«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 1:0 – Холанд открыл счет. Онлайн-трансляция
«Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль» в 13-м туре АПЛ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 25 ноября, 15.30, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 27 Холанд, 1:1 – 80 Александер-Арнолд.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку, Холанд, Альварес.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Собослаи (Гакпо, 73), Мак Аллистер, Джонс (Гравенберх, 54), Салах, Диогу Жота (Диас, 54), Нуньес.
- Предупреждение:
- Нуньес (75).
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
За Ливерпуль!
Проблема не в субботе, а в том, что они на полдень поставили игру. Это кошмарное время для футбола такого уровня.