НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Бостон», «Питтсбург» сыграет с «Торонто», «Айлендерс» – с «Филадельфией», «Колорадо» против «Калгари»

Теги результаты матчей Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Монреаль Торонто Бостон Ванкувер Калгари Колорадо Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас Хоккей

«Рейнджерс» принимают «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» сыграет с «Торонто», «Айлендерс» – с «Филадельфией», «Колорадо» будет противостоять «Калгари».

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Бостон 3:2 (перерыв)
Дата проведения
25 ноября, 21.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Бонино ()
2:0 – 10 Крайдер (Густафссон, Трочек)
2:1 – 13 Койл (ван Римсдайк, Фредерик)
2:2 – 14 Гики (Форборт, Лауко)
3:2 – 18 Крайдер (Труба)

 

Лос-Анджелес – Монреаль
Дата проведения
26 ноября, 00.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Баффало
Дата проведения
26 ноября, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Торонто
Дата проведения
26 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Филадельфия
Дата проведения
26 ноября, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Ванкувер
Дата проведения
26 ноября, 06.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Аризона
Дата проведения
26 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Калгари
Дата проведения
26 ноября, 06.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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70 комментариев

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zukov
Крайдер показал ноги, мастерюга
+3
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+3
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Ник88
Норм бегают менты и медведи , будто и не бэк ту бэк
+3
0
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sammuilson
Ха ха ха, веселая игра!))))
+2
0
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Nissan 0123
неплохо пока что) выиграть бы
+1
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Nissan 0123
весело в первом периоде. хорошо, что ведем пока, хотя могло быть и лучше
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серый серый волк
очень крутой хоккей, уровень впечатляет
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DarmoeD
Очень интересный период! Прямо удовольствие от просмотра такого хоккея!
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Cube Litening C:68X
Ответ e1ther - e1ther
фу
Ты где был вчера, уснул что ли, Макдака не смотрел?
+2
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Montreal
Что то как то все гладко . Не удивлюсь если квик сделает ничью в первом периоде.
+3
-2
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Jeff Lebowski
Ответ Фанат Ференцвароша
Если Ламберта ливнут и норм тренера найдут, то все норм будет. Состав у Айлов не на аутсайдера это точно. Даже сейчас очень близко к 8 месту
8-е место это не аутсайдер? Это где-то там, в районе заднего прохода, нет?
+2
-1
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hhlg
Ответ e1ther - e1ther
подзабил после второго периода, спать лег
С Ромки проорал конечно. Пришел такой распетушился после 4 очков бегунка, а там Куч 2+4 его приземлил ваще кора)
+2
-1
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Фанат Ференцвароша
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Я даже и не заметил взлет Рейнджерс. И это без Кейна и Тарасенко. И это при не очень оптимальной игре Шестеркина. Лавиолетт здорово поднял команду. Хотя тот был врагом номер один для фанатов Овечкина. Для них он был главным виновником провалов Политического активиста. Что на это скажет москвич и давыд теперь?))) Вечно Овечкина физруки тренируют, портя его статистику(((
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Суворов Антон
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Надеюсь сегодня без политических истерик обойдется.. Говорят hhlg на пару дней взял выходной..

Только хардкор - Только Чайковский..

Ижевский где ты?
+6
-5
+1
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
С Ромки проорал конечно. Пришел такой распетушился после 4 очков бегунка, а там Куч 2+4 его приземлил ваще кора)
ахах)
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vzi
Ответ DarmoeD
Учитывая перелёт и отсутствие дня отдыха, будет тяжелый матч. Это касается обеих команд
Я не уверен, что Рейнджерс летели.
Возможно, на автобусе доехали. Там не так далеко от Филы.
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серый серый волк
Ответ Беня_Финитас
если не сегодня начать , то когда ???
Баффало по сравнению с началом сезона прибавил, в организованности. Но все равно пару раз за игру привозит. Если реализация не подведет, шансы против них хорошие. И в первую очередь, реализация РР
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DarmoeD
Ответ sammuilson
Сравнительное противостояние Маршанд- Панарин, и время удачное, будет интересно в очередной раз глянуть. Очень надеюсь что Рейнджеры в прошлой игре исчерпали на ближайшее время весь запас идиотских удаления, в этот раз такая халява не прокатит.
Что слышно про возвращение Фокса и Хитила?
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DarmoeD
Ответ vzi
Рейнджерс—Бостон: болеем за наших. За наших рейнджеров.
Учитывая перелёт и отсутствие дня отдыха, будет тяжелый матч. Это касается обеих команд
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Суворов Антон
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Ответ e1ther - e1ther
фи
Как то всё односложно..

