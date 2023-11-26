«Рейнджерс» возглавили Восточную конференцию, обыграв «Бостон» (7:4). Команда Лавиолетта выиграла 15 из 19 игр в сезоне НХЛ

Теги Рейнджерс Бостон Питер Лавиолетт НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» возглавили таблицу Восточной конференции.

Команда тренера Питера Лавиолетта победила «Бостон» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» опередили «Брюинс» в турнирной таблице Востока и занимают первую позицию в конференции, набрав 31 балл в 19 играх.

Это третья победа подряд для команды из Нью-Йорка.

В общей сложности «Рейнджерс» выиграли 15 из 19 матчей в нынешнем чемпионате НХЛ.

4 комментария

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Свидетель со стороны жениха
Так держать!
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Тёма Тёма
Красавцы. Но только КС покажет, зря или не зря так стартанули...
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Оскар Муравьёв
Ещё даже пол сезона не отыграли плотность высока
0
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Виталий Николаенко
ЭТО РАДЫВАЕТ НАС
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