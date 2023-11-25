Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Мальцев, Якимушкин и Спицов пробегут финал спринта «коньком», Терентьев выбыл
25 ноября на первом этапе Кубка России по лыжам пройдет мужской коньковый спринт.
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
1-й этап
Вершина Теи
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Финалы – после 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – Telesport.
Квалификация
1. Иван Горбунов – 3.28,83
2. Александр Большунов – 1,04
3. Андрей Мельниченко – 1,24
4. Сергей Ардашев – 4,80
5. Артем Мальцев – 5,13
6. Егор Митрошин – 5,55
7. Никита Денисов – 5,92
8. Денис Филимонов – 6,59
9. Андрей Феллер – 7,25
10. Сергей Забалуев – 7,28
11. Дмитрий Жуль – 8,13...
15. Савелий Коростелев – 8,89
16. Андрей Собакарев – 9,18...
19. Иван Якимушкин – 10,05...
24. Владислав Вечканов – 11,17
25. Владимир Фролов – 11,77
26. Андрей Кузнецов – 12,39
27. Денис Спицов – 12,65...
31. Илья Семиков – 13,59...
40. Александр Терентьев – 15,05
Алексей Червоткин и Андрей Ларьков не стартовали
Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи
А где Клебо ?