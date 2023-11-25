Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Валиева, Муравьева, Синицына, Яметова, Гущина выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты женское катание Ксения Синицына Камила Валиева Софья Муравьева Мария Парамонова Вероника Яметова Дарья Третьякова Ксения Гущина Камилла Нелюбова Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Софья Чаплыгина Виктория Нестерова Екатерина Анисимова Ангелина Палагина Фигурное катание

25 ноября фигуристки выступят с коротким программами на Гран-при России в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Женщины

Короткая программа

Начало – 14:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Ангелина Палагина

2. Мария Парамонова

3. Екатерина Анисимова

4. Камилла Нелюбова

5. Софья Чаплыгина

6. Ксения Гущина

Вторая разминка

7. Дарья Третьякова

8. Виктория Нестерова

9. Камила Валиева

10. Вероника Яметова

11. Ксения Синицына

12. Софья Муравьева

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

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48 комментариев

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Sat397
Камиле успеха, выступить максимально хорошо!
+35
-10
+25
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Мурманчанин37
Ками - удачи, здоровья и стальных нервов
+36
-13
+23
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Androkirl91
За Камилу и Ксюшу Синицыну!
+20
-5
+15
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Анастасия Прудникова
Всем участницам чистых прокатов и честного судейства!
+13
-2
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taisiahajrullina@gmail.com
хочу пожелать
Соне Муравьевой удачи,откатать читсто и прыгнуть 3а.
также пожелаю Камиле уверено откатать, не сдаваться и не расслабляться обязательно прыгнуть четверной.
также Ксюше Синицыной желаю эстетичного красивого проката,
Веронике набрать как можно больше баллов,
а Гущиной встать на пьедестал.
в целом всем удачи будет интересно на всех посмотреть,гладкого льда,будет интересная битва 💞
+13
-2
+11
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Елена Дементьева
Соне победы!
+20
-10
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Любитель_ФК
Ответ oleg
Выиграет Муравьева. На втором месте будет Синицина. На третьем Яметова. Правда, если Яметова привезет какой-нибудь ультра-си, то будет первой.
Вы демонстрируете свою полную не компетентность, а если по простому, то полное не понимание ФК , Олег. Так обычно выступают откровенные, радикальные фанаты, для них не существует элементарной аналитики, для них главное прокричать условно "Спартак чемпион", а где этот Спартак располагается в таблице уже не важно.
+17
-7
+10
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galik55
Ответ Анастасия Прудникова
Всем участницам чистых прокатов и честного судейства!
Поддерживаю, за честное судейство
+9
0
+9
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Е...С
Интересный этап. Желаю девушкам удачных прокатов, честного судейства и доброжелательных болельщиков. Мурочке прыгнуть свой красивый триксель!
+15
-6
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galik55
Девушкам чистого льда, удачи.
Болеть буду за Синицыну, Муравьеву, Палагину ( желаю чистого трикселя), Нелюбовой чистого 4Л
+13
-6
+7
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Ирина Иванова
Пусть каждая фигуристка покажет свой максимум и победит сильнейшая.
+7
0
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Defender64
Надеюсь, Мура прыгнет 3А хотя бы раз.
+10
-3
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garovatat
Ответ Мурманчанин37
Ками - удачи, здоровья и стальных нервов
Яростно присоединяюсь! Всего этого ей + непоколебимой уверенности в себе, Ками ты лучшая! Не сомневайся в себе ни секунды! Как же я хочу что бы обе проги получились у Ками на все 100, так как только она может - чувственно, мощно, грациозно, эстетично и мегаубедительно! Очень люблю эту необыкновенную Нейтири нашей фк
+17
-10
+7
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Люблю Женьку
Соня, Вероничка, Ксюша С. 🙏 🙏 🙏 откатайте в кайф и без ошибок!
+12
-6
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Мороженко
Удачи Соне Муравьёвой и Веничке Яметовой
+13
-7
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Елена Спирина
Этап интересный. Желаю всем справиться с нервами. Пусть у девочек получится откатать на свой максимум, а судьям - непредвзято оценить эти прокаты
+9
-3
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Veronika spuria
