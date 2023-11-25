«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 1:0 – Холанд открыл счет. Онлайн-трансляция

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия онлайны Футбол

«Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль» в 13-м туре АПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Манчестер Сити – Ливерпуль 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
25 ноября, 15.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 27 Холанд, 1:1 – 80 Александер-Арнолд.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку, Холанд, Альварес.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Собослаи (Гакпо, 73), Мак Аллистер, Джонс (Гравенберх, 54), Салах, Диогу Жота (Диас, 54), Нуньес.
Предупреждение:
Нуньес (75).

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Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

89 комментариев

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Foma T
Как фан Арсенала поддержу Ливерпуль
+23
-10
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zzzeeerrrooo
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий скрыт
Маню завтра играет
+16
-5
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Александр Соколов
Надеюсь судейство не испортит впечатления от столь важного матча 🙏
+8
0
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Питер Пэн
Ответ xxx-xxx
Английская классика, матч по сути ничего не решает, но интерес бешеный по всему миру!
Для многих болельщиков по всему миру этот матч намного интереснее и важнее чем распиаренный эль-классико
+7
-4
+3
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Крэнг
Чистейший гол украли у сити, клопп, интересно, снова будет ныть после матча?
+6
-3
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SCHOKKKK
Скаузеры, держитесь. Этот каталонский филиал выйдет на поле с 12ю игроками, к бабке не ходи. Знаем по прошлому туру и не только.
+39
-36
+3
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xQcoW
все нормальные люди сегодня за ливерпуль. А мешок сити в шип давно пора
+36
-33
+3
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ANDI
Удачной игры сегодня ЛИВЕРПУЛЮ!!!
+10
-7
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Streetbor
Холанда остановит только Пеп)) . Норвег нормально так расположился между двух защей, пока они спали.
+2
0
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Кино Музыка
Буки как-то слишком уверенно ставят на Сити. Думаю, борьба будет все же равной.
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Алиссон подумал, что сможет сквозь этой горы мяч выбить?))) Почему бы не сделать шаг в сторону?
+2
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Moby D
как же долго думает Салах..
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mr Gadisov
Ответ Streetbor
Холанда остановит только Пеп)) . Норвег нормально так расположился между двух защей, пока они спали.
Да это вообще мем конечно, все тут гонят на Трента но по факту Матип проспал момент
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Dragonfruit
Равная игра. Ожидал классическую рубку, но че то пока пресное задротство с обеих сторон. Как будто финал лч
+3
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David Aaron
Альварес проводит не хорошую игру
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Streetbor
Алиссона УБИЛИ !!! Как он красиво ноги подогнул, в стиле лучших нападающих 🤣🤣🤣
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Сергей Кильцов
Ответ Питер Пэн
Для многих болельщиков по всему миру этот матч намного интереснее и важнее чем распиаренный эль-классико
Барселоне и Реалу нужен пиар? Мне кажется, что даже матчи с аутсайдерами Примеры двух этих команд собирают достаточную аудиторию.)

За Ливерпуль!
+2
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zzzeeerrrooo
Ответ Франческо Тотти
Фодена менять надо, этот единал угробит все атаки
Фил отлично играет
+2
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Кино Музыка
Игра дня, по-моему.
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Денис Медведев
Надеюсь увидеть классный футбол в исполнении обеих команд!
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Ruslan Shulz
сегодня манчестер будет красный!
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Alxx3xx
Ответ mrgtosh
Кого обвинят в сегодняшнем матче? 1) Судей, которых купил Сити 2) Слабую игру клуба 3) Нуньеса, которого походу то же купил Сити.
Судей не обвинить пока, свистят точно не в сторону Сити.
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Этот Райола хочет денег
Альварес сегодня ужасен.
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xxx-xxx
Английская классика, матч по сути ничего не решает, но интерес бешеный по всему миру!
+4
-3
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Йети
Ответ SCHOKKKK
Скаузеры, держитесь. Этот каталонский филиал выйдет на поле с 12ю игроками, к бабке не ходи. Знаем по прошлому туру и не только.
🥱
+2
-1
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Sopadi
Ответ SCHOKKKK
Скаузеры, держитесь. Этот каталонский филиал выйдет на поле с 12ю игроками, к бабке не ходи. Знаем по прошлому туру и не только.
Главное, Ливерпулю с 9-ью не закончить)
+3
-2
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David Aaron
Не забиваешь ты, забивают тебе. Столько раз Доку давал голевые пасы, а они не могли забивать.
+1
0
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Stewart D.
Удачи Ливерпулю в важнейшем матче!
+7
-6
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ахахах, в четвером бежать к судье, требуя пенальти, когда мяч попал в ногу - классика))
+1
0
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Питер Пэн
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Алиссон подумал, что сможет сквозь этой горы мяч выбить?))) Почему бы не сделать шаг в сторону?
Аллисон давно в топ-матчах не выручает, как и на ЧМ, а вот Доку -красавчик, может заменить Азара в сборной Бельгии
+3
-2
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OldRedWhite
Ответ Dragonfruit
Равная игра. Ожидал классическую рубку, но че то пока пресное задротство с обеих сторон. Как будто финал лч
Так ещё рано у них - сонные !
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akrets
Нет методов против Кости Сапрыкина
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Этот Райола хочет денег
Алиссона в ФНЛ на десяток игр за косяки!)
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ɔculpa
Аке красавчик.
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Jimkerry
Холанддддд
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zzzeeerrrooo
Ответ Dragonfruit
Равная игра. Ожидал классическую рубку, но че то пока пресное задротство с обеих сторон. Как будто финал лч
Сити потерял очки в прошлом матче , играют в контроль
+1
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Newk Newk
https://vk.com/video/@club217808619?z=video-217808619_456239823%2Fclub217808619%2Fpl_-217808619_-2 трансляция матча+студия
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ɔculpa
Нуньес какой-то тормоз пока. Бить – тормозит, из метрового офсайда подбирать мяч – бежит. Несосредоточенный какой-то.
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Jeicob Harlon
в перёд Ливер-Stels!!
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Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
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Vadim Medvedev
Ответ Alxx3xx
Судей не обвинить пока, свистят точно не в сторону Сити.
это никак не помешает их обвинить
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mj23.net
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Кому в голову пришло ставить такой матч на тур сразу после перерыва на сборные ? Игроки только-только объехали половину земного шара и естественно будут не в лучших кондициях для такой игры
Эээм Сити во вторник в ЛЧ играет.
Проблема не в субботе, а в том, что они на полдень поставили игру. Это кошмарное время для футбола такого уровня.
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Эксперт Спортс
Ответ vals1702
Сити симулирует и судейка купленный свистит
Сити возит Ливерпуль, забили гол который отменили, Алиса то есть Алиссон от касания падает кто симулирует? Точно Сити?
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Извилина Заремы
Кто там Трента хотел убрать?
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vals1702
свистун уже задолбал
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Мяти
Салах чертяга, лютый топ. Как он оценил положение, увидел что Тренд будет в убойной позиции и без промедления отдал мягко
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Illia Gray
Ответ xxx-xxx
Английская классика, матч по сути ничего не решает, но интерес бешеный по всему миру!
Всм ничего не решает? Ты футбол вообще смотришь, малыш?
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Axs Men
Думаю будет так : Сити проиграет Ливерпулю и Тотенхему и будет мотивация делать и пойдёт победным маршем
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Vadiay
Если Ливерпуль проиграет даже не расстроюсь. Сити очень силен да и ещё на своем поле. Со всякими Лутонами стоило бы лучше играть.
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Михаил Хромаков
гол для тех кто говорит что игра ногами для вратарей не важна
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