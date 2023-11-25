ЦСКА – «Динамо». 2:2 – Бителло сделал дубль, у Файзуллаева гол и пас. Онлайн-трансляция
ЦСКА принимает «Динамо» в 16-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 7-й минуте счет в матче открыл хавбек гостей Бителло. В первом тайме за хозяев забили Аббосбек Файзуллаев и Антон Заболотный, получивший пас от узбекского футболиста. На 54-й Бителло сделал дубль и сравнял счет.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 25 ноября, 17.30, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 0:1 – 7 Бителло, 1:1 – 23 Файзуллаев, 2:1 – 40 Заболотный, 2:2 – 54 Бителло.
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ЦСКА –
Акинфеев, Хелвен, Мойзес, Виллиан Роша, Здьелар, Гайич, Обляков, Мендес, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.
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Динамо –
Лещук, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Макаров (Нгамале, 46), Бителло, Смолов (Карраскаль, 46), Тюкавин.
- Предупреждение:
- Фернандес (58).
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главное, что бы не калечили друга и все знали, что реально братские клубы..
Хорошо что ты на ветке, будет с кем, и о чём пообщаться....
да и не понятно вообще, у Динамо это привычка или что - после забитого уже победили и пол команды встали.....жесть!!!
Фомин вообще был на поле или где бывший наш кэп???
Спасибо Лещуку за этот гол )
вот жаль, что Паровозы, можно сказать победили, я за ничейку болел)))