ЦСКА – «Динамо». 2:2 – Бителло сделал дубль, у Файзуллаева гол и пас. Онлайн-трансляция

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Заболотный Бителло онлайны Аббосбек Файзуллаев Футбол

ЦСКА принимает «Динамо» в 16-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 7-й минуте счет в матче открыл хавбек гостей Бителло. В первом тайме за хозяев забили Аббосбек Файзуллаев и Антон Заболотный, получивший пас от узбекского футболиста. На 54-й Бителло сделал дубль и сравнял счет.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

ЦСКА – Динамо 2:2 (второй тайм)
Дата проведения
25 ноября, 17.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Бителло, 1:1 – 23 Файзуллаев, 2:1 – 40 Заболотный, 2:2 – 54 Бителло.
ЦСКААкинфеев, Хелвен, Мойзес, Виллиан Роша, Здьелар, Гайич, Обляков, Мендес, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.
ДинамоЛещук, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Макаров (Нгамале, 46), Бителло, Смолов (Карраскаль, 46), Тюкавин.
Предупреждение:
Фернандес (58).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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134 комментария

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verhowen
Пусть в этом братском дерби, победит сильнейший. Хорошей и результативный игры, которая понравится зрителям, обеих команд. И без судейских ошибок.
+19
-5
+14
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инок
Аббос, ну просто умница. Месси какой то.. 2:1
+14
-1
+13
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Владимир Никаноров
Хорошего футбола без травм с братьями армейцами динамовцам!!!
+10
-1
+9
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Андрей Бирюков
Вперёд Армейцы!!! Только ЦСКА, только Победа!!!
+12
-3
+9
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Данил Кублицкий
Ответ verhowen
Пусть в этом братском дерби, победит сильнейший. Хорошей и результативный игры, которая понравится зрителям, обеих команд. И без судейских ошибок.
Поддерживаю 👍🏻🤝
+11
-2
+9
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thesuperdrum
За победой!!! ❤️💙
+7
0
+7
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Machine Head
За Динамо ! Одна жизнь , одна команда !
+11
-5
+6
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argentina10
главное без удаления и без травм всем на поле отыграть, оно может решить исход матча.....всем красивой игры!!! только Динамо!!!
+7
-1
+6
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skorpy55
Ответ Владимир Никаноров
Хорошего футбола без травм с братьями армейцами динамовцам!!!
Володя Привет!!! Очень сильно жду игры. Соскучился уже по родному Динамо. Сегодня нам нужна победа, так же как и ЦСКА. Так что жду интересного футбола, и состава от Лички. что он нам сегодня предложит очень заманчиво....
+6
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Stilet525
Вообще здорово играет ЦСКА в первом тайме при таком-то морозе! Абосс просто феерит!
+6
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Andrey Yaroslavtsev
Посмотрим сегодня на Динамо после паузы. Может Личка, что-то новое придумал.
+6
-1
+5
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argentina10
Ответ Британский шпион
Мастера по сливу вторых таймов встречаются, поистине братское дерби, кто кому по-братски очки подарит, короче)) Надеюсь, бг братаны будут более братскими сегодня)
дружба, все таки, среди болельщиков, а на поле друзей не бывает.....даже во дворе на коробке между братанами с детства драки случаются, а там РПЛ, огромное бабло и понаехавшие пассажиры со всего мира незнакомые ни с кем доколе....
главное, что бы не калечили друга и все знали, что реально братские клубы..
+6
-1
+5
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Max Zhomkov
Смолов просто бездарь. За такой первый тайм надо выгонять из команды
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Streetbor
Великий забивает, но каков Аббос. Нужно ещё на том рынке поискать, может ещё чего там есть))
+5
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Magmi
Ну к этому все шло, Аббос умничка, да и Зе в этом матче хорош
+4
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dimur
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Посмотрим сегодня на Динамо после паузы. Может Личка, что-то новое придумал.
Задензаля на правый фланг защиты. А что еще можно придумать с текущим составом?
+4
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Mapk Kpacc
Это еще удивительно что с таким хламом в составе как губастый, макарофф и сережа п. держимся в тройке. Молодых надо больше включать, хуже этих у-в не сыграют.
+5
-1
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Dr. Heisenberg
Смолов потерял или запорол все мячи, которые получил, за исключением одного заработанного углового. Макаров вообще забыл выйти на поле. Фомин играет удивительно безынициативно, при том что нет Чавеса у него появился шанс хоть что-то доказать.
+4
0
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skorpy55
Спасибо Личке сегодня за бетонную защиту. Парш чего на поле делает? Я ещё хотел спросить до игры, но хотел посмотреть первый тайм, что ожидал от Парша и Макара то и увидел....
+4
0
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skorpy55
Ответ Viktor Martunov
Скорее ничья, хотя и рад ошибиться.
Привет Виктор!!! Лучше бы ты ошибся. А игра бы была в нашу пользу. Удачи родному Динамо желаю в этой игре!!!
+4
0
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Андрей Парчинский
Отвратительная игра комады Динамо!!! Смолов вообще осёл.
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-1
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Фут.Боль
Аббос приятно удивляет у ЦСКА.
+4
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Кирилл
Как же Аббос прекрасен - чуть-чуть не хватило до гола …
+4
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Рагнар Лодброк
Динамо дальше середины после гола три раза перешли ,все пасы в ноги соперника ,не знаю что это ,но это не игра ....
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Валерий Сергеевич
Ответ dimur
Задензаля на правый фланг защиты. А что еще можно придумать с текущим составом?
Это Парша край!
+3
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Рагнар Лодброк
Федя это что то,ничего не получается ...
+3
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skorpy55
Ответ argentina10
привет, Валер!!! конечно пообщаемся, но я только моментами буду залетать сюда и в перерыве, дела есть какие.. вот жаль, что Паровозы, можно сказать победили, я за ничейку болел)))
Ну вот Володь тебе и ничейка у паровозов, это вообще для нас здорово.....
+3
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skorpy55
Ответ argentina10
привет, Валер!!! конечно пообщаемся, но я только моментами буду залетать сюда и в перерыве, дела есть какие.. вот жаль, что Паровозы, можно сказать победили, я за ничейку болел)))
конечно лучше бы ничейка, но пусть паровозы победят, ничего страшного. Нам надо на Динамо сегодня смотреть, что бы ребята показали хороший, победный футбол. Очень этого хочется. но посмотрим....
+3
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skorpy55
Ответ argentina10
дружба, все таки, среди болельщиков, а на поле друзей не бывает.....даже во дворе на коробке между братанами с детства драки случаются, а там РПЛ, огромное бабло и понаехавшие пассажиры со всего мира незнакомые ни с кем доколе.... главное, что бы не калечили друга и все знали, что реально братские клубы..
Володя Привет!!! Рад что сегодня вместе будем болеть за родное....
Хорошо что ты на ветке, будет с кем, и о чём пообщаться....
+3
0
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skorpy55
Ответ dimur
Задензаля на правый фланг защиты. А что еще можно придумать с текущим составом?
Ну дружище у Лички по составу очень сильно голова, он нас с каждой игрой удивляет. Как и с заменами....
+3
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Viktor Martunov
Скорее ничья, хотя и рад ошибиться.
+3
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fatov65@mail.ru
Ни защиты,ни вратаря
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argentina10
срочно надо менять, Парша, Макарова (надо было это делать уже через 20 минут после начала игры) и Смолова....правый фланг вообще проходной двор, как вот Личка этого не видит, серьезный тренер же..
да и не понятно вообще, у Динамо это привычка или что - после забитого уже победили и пол команды встали.....жесть!!!
Фомин вообще был на поле или где бывший наш кэп???
+3
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Кирилл
Аббоооооооос !
Спасибо Лещуку за этот гол )
+3
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Pilgui 1970
Ответ Viktor Martunov
Привет Валера! так и пишу, хочеться ошибиться, вон Локо Крылья делает.
И не сделал Локо Крылья....
+3
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ECB
Это что за херня, Лещук ?????!!!!!
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Кирилл
Сколько же моментов запарывает ЦСКА в атаке, ужас просто ..
+2
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Игорь Иванов
Вперед Динамо !!! Только победа!!!
+5
-3
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Viktor Martunov
Ответ skorpy55
Привет Виктор!!! Лучше бы ты ошибся. А игра бы была в нашу пользу. Удачи родному Динамо желаю в этой игре!!!
Привет Валера! так и пишу, хочеться ошибиться, вон Локо Крылья делает.
+2
0
+2
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Сергей Раков
весёлая игра , сами играют и другим дают
+2
0
+2
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Александр Громов
Очень трудная задача у Лички. Надо как-то реанимировать правый фланг и позицию Смолова. Пока повезло, что счёт минимальный. Есть шанс вернуться в игру. Надо увеличить скорость и надеяться что ЦСКА подсядет.
+2
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+2
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Александр Громов
Для Динамо, с такими проблемами в защите, хорошим результатом будет ничья. Но может и повезёт, все-таки футбол это игра. Будет самоотдача, будет и положительный результат. Удачи!
+2
0
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the80dream
Все что нужно знать про Федотова, один смог раскрыть Абосса, а другой замариновал бы
+2
0
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Валерий Сергеевич
Ответ Machine Head
За Динамо ! Одна жизнь , одна команда !
Такого хренового Динамо я давно не видел, а про Лещука,Смолова,Фомина,Макарова промолчу, нет слов.
+2
0
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Кирилл
Селекция, спасибо вам огромное за Аббоса !
+2
0
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skorpy55
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Посмотрим сегодня на Динамо после паузы. Может Личка, что-то новое придумал.
Может и сотворит сегодня что то новенькое....
+2
0
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уркунде
Смолов это такой треш
+2
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argentina10
Ответ skorpy55
Володя Привет!!! Рад что сегодня вместе будем болеть за родное.... Хорошо что ты на ветке, будет с кем, и о чём пообщаться....
привет, Валер!!! конечно пообщаемся, но я только моментами буду залетать сюда и в перерыве, дела есть какие..
вот жаль, что Паровозы, можно сказать победили, я за ничейку болел)))
+2
0
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skorpy55
Защита у нас сегодня нулевая, ЦСКА полностью переигрывает её. Бить дают из любых позиций. Хорошо что нам пока везёт. Да ещё эта неожиданная плюха залетела....
+2
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Серёга Соколов
Проблема ЦСКА,что за столько моментов только 1 гол. Сейчас во втором тайме Динамо перестроится,и ЦСКА опять настигнет футбольное правило: "не забываешь ты...."
+2
0
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