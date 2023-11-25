Кубок России. Казакевич и Томшин, Дербушева и Бажин, Бахтина и Латыпов пробегут сингл-микст
25 ноября на первом этапе Кубка России на биатлону пройдет сингл-микст.
Кубок России-2023/24 по биатлону
1-й этап
Ханты-Мансийск
Сингл-микст
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Красноярский край-1 (Юлия Лапина, Ярослав Костюков)
2. ПФО (Полина Плюснина, Ильназ Мухамедзянов)
3. Мурманская область (Анастасия Егорова, Артем Грязев)
4. Тюменская область-1 (Ксения Шнейдер, Евгений Гараничев)
5. Пермский край-1 (Анастасия Зырянова, Иван Колотов)
6. ХМАО-Югра-1 (Ксения Довгая, Никита Поршнев)
7. Московская область-1 (Полина Шевнина, Роман Сурнев)
8. ЯНАО-1 (Валерия Каюмова, Виктор Плицев)
10. Татарстан (Любовь Калинина, Евгений Емерхонов)
11. Беларусь-1 (Аделина Сабитова, Илья Авсеенко)
13. Свердловская область-1 (Тамара Дербушева, Кирилл Бажин)
14. ДФО-СФО (Анастасия Батманова, Евгений Сидоров)
17. Башкортостан-1 (Карина Бахтина, Эдуард Латыпов)
21. Башкортостан-2 (Анастасия Айгильдина, Антон Бабиков)
22. Московская область-2 (Алиса Пугина, Кирилл Стрельцов)
24. Тюменская область-2 (Анна Грухвина, Иван Степанов)
26. ХМАО-Югра-2 (Владислава Гаврилова, Дмитрий Иванов)
28. Свердловская область-2 (Ирина Казакевич, Василий Томшин)
30. Свердловская область-2 (Наталия Шевченко, Андрей Остапий)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
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