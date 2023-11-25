❄️ Лыжи. Кубок мира. Андерссон победила в классической «разделке» на 10 км, Бреннан – 2-я, Карлссон – 3-я
Шведская лыжница Андерссон выиграла классическую «разделку» на Кубке мира в Руке.
Лыжные гонки
Кубок мира
Первый этап
Рука, Финляндия
Женщины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Эбба Андерссон (Швеция) – 26.46,7
2. Рози Бреннан (США) – 4,9
3. Фрида Карлссон (Швеция) – 9,9
4. Моа Илар (Швеция) – 22,2
5. Катарина Хенниг (Германия) – 31,6
6. Виктория Карл (Германия) – 32,7
7. Кертту Нисканен (Финляндия) – 36,0
8. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 38,2
9. Линн Сван (Швеция) – 42,1
10. Хайди Венг (Норвегия) – 45,0
11. Джесси Диггинс (США) – 51,3
12-13. Надин Фендрих (Швейцария) – 52,3
12-13. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 52,3
14. Эмма Рибом (Швеция) – 54,9
15. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.01,4...
18. Йонна Сундлинг (Швеция) – 1.09,9...
20. Лотта Венг (Норвегия) – 1.15,0...
26. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 1.30,9
Странный подсчёт.Прризнаться,ожидал иное.
Будет любопытно посмотреть, что завтра продемонстрирует Джесс.. форма приличная, классика не для нее, но во фристайле должна зажечь.. 51 секунда еще не приговор, топ-5 вполне по силам, главное, Хейди на финиш в рюкзаке не притащить)
48 Хайди Венг
56 Тереза Штадлобер
И 60 Эмма Рибом , лидер кубка мира