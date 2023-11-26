Ничушкин набрал 0+1 с «Калгари» – 7-й подряд матч с очками. Голевая серия из 6 игр прервалась

Валерий Ничушкин набрал 0+1 с «Калгари» – 7-й подряд матч с очками.

Форвард « » отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с « » (3:1).

В активе россиянина стало 19 (9+10) очков в 20 матчах сезона. В последних 7 играх – 11 (7+4) баллов. Голевая серия из 6 матчей подряд сегодня прервалась.

(24:55, 3:49 – в большинстве, 2:42 – в меньшинстве, «+1») также отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 1 перехватом.