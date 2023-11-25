❄️ Лыжи. Кубок мира. Ниенге выиграл классическую «разделку» на 10 км, Нисканен – 2-й, Валнес – 3-й, Клэбо – 14-й
Норвежский лыжник Ниенге выиграл классическую «разделку» на 10 км на Кубке мира.
Лыжные гонки
Кубок мира
Первый этап
Рука, Финляндия
Мужчины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 23.31,7
2. Ииво Нисканен (Финляндия) – 2,9
3. Эрик Валнес (Норвегия) – 9,7
4. Пол Гульберг (Норвегия) – 10,8
5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 16,5
6. Харальд Амундсен (Норвегия) – 29,0
7. Уго Лапалю (Франция) – 34,6
8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 34,8
9. Вильям Поромаа (Швеция) – 38,6
10. Калле Халварссон (Швеция) – 40,3...
14. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 42,8
15. Федерико Пеллегрино (Италия) – 42,9...
18. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 45,7
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/cross_country/spbvideo_NI1979551_translation_Kubok_mira_10_km_Muzhchiny
https://olympteka.ru/sport/skiing/news/14556.html