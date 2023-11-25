Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Шанаева и Дрозд, Прокопец и Васькович выйдут на лед с ритм-танцами
25 ноября танцоры на льду выступят с ритм-танцами на Гран-при России в Москве.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
2. София Качушкина – Марк Волков
3. Ольга Федорова – Павел Драко
4. Софья Тютюнина – Матвей Грачев
5. Дарья Савкина – Александр Вахнов
Вторая разминка
6. Елизавета Кириллова – Илья Карпов
7. Полина Усова – Михаил Антонов
8. Александра Прокопец – Александр Васькович
9. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
10. Александра Степанова – Иван Букин
Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница
две не сочетающиеся композиции и платье из другой оперы
Тем не менее всем гладкого льда
Но по мне старые фильмы 50-60-х были лучше и добрее, особенно фильмы Раджа Капура.