Саня, а где развернутый текст?

Конкретика где?
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sammuilson
Ответ sammuilson
Вообще у меня пока нету однозначного понимания влияния Лавиолеты на Рейнджеров, слишком уж противоречивые впечатления. С одной стороны "посмотрите на тАболо", результат пока есть, но есть и вопросы. Походу игры все вроде спокойно, постепенное доминирование, без каких-то феерий наскребают голешники , потом бах и все проваливается разом куда-то... Опять вернулись серии дурацких удалений. С Далласом было вообще нечто, за 4 с лишним минуты до конца игры получить большинство и снять вратаря... По мне это же какой-то наркотическо-игроманский угар, поставить квартиру на зеро. Я думаю первое понимание после какой-нибудь неудачной серии в регулярку (без таких ни одна команда не обходится), а второе в плове (очень надеюсь что они там будут)
пока писал, 2-0 очень быстро превратились в 2-2(((
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sammuilson
Ответ DarmoeD
Что слышно про возвращение Фокса и Хитила?
на фанатской странице анонсов не было, а так не в курсе. Фокс конечно бы однозначно помог рейнджерам с мишками
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sammuilson
Ответ DarmoeD
Что слышно про возвращение Фокса и Хитила?
"В воскресенье, Нью-Йорк Рейнджерс звездный защитник Адам Фокс был замечен катающимся в красной неконтактной майке. Это первый раз, когда Фокс участвовал в командной практике с тех пор, как получил травму нижней части тела 2-го ноября. "
пятидневная новость.19 Ноября 2023 года
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DarmoeD
Ответ sammuilson
"В воскресенье, Нью-Йорк Рейнджерс звездный защитник Адам Фокс был замечен катающимся в красной неконтактной майке. Это первый раз, когда Фокс участвовал в командной практике с тех пор, как получил травму нижней части тела 2-го ноября. " пятидневная новость.19 Ноября 2023 года
Понятно. Хотя я даже больше жду возвращения чеха. Вместо кого поставят? Если быть объективным, то Какко надо в фарм. Совсем потух
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Фанат Ференцвароша
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Ответ hhlg
Чё там с Пелеком случилось? ;)
Травмировался вместе с Ахо
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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
Травмировался вместе с Ахо
Радуйся, без него вам проще за первым пиком будет идти)
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Фанат Ференцвароша
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Ответ hhlg
Радуйся, без него вам проще за первым пиком будет идти)
Если Ламберта ливнут и норм тренера найдут, то все норм будет. Состав у Айлов не на аутсайдера это точно. Даже сейчас очень близко к 8 месту
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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
Если Ламберта ливнут и норм тренера найдут, то все норм будет. Состав у Айлов не на аутсайдера это точно. Даже сейчас очень близко к 8 месту
А как же схемы?!
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Jeff Lebowski
Ответ Фанат Ференцвароша
Нет, вы ошибаетесь. Это называется "середняк", из за нахождения в середине таблицы
Так опа тоже в середине тела.
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Champions 26
Ответ Montreal
Что то как то все гладко . Не удивлюсь если квик сделает ничью в первом периоде.
у квика в 7 матчах 94% отраженных бросков. Пока не дает поводов так уничижительно писать
+1
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Stan Giroux
Ответ Nissan 0123
неплохо пока что) выиграть бы
Not so fast
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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
Статистику обоих посмотри. Квик в разы лучше начал сезон. Дед потихоньку сажает Игаря на лавку)))
Поплыл Квик)
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sammuilson
Ответ hhlg
Есть фанаты Рэгс? Почему Шестёркин играл вчера, а Квик сегодня? Не тащит Игорь? ;)
Шести играл безукоризненно, прям "тот самый, праймовый". Думаю тут дело совсем не в нем, скорее всего хотят иметь в обойме двух "горячих" киперов, в этом есть свои плюсы- всегда есть кем срочно подменить в случае проседания или травмы, а в вторых не перегружать сильно одного, особенно когда игры идут вот так каждый день
