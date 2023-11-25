Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Мальцев, Якимушкин и Спицов пробегут финал спринта «коньком», Терентьев выбыл

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Волков спринт Кубок России Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Феллер Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Владислав Вечканов Андрей Собакарев Владимир Фролов Сергей Ардашев Александр Терентьев Андрей Кузнецов Денис Филимонов Дмитрий Жуль Иван Горбунов Савелий Коростелев Никита Денисов Егор Митрошин Сергей Забалуев Лыжи

25 ноября на первом этапе Кубка России по лыжам пройдет мужской коньковый спринт.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

1-й этап

Вершина Теи

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Финалы – после 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – Telesport.

Квалификация

1. Иван Горбунов – 3.28,83

2. Александр Большунов – 1,04

3. Андрей Мельниченко – 1,24

4. Сергей Ардашев – 4,80

5. Артем Мальцев – 5,13

6. Егор Митрошин – 5,55

7. Никита Денисов – 5,92

8. Денис Филимонов – 6,59

9. Андрей Феллер – 7,25

10. Сергей Забалуев – 7,28

11. Дмитрий Жуль – 8,13...

15. Савелий Коростелев – 8,89

16. Андрей Собакарев – 9,18...

19. Иван Якимушкин – 10,05...

24. Владислав Вечканов – 11,17

25. Владимир Фролов – 11,77

26. Андрей Кузнецов – 12,39

27. Денис Спицов – 12,65...

31. Илья Семиков – 13,59...

40. Александр Терентьев – 15,05

Алексей Червоткин и Андрей Ларьков не стартовали

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи

21 комментарий

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Tatyana@griga
Ответ adamsmith
Там от первого места до тридцатого - 13 сек. Можно было и дважды ломать.
Написали, что финишировал с одной палкой, никого не было, чтобы дать палку. В итоге 40-е место.
+4
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+4
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ОлесяОлеська
Савелий молодец спринтанул хорошо на финише и вырвался. А вот за Артёма обидно
+3
0
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adamsmith
Ответ Tatyana@griga
Палку сломал
Там от первого места до тридцатого - 13 сек. Можно было и дважды ломать.
+2
0
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Tatyana@griga
Ответ adamsmith
Что случилось с Терентьевым?
Палку сломал
+2
0
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закрыт по беспределу
Горбунов крут. Едва ли не полкруга без палки проехал, да ещë и выиграл свой забег.
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закрыт по беспределу
Дэнчик уже в полуфинал забежал
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закрыт по беспределу
Якимушкин вообще готовился к сезону?
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Tatyana@griga
Буду за Мальцева болеть. Ну и за Сан Саныча, конечно, с больной спиной побежит, получается.
+5
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закрыт по беспределу
Ответ Tatyana@griga
Ох, Мальцев, мимо полуфинала. Жаль.
В финишном спурте слабоват
+1
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Katerinapv
Ответ SkierNSK
Странно: Червоткин в интервью говорил, что спринт ему пока из-за спины рискованно бегать, и будет пропускать, а в итоге пропустил коньковую разделку, а спринт бежит 🤔
В итоге не бежал
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imaxim
Ответ Bedard
Лось с какого этапа в этом году стартует? 🤔
С Чусового (3-й). Планирует под копирку провести сезон как прошлый. Говорит его задача подготовиться к Спартакиаде и ЧР также как в прошлом году
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Tatyana@griga
Ох, Мальцев, мимо полуфинала. Жаль.
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adamsmith
Что случилось с Терентьевым?
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SkierNSK
Странно: Червоткин в интервью говорил, что спринт ему пока из-за спины рискованно бегать, и будет пропускать, а в итоге пропустил коньковую разделку, а спринт бежит 🤔
+2
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Serhio98
Ответ Альберт Сова
Народ а где можно посмотреть первенство водокачки.???
на телеспорте, но комментируют ужасно, конечно, там
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закрыт по беспределу
Ответ Альберт Сова
Народ а где можно посмотреть первенство водокачки.???
https://www.youtube.com/live/08CvjtwtIXQ?si=4B0eC7jii3MQJWeW
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Booligan
А где лев Новиков?
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вовочка6762
Все сильнейшие здесь .
А где Клебо ?
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Bedard
Лось с какого этапа в этом году стартует? 🤔
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