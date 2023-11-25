Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Валиева, Муравьева, Синицына, Яметова, Гущина выступят с короткими программами

25 ноября фигуристки выступят с коротким программами на Гран-при России в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Женщины

Короткая программа

Начало – 14:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Ангелина Палагина

2. Мария Парамонова

3. Екатерина Анисимова

4. Камилла Нелюбова

5. Софья Чаплыгина

6. Ксения Гущина

Вторая разминка

7. Дарья Третьякова

8. Виктория Нестерова

9. Камила Валиева

10. Вероника Яметова

11. Ксения Синицына

12. Софья Муравьева

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница