Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Чикмарева и Янченков – 2-е, Косторная и Куница – 7-е

Теги сборная России результаты пары Александра Степанова Иван Букин Роман Плешков Георгий Куница Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Виктория Васильева Алена Косторная Роман Запорожец Камила Валиева Алексей Брюханов Юлия Артемьева Софья Муравьева Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Марк Кондратюк Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Кубок Первого канала по фигурному катанию Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу пар на Гран-при России в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 81,20

2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,51

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 76,40

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 73,94

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 70,42

6. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 68,50

7. Алена Косторная – Георгий Куница – 67,74

8. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 65,39

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

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624 комментария

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Анастасия Платонова
Куницы , зажигайте!
И всё равно какое место. Главное, это ваша любовь и любовь ваших болельщиков!🤝
+61
-9
+52
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garovatat
Блин, вот смотрю на Косторную, и думаю - ну вот нафик ты покинула ЖО?? Могла бы быть в топах, могла бы... Такая стройная, сухая, красивая, прошла эта припухлость пубертатная. В парах еще работы полно над парными элементами... Подкрут - это слабое их место, когда они еще выйдут на 4ур??? тодес - туда же. Сольные прыжки и выбросы - круто!!! Но этого мало, мало... так же как и 4й дорожки... Косторная опять недовольна в кике, но что она хотела то? Их совершенно нормально отсудили, по делу и даже немного комплиментарно! они - новоделы, для новоделов это хороший результат, хороший! Но Аленка хочет сразу в дамки)) А для этого надо было оставаться в одиночницах и работать. Интересно, хватит выдержки у пары КК для следующего и дальнейших сезонов?
+56
-4
+52
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King_bez_ice
Полгода человек в парном!!
Алёна шикарная, но не представляю сколько Гоша работает
Мало того, что прибавил, так и все Аленины заходы выучил
+51
-1
+50
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Fremgol
Жаль, что Алёна ушла из одиночного катания. Сейчас бы она там зажигала, совершенно точно была бы в топе.
+46
-2
+44
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Milorada K
За Куниц, независимо от места, которое они займут.
+48
-8
+40
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Alexandra K
Ниче не знаю, мне нравятся КК прям очень. У них есть лицо, харизма, взрослость. Катание, само собой. Осталось только технику подтянуть до нашего российского "среднего" (лучшего в мире).
+37
-5
+32
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Alexandra K
Ответ garovatat
Блин, вот смотрю на Косторную, и думаю - ну вот нафик ты покинула ЖО?? Могла бы быть в топах, могла бы... Такая стройная, сухая, красивая, прошла эта припухлость пубертатная. В парах еще работы полно над парными элементами... Подкрут - это слабое их место, когда они еще выйдут на 4ур??? тодес - туда же. Сольные прыжки и выбросы - круто!!! Но этого мало, мало... так же как и 4й дорожки... Косторная опять недовольна в кике, но что она хотела то? Их совершенно нормально отсудили, по делу и даже немного комплиментарно! они - новоделы, для новоделов это хороший результат, хороший! Но Аленка хочет сразу в дамки)) А для этого надо было оставаться в одиночницах и работать. Интересно, хватит выдержки у пары КК для следующего и дальнейших сезонов?
Думаю, собой она недовольна, её повело на твиззлах, по её меркам это никуда не годится. Она сказала: "Так хорошо, а потом... Так плохо" - в этом есть большая доля правды. Флип был богический.
+28
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+28
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Delirium
Ответ Wintersun
Да, Алена, это тебе не женская одиночка, где можешь вылезти как черт из табакерки и сразу выносить всех. Здесь очередь отстоять надо.
Никакой очереди пока нет. Сегодняшний вечер- лучшая демонстрация того, чем отличаются начинающие пары от уже скатанных, умеющих сложнейшие парные элементы. У КК отличные перспективы, если Алена не забьет, но им нужен еще минимум сезон, чтоб подтянуть парную базу.
+28
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sashafan2
Парное катание - наш самый лучший вид в этом сезоне и остаётся на 2 головы выше мирового.
+27
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+27
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Aporte14
Наши пары-снос башки, сплошное удовольствие!
