зоны?
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Антон Хохряков
Ответ FaithDevotion
И тот тоже был неприятный момент, факт. Но не с 3:0 же улетели, ей Богу
соглашусь.. но не забить худшей команде лиги... ладно, и Ак Барс, и Торпедо едем дальше!!!! удачи, соседи
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vadim 1980
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий удален модератором
Пусть Ротенберг возьмёт клуб с бюджетом в три раза меньше его, а с учётом августовских фортелей в 4 раза и создаст команду. Вот тогда и посмотрим кто здесь недоразумение.
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Сергей Михалюк
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий удален модератором
Правда для этого пришлось проломить потолок зарплат и ограбить Адмирал а так да "тренерский гений" виден не вооружённым взглядом, убогую рельсу даже поставить не может.
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Analjinn
Ответ Александр Тихонов
Довольная рожа Ротана... Что может быть хуже?
Много всего.
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Игорь Березин
Ответ Александр Тихонов
Довольная рожа Ротана... Что может быть хуже?
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Analjinn
Система работает, получается.
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badr
Это как такое то, похоже Робург каким то колдовством напоил своих в перерыве.
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Огюст
Торпедовцы слишком рано успокоились и поверили в победу ,да к тому же стали удаляться !
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Матроскин52
Хороший матч двух достойных команд! Ну а в хоккее - одни выиграли, другие проиграли… Едем дальше! Ждём в Нижнем!
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vadiasik
СКА с неимоверной победой!!! Отыграться с 0:3, это что-то значит, ну и Торпедо не в обиде - очко заработало, но так больше делать не надо...
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adriano_070
Комментарий удален пользователем
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Человек_Легенда
Не ну гений же Роман Борисыч, да?)
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ВАДИМ
И что это было? Торпедо вообще до Кубка дойдет?
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