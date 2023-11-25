Роман Ротенберг: «Задача – сделать хоккей видом спорта номер один в России. Когда все честно и по спортивному принципу – это важно. Только честный труд – дети это видят»

Теги СКА Торпедо КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил о задаче сделать хоккей спортом номер один в России.

СКА обыграл «Торпедо» (4:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Петербургский клуб продлил победную серию до восьми матчей.

– Вам не кажется, что противостояние СКА и «Торпедо» – главная атакующая вывеска нашей лиги?

– Нижегородцы – очень сильная команда. Они играют в яркий хоккей. Много пишут о «Торпедо». Слава Богу, и о СКА много пишут.

Вообще сейчас в газетах много пишут о хоккее. Наша задача – сделать так, чтобы хоккей стал видом спорта номер один в России. Будем делать все возможное.

Конечно, такие игры точно добавляют болельщиков. Детишки пойдут в хоккей, будут стремиться развиваться. Это наша главная задача – показывать все своим примером.

Главное, чтобы все было честно. Только честный труд. Дети особенно это видят.

Когда все честно, как сегодня, – это очень важно для всех. Чтобы все и всегда было по спортивному принципу.

Будем вместе над этим работать. Уже проделана огромная работа, но есть что улучшить, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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18 комментариев

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Stan Giroux
Честность это фамильная черта Ротенбергов
+23
0
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Мадина Уйгурова
Он в каждом интервью говорит о честности и о том, что люди видят честную игру и т.д. Тут психологом быть не нужно, чтобы увидеть в этом аутотренинг. Человек знает, что он не тренер, знает, что матчи ска куплены судьями и знает, что люди видят это.
+12
0
+12
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Красно Белый
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤣🤣🤣🤣
+10
0
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stallone
Если СКА побеждает,то этого господина не остановить))) он собирает всех журналистов,приковывает к батарее и пока не выскажется полностью,никто не уйдет!
+4
0
+4
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Merk88
Сегодня честно признали, что с Локомотивом лайнсмен Сивов ошибся, люди и дети это увидели.
+3
0
+3
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Empress
А с Локо было очень честно?
Это честный хоккей?
+3
0
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Matador
Дети Роттенбергов это видят :)
+2
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Andreyanswer
Ответ Александр Невский
Поздравляем всех жителей России с важным событием, сегодня была освобождена Авдеевка которая была окупированная укрорейхом с 2014 года .
Только промзона пока. Но это только пока.
+1
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dinm 8
спортивный принцип и ротенберг-это антонимы.
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Михаил Алексеев
Клоун
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xxx-xxx
Он же действительно верит, в то, что несет, это не лечатся.
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Александр Невский
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Поздравляем всех жителей России с важным событием, сегодня была освобождена Авдеевка которая была окупированная укрорейхом с 2014 года .
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Mephi027
Сделать хоккей номером 1 невозможно

Честность это тоже не про спорт, кто сдюшор и проч школы заканчивал, понимает что сейчас без бабла тренерам и агентам не пробиться.
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a2wai
Когда все будет честно и по спортивному принципу, таких людей как Роман Ротенберг не будет в российском хоккее.
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_Абырвалг_
Все честно и поспортивному . Это когда захотелось выдернуть по среди чемпионата вратаря Серебрякова ,Рендулича , или вообще любого , кто тебе понравился !
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Mifsud's Drugstore
Раньше все видели. Теперь только дети. Кто следующий?🙂
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Отличник Ослов
Что случилось с Романом ? Что за препарат ? Он Солнце нашего спорта . Гений Хоккея !!! Спасибо Господи , что это дитя появилось на свет в России !!!
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Evengar
А что не так с хоккеем? Он и так популярен.
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