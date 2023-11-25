Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Шанаева и Дрозд, Прокопец и Васькович выйдут на лед с ритм-танцами

25 ноября танцоры на льду выступят с ритм-танцами на Гран-при России в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

2. София Качушкина – Марк Волков

3. Ольга Федорова – Павел Драко

4. Софья Тютюнина – Матвей Грачев

5. Дарья Савкина – Александр Вахнов

Вторая разминка

6. Елизавета Кириллова – Илья Карпов

7. Полина Усова – Михаил Антонов

8. Александра Прокопец – Александр Васькович

9. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

10. Александра Степанова – Иван Букин

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница