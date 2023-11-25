❄️ Лыжи. Кубок мира. Ниенге выиграл классическую «разделку» на 10 км, Нисканен – 2-й, Валнес – 3-й, Клэбо – 14-й

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии сборная Италии сборная Финляндии сборная США Пол Гульберг сборная Франции Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тенсет Эндрю Масгрэйв Папа римский Франциск Ииво Нисканен Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Эндрю Янг Эмиль Иверсен Мартин Левстрем Ниенге Ришар Жув Харальд Амундсен Ристоматти Хакола Юхан Хагстрем Эрик Валнес Бен Огден Вильям Поромаа Уго Лапалю Лыжи

Норвежский лыжник Ниенге выиграл классическую «разделку» на 10 км на Кубке мира.

Лыжные гонки

Кубок мира

Первый этап

Рука, Финляндия

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 23.31,7

2. Ииво Нисканен (Финляндия) – 2,9

3. Эрик Валнес (Норвегия) – 9,7

4. Пол Гульберг (Норвегия) – 10,8

5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 16,5

6. Харальд Амундсен (Норвегия) – 29,0

7. Уго Лапалю (Франция) – 34,6

8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 34,8

9. Вильям Поромаа (Швеция) – 38,6

10. Калле Халварссон (Швеция) – 40,3...

14. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 42,8

15. Федерико Пеллегрино (Италия) – 42,9...

18. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 45,7

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43 комментария

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Bedard
Внук без порошка обычный спринтеришка 🤣
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Грюденфельдер
Ну что Иво идёт за одной из редких возможностей подиума в этом году.
+4
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+4
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heivani
Да,уж,..Ииво конечно разочарован.Досадно проигрывать минимум на домашней трассе.
+3
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+3
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Андрей Каханков
Ответ F242
да вот где эту арену не по кабелю найти...в инете тоже банят
https://www.youtube.com/watch?v=5ibDli3eEDU
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Кавабунга Шреддоголовый
Нежданчик. Иво проиграл десятку классикой
+2
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Роман Филатов
Ииво просто паровоз, летит))
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GuinPin
Чем-то гниют они там без нас, гниют, никак не сгниют )) болельщики есть, все спортсмены на месте (кроме нас), соревнования соревнованиями)))) а нам говорили, что «тама» и спорта без нас быть не может )))
+9
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heivani
Алыпов рановато пальму первенства Ииво отдал.
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Роман Филатов
Что-то внучок не в форме
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irina1980
Ответ Йенс Мустерманн
Ну вот, а говорили, что конкуренции без вечно второго нет. Всё прекрасно и без лучшего конькового спринтера Теи проходит 🤣🤣
Оставил бы уже в покое российских спортсменов.Если бы и вечно первого отстранили не по его вине,конкуренция ,все равно бы,состоялась.
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Bedard
Внук будет наказан! 👊
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gerr_max
Интрига: сможет ли внук отнять у Вальнесса жёлтую майку. Эрик на десятки классикой может и зарубиться.
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Кузя23
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Нежданчик. Иво проиграл десятку классикой
Ну он всё-таки чемпион на 15 км. Видимо на 10 км не так как нужно раскладывается. Или вкатиться не успевает.
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Ярик01
Ответ F242
да вот где эту арену не по кабелю найти...в инете тоже банят
Вроде здесь должны официально бесплатно показать, если окошко с оплатой не вылезет
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/cross_country/spbvideo_NI1979551_translation_Kubok_mira_10_km_Muzhchiny
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закрыт по беспределу
Нюенгет оправдал ожидания
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dirli
Ответ F242
да вот где эту арену не по кабелю найти...в инете тоже банят
На сайте Матча, без смс и регистрации)
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Кузя23
Ответ F242
да вот где эту арену не по кабелю найти...в инете тоже банят
на олимптеке смотри
https://olympteka.ru/sport/skiing/news/14556.html
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сондра
Ответ red_bull™
соревнования никуда не денутся, даже если убрать всех норвежцев, может еще интереснее станут. но это не кубок мира, конечно.
Это Кубок мира
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Bedard
Ответ Щеглот
Комментарий удален модератором
все это отмазки для бедных, Клэбо обычный спринтеришка давно понятно))
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ irina1980
Оставил бы уже в покое российских спортсменов.Если бы и вечно первого отстранили не по его вине,конкуренция ,все равно бы,состоялась.
Я российских спортсменов не трогаю, только читера из Брянской области.
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Глеб Вихрев
Ответ Bedard
все это отмазки для бедных, Клэбо обычный спринтеришка давно понятно))
Крюков Никита тоже обычный спринтеришка по твоему понятию =а вот ты кто?
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irina1980
Ответ Йенс Мустерманн
Нисканен палками швыряется, как вечно второй лыжами ))
"Вечно второй" тебе соли кое на что насыпал,что ты в каждом комментарии его вспоминаешь?
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ irina1980
"Вечно второй" тебе соли кое на что насыпал,что ты в каждом комментарии его вспоминаешь?
Он допингист и грабитель, потому я буду всегда и везде его попускать и напоминать всем окружающим, что он недостоин величаться честным спортсменом.
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gerr_max
Ответ Йенс Мустерманн
Ну вот, а говорили, что конкуренции без вечно второго нет. Всё прекрасно и без лучшего конькового спринтера Теи проходит 🤣🤣
"Конкуренция" что только Норвегия выигрывает?
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F242
Ответ Роман Филатов
Матч Арена)
да вот где эту арену не по кабелю найти...в инете тоже банят
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Роман Филатов
Ответ Oleg152762
Будем посмотреть! Кстати, знатоки, где это можно сделать? Поболею за Нисканена и Крюгера.
Матч Арена)
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SergggB
Ответ Грюденфельдер
То же по мужичкам, не указаны из красной группы: Гульберг , Крюгер, Поромаа, Калле, Де Фабиани, Масгрейв, лидер кубка мира Вальнес побежит последним из сильнейших под 72 номером.
Ну, десятка классикой для Вальнеса это тренировка. Далеко не отвалится. Да и вообще только первый этап. Рано слонов раздавать
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Indurain Larraya
У Вальнеса это всего лишь первый в жизни индивидуальный подиум на дистанционных гонках. Если и этот джентльмен теперь вздумал вслед за Гульбергом перейти ближе к 30 годам из спринтеров в универсалы, то внучку еще грустнее в тотале будет.
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закрыт по беспределу
Как и у дам, тройка призёров в пределах 10 сек.
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Caparica
Жалко Ииво.
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Глеб Вихрев
Ниенги сделал Нисканена -даа
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Rinat Gazimzyanov
Внук не в форме. Валнес 3 место и проигрыш финна.Крюгер не плохо выступил
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Щеглот
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Щеглот
Я же правильно понимаю, что это просто отсечки на подъемах, поэтому кажется что они все время вверх идут? Раз это круг, то подъемы = спускам, а на спусках внучок без педерсеновского фтора взгрустнет.
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Oleg152762
Будем посмотреть! Кстати, знатоки, где это можно сделать? Поболею за Нисканена и Крюгера.
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