Ни за кого не болею, но жду этап, что бы увидеть короткую программу Синицыной, просто самая лучшая КП сезона, произвольную Гущиной- тоже запомнилась. Синичке вообще бы первое место в КП отдала, но если Муравьёва исполнит триксель, то по- праву будет первой.
+5
0
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Шалимар
Камиле и Веронике гладкого льда и отличных прокатов!
+6
-1
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Хрустальный Гусенок
всем гладкий лед, чистые дорожки и центрированные вращения
даже без у-си это будет интересное соревнование
+8
-3
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Anatiana
Валиева
Муравьёва
Синицына
+11
-7
+4
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taisiahajrullina@gmail.com
Ответ oleg
Выиграет Муравьева. На втором месте будет Синицина. На третьем Яметова. Правда, если Яметова привезет какой-нибудь ультра-си, то будет первой.
ну посмотрим
+5
-1
+4
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Milorada K
Интересный состав, сильный. Всем гладкого льда. Поболею за Ксюшу и Веронику. Остальным чистых, красивых прокатов. Ну и честного судейства всем.
+7
-3
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Jessi
Желаю Муре уверенности, гладкого льда и чистых прокатов!
+9
-5
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Екатерина К
Ответ Jessi
Все судьи на месте-Грибоносова, Кандыба, Китаева, Вагнер, Маркова.
Реально Грибоносова ? 🤣
+3
0
+3
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Jessi
Все судьи на месте-Грибоносова, Кандыба, Китаева, Вагнер, Маркова.
+5
-2
+3
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floret
Девушкам чистых прокатов, судьям непредвзятого судейства.
+3
0
+3
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
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буду болеть за Камилу, только ради нее и смотрю ФК
+9
-6
+3
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Ezhevika33
Мурочке удачи🥰
+3
-1
+2
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lepestok
пусть Ками удастся квад и все остальные прыжки! Ей очень нужна уверенность. Так хочется, чтобы она продолжала карьеру
+13
-11
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На Пекин
Ответ oleg
Выиграет Муравьева. На втором месте будет Синицина. На третьем Яметова. Правда, если Яметова привезет какой-нибудь ультра-си, то будет первой.
Как показывает практика, раздавать места заранее дело неблагодарное, поэтому просто пожелаю девочкам удачи
+3
-1
+2
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Маргарита В Сафронова
За Яметовой буду смотреть. Интересно будет видеть Ками после неудачи, как она справится.
+4
-2
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Arraches
Ответ Анастасия Прудникова
Всем участницам чистых прокатов и честного судейства!
А так бывает ?
+1
0
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Lapo Elkann
Кому молитесь ? К господу Богу , Аллаху, Будде , или Кришне , Йегове и т. д.
богу Кузе
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-1
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Люблю Женьку
Для Lapo во второй раз: зачем вы мне задаёте вопрос, если ограничили ответ?
У вас логики ноль, даже в вашем вопросе это видно. Не надо так сильно волноваться о том, к кому я обращаюсь со своими пожеланиями и, ещё просьба, не пишите мне больше никаких комментариев, это пустое с вашей стороны.
+3
-3
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19.02.2014
Почему этот комментарий отображается именно так?
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лишний вес против валеевой
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Sat397
Камиле успеха, выступить максимально хорошо!
на попе не ездить
0
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Lapo Elkann
У Камилы не самая лучшая форма, не самые лучшие времена , но даже в таком пубертате ее короткая самое лучшее , что можно увидеть в мировом ФК. а произвольная , надеюсь будет катать лучше .
Всегда приятно видеть фигуристку такого уровня.
Камила единственная топ. Ждем .
+12
-12
0
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Peter Varfolomeyev
Весьма крепкий состав, интересный будет этап. Болеть будут за Муравьеву и Синицыну. Ну и интересно, сможет Валиева всё-таки попасть на подиум в своих нынешних кондициях (мне кажется, снова будет мимо).
+11
-11
0
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Lennuci
В 13.00 вроде мужчины, дамы в 14.45?
+3
-3
0
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Valdai
Ответ Екатерина К
Реально Грибоносова ? 🤣
Грибоносова-Гребнева.
0
0
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Valdai
Ответ Беглый*
Значит, Муре опять бесовские компоненты и гое будут сыпать(
Ну да, а то тренер опять всех разнесет.
+2
-2
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