+26
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Док Аксель
Прогресс виден по этому прокаты Алёны с Гошей. Прибавляют, видят и понимают на чем надо работать. Удачи !
+28
-2
+26
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Revery
Замедленные повторы топ-3 после проката Куниц, конечно, очень показательно демонстрируют проблемы с подкруткой у Гоши. Алёна уже прозрачная, а он всё ее закинуть не может.
+26
-1
+25
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Veronika spuria
Уф! Алёна с Гошей молодцы, хорошо откатали, тем более на фоне таких сильных пар! Сдюжили!
+27
-3
+24
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umma
Если учитывать что с контрольных прокатов прошло не так много времени и так прибавили Алёна с Гошей это ведь круто ,если будут также продолжать я думаю в будущем это будет просто топ !! Так хочется чтобы они не теряли мотивацию ,в старались работать и только улучшаться
+27
-3
+24
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NTLY
Смотреть на прокат Алены все-таки огромное удовольствие, вне зависимости от последующего выражения лица в кике и ее комментариев.
Потрясающе хороша!
+30
-7
+23
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Vera Goncharova
на фоне других — ощутимо ниже уровень. но по-хорошему Алена и Гоша сейчас соревнуются сами с собой. насчет произвольной не уверена, что доедут. выброс порадовал!
+23
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+23
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Здравый@смысл@
Ответ Kareglazaya
Ну всё, ждём гневное интервью от Косторной) А оно, судя по выражению лица в кике, будет))
А мне показалось, что Алена взяла себя в руки , сдержалась. Молодец! Растет над собой
+24
-1
+23
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Евгения Брылёва
Алёна и Гоша--- не сдаваться💪💪⛸️, идти только вперёд, прогресс однозначно на лицо, удачи в пп! 💪👏🤗❤️👌
+25
-2
+23
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Lena_SP
Все вообще озверели! Так катаются, что даже с чистым прокатом не подберёшься!
+24
-1
+23
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Ирина С
По сравнению с дебютным выходом, сегодня Алёна и Георгий смотреть на порядок выше и лучше. Они вообще большие молодцы, прогрессируют семимильными шагами.
+23
-1
+22
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Latika S
Дудаков смотрит прокат Алёны)
+22
0
+22
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Михаил Михайлов
Вообще-то КК тоже хорошо выступили. Понятно что остальные пары скатаннее.
Но не было ощущения, что они явно ниже классом. Молодцы.
+23
-1
+22
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MyCA
Тотальное превосходство наших пар над мировыми.
+22
-1
+21
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Sincere
Это на фоне наших пар КК выглядят пока уязвимо на определенных элементах. на мировом уровне они были бы в топах щас, ахах
+24
-3
+21
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Клифуня
Косторная в кике держит лицо
+20
0
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floret
У судей уже тенденция отделять две ведущие пары от остальных 5 баллами, что не соответствует уже действительности. Разница должна быть 2-3 балла.
Сегодня ЧЯ и ХК были очень хороши, с чистыми прокатами и сложными программами и делать такую разницу с БК было не обязательно.
+21
-2
+19
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ИринаФК
Всем парам красивых прокатов и главное без травм!
А я болею за Куничек, независимо от занятого места)
+24
-7
+17
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Revery
Княжуки потрясные. Дадут еще жару и БК и МГ.
Стильные, легкие, зажигательные.
+17
0
+17
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smoky eyes
И это ещё только этап ГП. Что будет на ЧР в парах… битва титанов просто, Такая молодёжь не оставляет право на ошибку лидерам.
+17
0
+17
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Продышались
Косторная в женской одиночке была бы топом сейчас даже без 3А. В парах им с Куницей нужны будут годы пахоты, чтобы пробиться в тройку.
+19
-2
+17
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Ezhevika33
Куницы, вперёд. 🤗
+20
-3
+17
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crybaby
Наши парники - просто бальзам на душу, глаза и всё остальное ❤️‍🔥
+17
0
+17
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vb2c2sshnk
Косторная нарычала на Гошу и катается одна
+19
-3
+16
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Михаил Михайлов
Ответ garovatat
