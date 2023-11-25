Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Шанаева и Дрозд, Прокопец и Васькович выйдут на лед с ритм-танцами

Теги сборная России результаты танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Павел Дрозд Александр Вахнов Илья Карпов Елизавета Шанаева Софья Тютюнина Александр Васькович Елизавета Кириллова София Качушкина Тимур Бабаев-Смирнов Серия Гран-при России Павел Драко Золотой конек Москвы Александра Прокопец Варвара Жданова Полина Усова Михаил Антонов Дарья Савкина Фигурное катание

25 ноября танцоры на льду выступят с ритм-танцами на Гран-при России в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

2. София Качушкина – Марк Волков

3. Ольга Федорова – Павел Драко

4. Софья Тютюнина – Матвей Грачев

5. Дарья Савкина – Александр Вахнов 

Вторая разминка

6. Елизавета Кириллова – Илья Карпов

7. Полина Усова – Михаил Антонов

8. Александра Прокопец – Александр Васькович

9. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

10. Александра Степанова – Иван Букин

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

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40 комментариев

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Lilia Sadykova
Степановой нужно держаться от Шанаевой по дальше на разминке, а то вдруг дева решит себе ещё одного конкурента убрать, она может.
+12
-3
+9
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Ayla
да простят меня Саша с Ваней, но даже ради них не высидеть обе разминки (в которых интересны только номер один и номер 10) с учетом того, что танцы поставили последним видом...
+6
0
+6
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floret
В танцах на этом этапе совсем не интересно.
+8
-3
+5
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Грибная Фея
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какие-то неуклюжие.
две не сочетающиеся композиции и платье из другой оперы
+5
0
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Соль.
У Жулина не слушают какие треки соединяют, что ли? Сначала Меркюри надрывается, что он влюбился, а ему Мадонна потом цинично отвечает - извини, парниша, я просто материальная девушка)))
+4
0
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Юлия Ягунова
Индусы пошустрее были)
+4
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Anneta28
Жуткое платье у Тютюниной.
+3
0
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Залина Малина
Жданова/Бабаев-Смирнов - лучшие. Такие яркие программы, это классно
+3
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Утренняя Аврора
Зачем девчуля волосы распустила. ? Это же не клуб , а соревнования.
+3
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Док Аксель
Необычный выбор музыки для РТ, но тем не менее интересно исполнили танец на хорошем уровне Варя и Тимур. Молодцы !
+3
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MyCA
Ольга Федорова выглядит странно
+3
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Pakita
Ужасная прическа у девушки
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Здравый@смысл@
Ответ Грибная Фея
какие-то неуклюжие. две не сочетающиеся композиции и платье из другой оперы
Ольга милая, но страшно деревянная и неживая какая-то
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Latika S
Ответ Lilia Sadykova
Степановой нужно держаться от Шанаевой по дальше на разминке, а то вдруг дева решит себе ещё одного конкурента убрать, она может.
Ну вы из неё прям какого-то киллера сделали
+2
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Утренняя Аврора
Ни чем не примечательная программа. Платье за борт
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galik55
Всем удачи, но победы Ване и Саше
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Forever Alone
Мне сегодня так понравились все виды, что танцам тоже дам шанс.
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Svetmel
Тимур, как заправский индус, таким кругленьким смотрится
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vb2c2sshnk
В том году танцы были вначале. И все до конца сидели до мужчин. Вот думаю уходить или остаться. По сути все предсказуемо среди лучших
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Svetmel
Ответ Anneta28
Жуткое платье у Тютюниной.
Зато в последних тенденциях металлизированные блестящие ткани)
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помада Терезы
До чего ж красивые все танцоры
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Julce
Да, поставить танцы (в которых никто ничего не понимает) последними, это провал))
Тем не менее всем гладкого льда
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Утренняя Аврора
Блин, Жулин исписался, что ли?
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Здравый@смысл@
Ответ vb2c2sshnk
В том году танцы были вначале. И все до конца сидели до мужчин. Вот думаю уходить или остаться. По сути все предсказуемо среди лучших
Половина трибун уже пустые
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Аленка_76
Жду Букиных!)
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Док Аксель
На дорожке накосячили спотыкачом Соня с партнёром. Ей нужен в партнёры стройный парень с хорошими линями.
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Svetmel
Ответ Утренняя Аврора
Блин, Жулин исписался, что ли?
Давно уже)
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Valdai
Будет, как обычно в этом сезоне, дискотека 80-х
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Алё? Алёна
Ответ Лакс
Оказывается уже с выхода Танцора диско 50 лет прошло. Но по мне старые фильмы 50-60-х были лучше и добрее, особенно фильмы Раджа Капура.
не может быть, меньше
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Урагана Эриксен
Ответ Ирина Кеменова
кто знает время Букиных?
19:21
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Svetmel
Ответ Yasenka
Интересно, почему танцы последними поставили? Не совсем понятно))
В этом сезоне так сделали. Начинают парни, потом девоки, а потом пары или танцы, если неполный этап. Тоже непонятно, в связи с чем)
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lenbor3
Ответ floret
В танцах на этом этапе совсем не интересно.
мне кажется. вы ошибаетесь) есть на кого посмотреть)
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Залина Малина
Ответ Ayla
да простят меня Саша с Ваней, но даже ради них не высидеть обе разминки (в которых интересны только номер один и номер 10) с учетом того, что танцы поставили последним видом...
1 и 10 - в точку.
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lenbor3
Ответ Ayla
да простят меня Саша с Ваней, но даже ради них не высидеть обе разминки (в которых интересны только номер один и номер 10) с учетом того, что танцы поставили последним видом...
еще номер 5 нравится
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Лакс
Оказывается уже с выхода Танцора диско 50 лет прошло.
Но по мне старые фильмы 50-60-х были лучше и добрее, особенно фильмы Раджа Капура.
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Yasenka
Интересно, почему танцы последними поставили? Не совсем понятно))
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Утренняя Аврора
Все, грибы пошли
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Ирина Кеменова
кто знает время Букиных?
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Anneta28
Кто все эти люди, в танцах?
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