НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Бостон», «Питтсбург» сыграет с «Торонто», «Айлендерс» – с «Филадельфией», «Колорадо» против «Калгари»
«Рейнджерс» принимают «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» сыграет с «Торонто», «Айлендерс» – с «Филадельфией», «Колорадо» будет противостоять «Калгари».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 ноября, 21.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 26 ноября, 00.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 26 ноября, 03.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 26 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 26 ноября, 03.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 26 ноября, 06.00, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 26 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 26 ноября, 06.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Только хардкор - Только Чайковский..
Ижевский где ты?
Возможно, на автобусе доехали. Там не так далеко от Филы.
Саня, а где развернутый текст?
Конкретика где?
пятидневная новость.19 Ноября 2023 года
Очень надеюсь что Рейнджеры в прошлой игре исчерпали на ближайшее время весь запас идиотских удаления, в этот раз такая халява не прокатит.
С одной стороны "посмотрите на тАболо", результат пока есть, но есть и вопросы.
Походу игры все вроде спокойно, постепенное доминирование, без каких-то феерий наскребают голешники , потом бах и все проваливается разом куда-то...
Опять вернулись серии дурацких удалений.
С Далласом было вообще нечто, за 4 с лишним минуты до конца игры получить большинство и снять вратаря... По мне это же какой-то наркотическо-игроманский угар, поставить квартиру на зеро.
Я думаю первое понимание после какой-нибудь неудачной серии в регулярку (без таких ни одна команда не обходится), а второе в плове (очень надеюсь что они там будут)
менты повели 2:0 - Монтгомери взял тайм-аут.
мишки быстро сравняли - тайм-аут берёт Ультрафиолет.