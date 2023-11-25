❄️ Лыжи. Кубок мира. Андерссон победила в классической «разделке» на 10 км, Бреннан – 2-я, Карлссон – 3-я

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) сборная Франции жен Хайди Венг Джесси Диггинс Виктория Карл Тереза Штадлобер Кертту Нисканен Папа римский Франциск Кари Ойре Шлинн Йонна Сундлинг Эбба Андерссон Лотта Венг Надин Фендрих Рози Бреннан Анне Кьерсти Калво Катарина Хенниг Астрид Ойре Шлинн Фрида Карлссон Линн Сван Моа Лундгрен Лаура Гиммлер Дельфин Клодель Эмма Рибом Маргрете Бергане Лыжи

Шведская лыжница Андерссон выиграла классическую «разделку» на Кубке мира в Руке.

Лыжные гонки

Кубок мира

Первый этап

Рука, Финляндия

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Эбба Андерссон (Швеция) – 26.46,7

2. Рози Бреннан (США) – 4,9

3. Фрида Карлссон (Швеция) – 9,9

4. Моа Илар (Швеция) – 22,2

5. Катарина Хенниг (Германия) – 31,6

6. Виктория Карл (Германия) – 32,7

7. Кертту Нисканен (Финляндия) – 36,0

8. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 38,2

9. Линн Сван (Швеция) – 42,1

10. Хайди Венг (Норвегия) – 45,0

11. Джесси Диггинс (США) – 51,3

12-13. Надин Фендрих (Швейцария) – 52,3

12-13. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 52,3

14. Эмма Рибом (Швеция) – 54,9

15. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.01,4...

18. Йонна Сундлинг (Швеция) – 1.09,9...

20. Лотта Венг (Норвегия) – 1.15,0...

26. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 1.30,9

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29 комментариев

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SkierNSK
Поболею за Андерссон.
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Malec 1990
Завтра на масс-старт Фрида Карлссон выйдет в жёлтой майке лидера!
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Йенс Мустерманн
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Ответ Malec 1990
Эмма Рибом осталась на вершине тотала... Странный подсчёт.Прризнаться,ожидал иное.
Это старая табличка, после вчерашней гонки, так как у Карлссон должно быть под двести очков, а в трансляции у якобы лидера Рибом показали 110.
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SkierNSK
Ответ Глеб Вихрев
Комментарий удален модератором
У Шлинн явно проблемы были с держанием, может и остальным не очень намазали. Бывают такие залёты у любой команды. Плюс там же ещё ковид бродил на сборах последних.
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Грюденфельдер
Ответ adamsmith
За Хениг.
Очень возможно она победит, она даже в не очень подходящем спринте была на высоте
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SkierNSK
Илар продолжает удивлять. Плюс Сван к Эббе и Фриде, четвёрка огонь. Сундлинг и Рибом ещё на подхвате.
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SkierNSK
Плотные результаты. Интересная гонка.
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adamsmith
За Хениг.
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Malec 1990
Эмма Рибом осталась на вершине тотала...
Странный подсчёт.Прризнаться,ожидал иное.
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Владимир Заварухин
Ответ Malec 1990
Эмма Рибом осталась на вершине тотала... Странный подсчёт.Прризнаться,ожидал иное.
Карлсон 183,бреннан и Рибом по 164 очка..так вроде по местам считается
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gerr_max
Ответ Malec 1990
Завтра на масс-старт Фрида Карлссон выйдет в жёлтой майке лидера!
А Эбба в красной майке.
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Роман Филатов
Где смотреть?(
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Глеб Вихрев
Ответ SkierNSK
Плотные результаты. Интересная гонка.
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Ответ петрович сектор1
Скиньте сивидату на гонки
https://live.fis-ski.com/cc-2237/results-pda.htm?&t=1700904029
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Ответ Роман Филатов
Где смотреть?(
https://www.youtube.com/watch?v=tujQDvb7eJ8
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Грюденфельдер
Ответ Роман Филатов
Где смотреть?(
На Матч Арена показывают говорили.
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Грюденфельдер
Фрида, Эбба, Хенниг. Посмотрим вышла ли Керту на нужный уровень. Из Новежек Слинн , Хайди и Кальво могут пробежать как угодно, но ставлю на Слинн она была лучше всех в Бейто. Надеюсь увидеть Линн Сван в 10ке.
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Грюденфельдер
Ответ Грюденфельдер
В красной группе 15 лыжниц с 32 по 60 номер. Можно бы 3х пропущеных по каким то причинам приписать тем более женщины уважаемые в дистанциях: 48 Хайди Венг 56 Тереза Штадлобер И 60 Эмма Рибом , лидер кубка мира
Спасибо что добавили .
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checker
Поздравления Эббе.. столько лет подиумы собирала, а победы до прошлого сезона ускользали.. пусть наверстывает.. Рози приятно удивила, красавица Фрида в порядке..
Будет любопытно посмотреть, что завтра продемонстрирует Джесс.. форма приличная, классика не для нее, но во фристайле должна зажечь.. 51 секунда еще не приговор, топ-5 вполне по силам, главное, Хейди на финиш в рюкзаке не притащить)
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Эбба на свежачка выдаëт уровень
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heivani
Криста,Кертту,..что это было? Такая готовность,или проблема со смазкой?
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петрович сектор1
Хеннинг последние 2 км опять совсем мертвая
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Грюденфельдер
В красной группе 15 лыжниц с 32 по 60 номер. Можно бы 3х пропущеных по каким то причинам приписать тем более женщины уважаемые в дистанциях:
48 Хайди Венг
56 Тереза Штадлобер
И 60 Эмма Рибом , лидер кубка мира
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-1
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Роман Филатов
Финки огорчили сегодня, ну а Эбба мастерюга)
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петрович сектор1
Скиньте сивидату на гонки
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Malec 1990
Норвегии удачи!
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Насонов Дмитрий
Хенниг слабоватую гонку провела, а Карл, наоборот, для себя отлично выступила
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закрыт по беспределу
Итого тройка призëров уместилась в 10 сек.
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SkierNSK
Фрида наконец-то научилась раскладываться правильно🤔
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закрыт по беспределу
Бреннан мастерски разложилась
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