❄️ Лыжи. Кубок мира. Андерссон победила в классической «разделке» на 10 км, Бреннан – 2-я, Карлссон – 3-я

Шведская лыжница Андерссон выиграла классическую «разделку» на Кубке мира в Руке.

Лыжные гонки

Кубок мира

Первый этап

Рука, Финляндия

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Эбба Андерссон (Швеция) – 26.46,7

2. Рози Бреннан (США) – 4,9

3. Фрида Карлссон (Швеция) – 9,9

4. Моа Илар (Швеция) – 22,2

5. Катарина Хенниг (Германия) – 31,6

6. Виктория Карл (Германия) – 32,7

7. Кертту Нисканен (Финляндия) – 36,0

8. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 38,2

9. Линн Сван (Швеция) – 42,1

10. Хайди Венг (Норвегия) – 45,0

11. Джесси Диггинс (США) – 51,3

12-13. Надин Фендрих (Швейцария) – 52,3

12-13. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 52,3

14. Эмма Рибом (Швеция) – 54,9

15. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.01,4...

18. Йонна Сундлинг (Швеция) – 1.09,9...

20. Лотта Венг (Норвегия) – 1.15,0...

26. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 1.30,9