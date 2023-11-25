Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Валиева, Муравьева, Синицына, Яметова, Гущина выступят с короткими программами
25 ноября фигуристки выступят с коротким программами на Гран-при России в Москве.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Женщины
Короткая программа
Начало – 14:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Ангелина Палагина
2. Мария Парамонова
3. Екатерина Анисимова
4. Камилла Нелюбова
5. Софья Чаплыгина
6. Ксения Гущина
Вторая разминка
7. Дарья Третьякова
8. Виктория Нестерова
9. Камила Валиева
10. Вероника Яметова
11. Ксения Синицына
12. Софья Муравьева
Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница
Соне Муравьевой удачи,откатать читсто и прыгнуть 3а.
также пожелаю Камиле уверено откатать, не сдаваться и не расслабляться обязательно прыгнуть четверной.
также Ксюше Синицыной желаю эстетичного красивого проката,
Веронике набрать как можно больше баллов,
а Гущиной встать на пьедестал.
в целом всем удачи будет интересно на всех посмотреть,гладкого льда,будет интересная битва 💞
Болеть буду за Синицыну, Муравьеву, Палагину ( желаю чистого трикселя), Нелюбовой чистого 4Л
даже без у-си это будет интересное соревнование
Муравьёва
Синицына
У вас логики ноль, даже в вашем вопросе это видно. Не надо так сильно волноваться о том, к кому я обращаюсь со своими пожеланиями и, ещё просьба, не пишите мне больше никаких комментариев, это пустое с вашей стороны.
Всегда приятно видеть фигуристку такого уровня.
Камила единственная топ. Ждем .