Блин, вот смотрю на Косторную, и думаю - ну вот нафик ты покинула ЖО?? Могла бы быть в топах, могла бы... Такая стройная, сухая, красивая, прошла эта припухлость пубертатная. В парах еще работы полно над парными элементами... Подкрут - это слабое их место, когда они еще выйдут на 4ур??? тодес - туда же. Сольные прыжки и выбросы - круто!!! Но этого мало, мало... так же как и 4й дорожки... Косторная опять недовольна в кике, но что она хотела то? Их совершенно нормально отсудили, по делу и даже немного комплиментарно! они - новоделы, для новоделов это хороший результат, хороший! Но Аленка хочет сразу в дамки)) А для этого надо было оставаться в одиночницах и работать. Интересно, хватит выдержки у пары КК для следующего и дальнейших сезонов?
Да, с точки зрения карьеры, может ей стоило в ЖО остаться. Там у неё репутация и даже без трикселя она была бы в топе, а некоторые этапы так могла бы и выигрывать.
А здесь же просто звери. 8 пар, каждая из которых (кроме самих КК) умеет всё. Это один этап только. А уж если всех собрать ...
+16
0
+16
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ОлесяОлеська
Прокаты Куниц конечно не для побед, но для души зрителей очень нужны.
+19
-3
+16
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Julce
Куницы - необыкновенно милые и очень красивая пара
Пусть у них все получится!
На этом все)
+21
-5
+16
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Утренняя Аврора
Янченковы супер. Зажимают им.
+15
0
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Defender64
7 пар сделали по 7 элементов.
49 элементов. ВСЕ НА ПЛЮС!!!
+15
0
+15
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Александр Шульгин
Ответ glacial
Куница слабоват. Надо физически набирать форму. Силу. Вроде Алёнка низкая, и Куница на ее фоне высокий, но подкрут не получается эффектным, потому что все равно он невысокий парник. Будут работать, в следующем сезоне , может быть, будет лучше и круче.
Работать ещё пару сезонов и все будет главное что бы Косторной хватило на это эмоционально
+16
-1
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glacial
Куница слабоват. Надо физически набирать форму. Силу. Вроде Алёнка низкая, и Куница на ее фоне высокий, но подкрут не получается эффектным, потому что все равно он невысокий парник. Будут работать, в следующем сезоне , может быть, будет лучше и круче.
+16
-1
+15
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Соль.
Вот это пары выдали сегодня... ни одного падеения за 8 прокатов
+15
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Мурманчанин37
Если не ошибаюсь, Куницы единственные кто получили минус за элемент сегодня
+16
-1
+15
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smoky eyes
Да молодцы, красивый прокат. Для того, сколько они вместе - это невероятный уровень. Просто идти вперёд и не ждать сразу призов
+14
0
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Ирина Ларина
Гошу дома ждет многочасовой вынос мозга )
Молодцы Куницы, просто сегодня все пары ТОП
+15
-1
+14
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помада Терезы
Ответ alexnew
Впечатление от интервью БК - Да, мы гениальны и Мегаспорту очень повезло, что мы тут выступаем. Конечно, я гений, но и моя партнерша сегодня тоже молодец, она выехала выброс на высоте подкрутки. Но ей не привыкать, она выезжает любые выбросы потому, что, ну, Вы поняли, потому, что мы гениальны. Но нет мы уже забыли о всех наших прошлых победах думаем только о следующих победах, которые у нас, конечно, будут потому, что, ну, Вы поняли...
Каждый слышит то, что хочет услышать
+17
-3
+14
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Наталья Иванова
Ответ помада Терезы
Аленка такая маленькая, а куница ее подбросить нормально не может
но у нее очень большое самомнение
+15
-1
+14
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Алеся Ткаченко
В прошлый раз Куницам 4 место не понравилось.Надеюсь сейчас они довольны
+16
-2
+14
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Kareglazaya
Ну всё, ждём гневное интервью от Косторной) А оно, судя по выражению лица в кике, будет))
+17
-4
+13
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NataliaB.3003
Ответ garovatat
Блин, вот смотрю на Косторную, и думаю - ну вот нафик ты покинула ЖО?? Могла бы быть в топах, могла бы... Такая стройная, сухая, красивая, прошла эта припухлость пубертатная. В парах еще работы полно над парными элементами... Подкрут - это слабое их место, когда они еще выйдут на 4ур??? тодес - туда же. Сольные прыжки и выбросы - круто!!! Но этого мало, мало... так же как и 4й дорожки... Косторная опять недовольна в кике, но что она хотела то? Их совершенно нормально отсудили, по делу и даже немного комплиментарно! они - новоделы, для новоделов это хороший результат, хороший! Но Аленка хочет сразу в дамки)) А для этого надо было оставаться в одиночницах и работать. Интересно, хватит выдержки у пары КК для следующего и дальнейших сезонов?
Помыкается этот сезон, а потом мы узнаем новость, что Косторная решила вернуться в ЖО. Я серьёзно так думаю. Все будут только за.
+16
-3
+13
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MyCA
Саша с Димой круто конечно. Показ поддержки сверху испугал.
+15
-2
+13
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