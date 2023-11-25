Роман Ротенберг: «Задача – сделать хоккей видом спорта номер один в России. Когда все честно и по спортивному принципу – это важно. Только честный труд – дети это видят»
Роман Ротенберг заявил о задаче сделать хоккей спортом номер один в России.
СКА обыграл «Торпедо» (4:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Петербургский клуб продлил победную серию до восьми матчей.
– Вам не кажется, что противостояние СКА и «Торпедо» – главная атакующая вывеска нашей лиги?
– Нижегородцы – очень сильная команда. Они играют в яркий хоккей. Много пишут о «Торпедо». Слава Богу, и о СКА много пишут.
Вообще сейчас в газетах много пишут о хоккее. Наша задача – сделать так, чтобы хоккей стал видом спорта номер один в России. Будем делать все возможное.
Конечно, такие игры точно добавляют болельщиков. Детишки пойдут в хоккей, будут стремиться развиваться. Это наша главная задача – показывать все своим примером.
Главное, чтобы все было честно. Только честный труд. Дети особенно это видят.
Когда все честно, как сегодня, – это очень важно для всех. Чтобы все и всегда было по спортивному принципу.
Будем вместе над этим работать. Уже проделана огромная работа, но есть что улучшить, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Это честный хоккей?
Честность это тоже не про спорт, кто сдюшор и проч школы заканчивал, понимает что сейчас без бабла тренерам и агентам не пробиться.