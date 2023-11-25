НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Бостон», «Питтсбург» сыграет с «Торонто», «Айлендерс» – с «Филадельфией», «Колорадо» против «Калгари»

«Рейнджерс» принимают «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с « », « » – с «Филадельфией», « » будет противостоять « ».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