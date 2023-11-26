Ничушкин набрал 0+1 с «Калгари» – 7-й подряд матч с очками. Голевая серия из 6 игр прервалась

Теги Калгари Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин набрал 0+1 с «Калгари» – 7-й подряд матч с очками.

Форвард «Колорадо» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1). 

В активе россиянина стало 19 (9+10) очков в 20 матчах сезона. В последних 7 играх – 11 (7+4) баллов. Голевая серия из 6 матчей подряд сегодня прервалась. 

Ничушкин (24:55, 3:49 – в большинстве, 2:42 – в меньшинстве, «+1») также отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 1 перехватом. 

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11 комментариев

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Alexander Bragin
российские бомбардиры в НХЛ
...
51. Жердев 421 игра - 261 очко
52. Д.Миронов 556 - 260
53. Сергачёв 462 - 253
54. Капризов 221 - 251
55. Ничушкин 477 - 240
56. Селиванов 459 - 235
57. Проворов 553 - 230
58. Фетисов 546 - 228
...
+10
-1
+9
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Clarkson
Ответ Alexander Bragin
российские бомбардиры в НХЛ ... 51. Жердев 421 игра - 261 очко 52. Д.Миронов 556 - 260 53. Сергачёв 462 - 253 54. Капризов 221 - 251 55. Ничушкин 477 - 240 56. Селиванов 459 - 235 57. Проворов 553 - 230 58. Фетисов 546 - 228 ...
Смотрю, Вэл молодец, уже тихой сапой вышел на карьерные > 0.5 очков за игру. Ещё несколько лет назад это даже представить было сложно.
+8
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+8
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Alexander Bragin
Ответ Clarkson
Смотрю, Вэл молодец, уже тихой сапой вышел на карьерные > 0.5 очков за игру. Ещё несколько лет назад это даже представить было сложно.
судя по тем фамилиям рядом с которыми он сейчас набирает очки, в такой компании сложнее было бы не набирать.
был такой форвард, Виталий Ячменёв. в 20 лет оказался в Кингс, и не просто в Кингс, а в одной тройке с У.Гретцки. и набрал Виталий в первых 60 играх сезона 50 очков. а потом Гретцки уехал в Блюз.
В.Ячменёв 487 игр - 216 очков.
+8
-1
+7
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Костя Кот
больше 50 минут за 2 дня отбегал. монстр.
+3
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+3
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azfotki
Ответ Alexander Bragin
судя по тем фамилиям рядом с которыми он сейчас набирает очки, в такой компании сложнее было бы не набирать. был такой форвард, Виталий Ячменёв. в 20 лет оказался в Кингс, и не просто в Кингс, а в одной тройке с У.Гретцки. и набрал Виталий в первых 60 играх сезона 50 очков. а потом Гретцки уехал в Блюз. В.Ячменёв 487 игр - 216 очков.
Так он до них дорос...к таким игрокам просто так не ставят,начал забивать,создавать свои импакт и перевели к ним.
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+3
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Alexander Bragin
Ответ Валерий Колчанов
Идет примерно по графику Жердева в данный момент
да поменьше конечно.
Жердев - 0,62 очка за игру
Коваленко, Афиногенов, Дадонов - 0,61

Ничушкин - 0,5
примерно как Анисимов, А.Морозов, Петров, Зелепукин - 0,49
+2
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Tungus85
Пана́рин напрягся
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ogent
Офигеть , опять сыграл почти 25 минут(24:55), почти больше всех в команде за исключением защитника Тэйвза(26:09).
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Валерий Колчанов
Ответ Alexander Bragin
российские бомбардиры в НХЛ ... 51. Жердев 421 игра - 261 очко 52. Д.Миронов 556 - 260 53. Сергачёв 462 - 253 54. Капризов 221 - 251 55. Ничушкин 477 - 240 56. Селиванов 459 - 235 57. Проворов 553 - 230 58. Фетисов 546 - 228 ...
Идет примерно по графику Жердева в данный момент
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Алексей Курпас
Ответ Alexander Bragin
судя по тем фамилиям рядом с которыми он сейчас набирает очки, в такой компании сложнее было бы не набирать. был такой форвард, Виталий Ячменёв. в 20 лет оказался в Кингс, и не просто в Кингс, а в одной тройке с У.Гретцки. и набрал Виталий в первых 60 играх сезона 50 очков. а потом Гретцки уехал в Блюз. В.Ячменёв 487 игр - 216 очков.
Есть зерно истины в этом утверждении, но есть нюансы:

1. В первых играх сезона в первом звене наигрывался Друэн и у него вообще ничего не получалось, выглядел инородным телом

2. Ничушкин играет и в большинстве, и в меньшинстве, и везде его роль заметна
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