Панарин забил и сделал передачу в матче с «Бостоном». Форвард «Рейнджерс» набрал 28 очков в 19 играх сезона НХЛ

Теги Рейнджерс Бостон НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин набрал два очка в матче против «Бостона».

«Рейнджерс» обыграли «Брюинс» (7:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей во втором периоде встречи, а в третьем отрезке игры отличился сам.

Также российский форвард набрал показатель полезности «плюс 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 17 минут и 5 секунд (2:09 – в большинстве).

Панарин завершил серию без набранных очков, которая составила три игры. Перед этим он делал результативные действия 15 матчей подряд со старта сезона.

Нападающий набрал 28 (11+17) очков в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

7 комментариев

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Павел Сергеевич
Нормально, Хлебушек! А то заставил немного переживать в последних 2-х матчах
+4
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+4
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Витольд Бубеный
Панарин - великолепный!
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Сергей Мартьянов
Нармуль Хлебушек! Рад за него , очень рад!
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Homyakus
Это при том, что сам матч выдался для Артемия крайне неудачно, он много мазал и вообще ничего не получалось. Однако гол и передачу наработал
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Даник Муша
Мог и трешку положить. По-видимому, давила серия из 3х игр без очков.
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Иван Абланов
Ответ Павел Сергеевич
Нормально, Хлебушек! А то заставил немного переживать в последних 2-х матчах
последних трех
0
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0
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