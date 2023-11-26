Ничушкин набрал 0+1 с «Калгари» – 7-й подряд матч с очками. Голевая серия из 6 игр прервалась
Валерий Ничушкин набрал 0+1 с «Калгари» – 7-й подряд матч с очками.
Форвард «Колорадо» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1).
В активе россиянина стало 19 (9+10) очков в 20 матчах сезона. В последних 7 играх – 11 (7+4) баллов. Голевая серия из 6 матчей подряд сегодня прервалась.
Ничушкин (24:55, 3:49 – в большинстве, 2:42 – в меньшинстве, «+1») также отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 1 перехватом.
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51. Жердев 421 игра - 261 очко
52. Д.Миронов 556 - 260
53. Сергачёв 462 - 253
54. Капризов 221 - 251
55. Ничушкин 477 - 240
56. Селиванов 459 - 235
57. Проворов 553 - 230
58. Фетисов 546 - 228
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был такой форвард, Виталий Ячменёв. в 20 лет оказался в Кингс, и не просто в Кингс, а в одной тройке с У.Гретцки. и набрал Виталий в первых 60 играх сезона 50 очков. а потом Гретцки уехал в Блюз.
В.Ячменёв 487 игр - 216 очков.
Жердев - 0,62 очка за игру
Коваленко, Афиногенов, Дадонов - 0,61
Ничушкин - 0,5
примерно как Анисимов, А.Морозов, Петров, Зелепукин - 0,49
1. В первых играх сезона в первом звене наигрывался Друэн и у него вообще ничего не получалось, выглядел инородным телом
2. Ничушкин играет и в большинстве, и в меньшинстве, и везде его роль заметна