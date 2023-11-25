Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Мальцев, Якимушкин и Спицов пробегут финал спринта «коньком», Терентьев выбыл

25 ноября на первом этапе Кубка России по лыжам пройдет мужской коньковый спринт.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

1-й этап

Вершина Теи

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Финалы – после 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – Telesport.

Квалификация

1. Иван Горбунов – 3.28,83

2. Александр Большунов – 1,04

3. Андрей Мельниченко – 1,24

4. Сергей Ардашев – 4,80

5. Артем Мальцев – 5,13

6. Егор Митрошин – 5,55

7. Никита Денисов – 5,92

8. Денис Филимонов – 6,59

9. Андрей Феллер – 7,25

10. Сергей Забалуев – 7,28

11. Дмитрий Жуль – 8,13...

15. Савелий Коростелев – 8,89

16. Андрей Собакарев – 9,18...

19. Иван Якимушкин – 10,05...

24. Владислав Вечканов – 11,17

25. Владимир Фролов – 11,77

26. Андрей Кузнецов – 12,39

27. Денис Спицов – 12,65...

31. Илья Семиков – 13,59...

40. Александр Терентьев – 15,05

Алексей Червоткин и Андрей Ларьков не стартовали

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи