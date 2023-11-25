Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Чикмарева и Янченков – 2-е, Косторная и Куница – 7-е
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу пар на Гран-при России в Москве.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Пары
Короткая программа
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 81,20
2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,51
3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 76,40
4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 73,94
5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 70,42
6. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 68,50
7. Алена Косторная – Георгий Куница – 67,74
8. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 65,39
Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница
И всё равно какое место. Главное, это ваша любовь и любовь ваших болельщиков!🤝
Алёна шикарная, но не представляю сколько Гоша работает
Мало того, что прибавил, так и все Аленины заходы выучил
Потрясающе хороша!
Но не было ощущения, что они явно ниже классом. Молодцы.
Сегодня ЧЯ и ХК были очень хороши, с чистыми прокатами и сложными программами и делать такую разницу с БК было не обязательно.
А я болею за Куничек, независимо от занятого места)
Стильные, легкие, зажигательные.
А здесь же просто звери. 8 пар, каждая из которых (кроме самих КК) умеет всё. Это один этап только. А уж если всех собрать ...
Пусть у них все получится!
На этом все)
49 элементов. ВСЕ НА ПЛЮС!!!
Молодцы Куницы, просто сегодня все пары ТОП