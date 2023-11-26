Панарин забил и сделал передачу в матче с «Бостоном». Форвард «Рейнджерс» набрал 28 очков в 19 играх сезона НХЛ
Артемий Панарин набрал два очка в матче против «Бостона».
«Рейнджерс» обыграли «Брюинс» (7:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей во втором периоде встречи, а в третьем отрезке игры отличился сам.
Также российский форвард набрал показатель полезности «плюс 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 17 минут и 5 секунд (2:09 – в большинстве).
Панарин завершил серию без набранных очков, которая составила три игры. Перед этим он делал результативные действия 15 матчей подряд со старта сезона.
Нападающий набрал 28 (11+17) очков в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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