Кубок России. Казакевич и Томшин, Дербушева и Бажин, Бахтина и Латыпов пробегут сингл-микст

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25 ноября на первом этапе Кубка России на биатлону пройдет сингл-микст.

Кубок России-2023/24 по биатлону

1-й этап

Ханты-Мансийск

Сингл-микст

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Красноярский край-1 (Юлия Лапина, Ярослав Костюков)

2. ПФО (Полина Плюснина, Ильназ Мухамедзянов)

3. Мурманская область (Анастасия Егорова, Артем Грязев)

4. Тюменская область-1 (Ксения Шнейдер, Евгений Гараничев)

5. Пермский край-1 (Анастасия Зырянова, Иван Колотов)

6. ХМАО-Югра-1 (Ксения Довгая, Никита Поршнев)

7. Московская область-1 (Полина Шевнина, Роман Сурнев)

8. ЯНАО-1 (Валерия Каюмова, Виктор Плицев)

10. Татарстан (Любовь Калинина, Евгений Емерхонов)

11. Беларусь-1 (Аделина Сабитова, Илья Авсеенко)

13. Свердловская область-1 (Тамара Дербушева, Кирилл Бажин)

14. ДФО-СФО (Анастасия Батманова, Евгений Сидоров)

17. Башкортостан-1 (Карина Бахтина, Эдуард Латыпов)

21. Башкортостан-2 (Анастасия Айгильдина, Антон Бабиков)

22. Московская область-2 (Алиса Пугина, Кирилл Стрельцов)

24. Тюменская область-2 (Анна Грухвина, Иван Степанов)

26. ХМАО-Югра-2 (Владислава Гаврилова, Дмитрий Иванов)

28. Свердловская область-2 (Ирина Казакевич, Василий Томшин)

30. Свердловская область-2 (Наталия Шевченко, Андрей Остапий)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

12 комментариев

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rashnew
и кстати завтра в одиночной эстафете две команды сб. России. Одна под видом Румынии, вторая под видом Молдавии
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Магнетист*
Улю с Викой, к смешанной эстафете берегут)
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rashnew
в классической смешанке у Молдавии тоже интересный состав. Трое из России и одна из Украины ) Российско-украинская дружба под флагом Молдавии )
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Arkadiusz Kaczmarek
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rashnew
Французы Симон и Брезу теперь вместе в одну эстафету ставить не будут? завтра одна бежит в одиночной, вторая в классической )))
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Люблю Женьку
30 команд, интересненько! 👍 Такие неожиданные дуэты, что могут быть сюрпризы 😆 За свердловских!!! 🙏🙏🙏
+3
-3
0
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Mukunku 64
Здраствуйте , я Дмитрий Губерниев в прямом эфире увлекательное шоу сингл микст , кто добежит до 227 тыс рублей !
0
0
0
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Andrey Novikov
Ответ Магнетист*
Улю с Викой, к смешанной эстафете берегут)
Точно, с Логином и Поваром, выглядит бронебойно!
+1
-1
0
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Dimdimdim7
Ответ volga_olga
Свердловские всех вынесут?
Че-то у них аж 3 команды
+1
-1
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Люблю Женьку
Ответ volga_olga
Свердловские всех вынесут?
Ну Остапий ещё юниор, Томе с Кириллом не привыкать быть на подиуме в такой эстафете, Ирина с Васей - интрига прям!
+1
-1
0
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