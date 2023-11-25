Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Чикмарева и Янченков – 2-е, Косторная и Куница – 7-е

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу пар на Гран-при России в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 81,20

2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,51

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 76,40

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 73,94

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 70,42

6. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 68,50

7. Алена Косторная – Георгий Куница – 67,74

8. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 65,39

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница