ЦСКА – «Динамо». 2:2 – Бителло сделал дубль, у Файзуллаева гол и пас. Онлайн-трансляция

ЦСКА принимает «Динамо» в 16-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 7-й минуте счет в матче открыл хавбек гостей Бителло. В первом тайме за хозяев забили и , получивший пас от узбекского футболиста. На 54-й сделал дубль и сравнял счет.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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