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Champions 26
бостон включился
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Cube Litening C:68X
После вчерашнего поражения, бостонцы будут рвать и метать..Панаринцам не поздоровится..😁 Бредя Маршанд покажет..
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серый серый волк
Не видел еще Калгари в этом сезоне, пора будет посмотреть, они ж на подъеме вроде
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sammuilson
Сравнительное противостояние Маршанд- Панарин, и время удачное, будет интересно в очередной раз глянуть.
Очень надеюсь что Рейнджеры в прошлой игре исчерпали на ближайшее время весь запас идиотских удаления, в этот раз такая халява не прокатит.
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Фанат Ференцвароша
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Вот теперь и посмотрим, как физрук будет без Пелека тренировать. Что то мне кажется, что ничего хорошего из этого не выйдет. Хотя Романов вчера хорошо отыграл (несмотря на откровенный привоз перед 3 голом). Может и заменит Пелека, при этом спася физрука
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Фанат Ференцвароша
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Может Бриндамора уволят из Каролины и тот в Айлы перейдет? Было бы идеально. Мог бы не хуже Троца тренировать острова
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Montreal
Какая то обесцвеченная форма у мишек. А домашний вариант то же претерпел изменения?
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Montreal
Анонс Чикаго и сентлуиса и упоминанием Корри Перри. Ахахахха
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sammuilson
Вообще у меня пока нету однозначного понимания влияния Лавиолеты на Рейнджеров, слишком уж противоречивые впечатления.
С одной стороны "посмотрите на тАболо", результат пока есть, но есть и вопросы.
Походу игры все вроде спокойно, постепенное доминирование, без каких-то феерий наскребают голешники , потом бах и все проваливается разом куда-то...
Опять вернулись серии дурацких удалений.
С Далласом было вообще нечто, за 4 с лишним минуты до конца игры получить большинство и снять вратаря... По мне это же какой-то наркотическо-игроманский угар, поставить квартиру на зеро.
Я думаю первое понимание после какой-нибудь неудачной серии в регулярку (без таких ни одна команда не обходится), а второе в плове (очень надеюсь что они там будут)
0
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zukov
Быстро мишки вернулись
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Фанат Ференцвароша
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Ответ hhlg
Я тебя опять удивлю, но Галлан это как раз про бей-беги ;)))
При нем команды хотя б как то комбинируют
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Montreal
Вся суть регулярки по большей части давать играть сопернику что приводит к такому . Не агрессия не чуть плотнее сыграть и может удалиться , а как бы плыть по течению .
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Мандалай
Весело в МСГ:
менты повели 2:0 - Монтгомери взял тайм-аут.
мишки быстро сравняли - тайм-аут берёт Ультрафиолет.
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Montreal
Как же игроки подставляют вратаря а точнее дают на растерзания такой игрой . Ладно хлебушек примадонна который вообще в отборе не участвует
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Montreal
Игроки Рейнджерс смотрят на шайбу но она настолько быстро ходит по клюшкам что отобрать они ее не могут и не собираются видимо сегодня.
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Jeff Lebowski
Ну что, когда мексиканец начнёт готовить El Pollo Loco?
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Суворов Антон
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Ответ e1ther - e1ther
фу
Немногословно, Саня..
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Cube Litening C:68X
Ответ e1ther - e1ther
подзабил после второго периода, спать лег
А в третьем вроде голов и не было, я досмотрел, так как ещё не было и 00:00 часов..😁
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