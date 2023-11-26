«Рейнджерс» возглавили Восточную конференцию, обыграв «Бостон» (7:4). Команда Лавиолетта выиграла 15 из 19 игр в сезоне НХЛ
«Рейнджерс» возглавили таблицу Восточной конференции.
Команда тренера Питера Лавиолетта победила «Бостон» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» опередили «Брюинс» в турнирной таблице Востока и занимают первую позицию в конференции, набрав 31 балл в 19 играх.
Это третья победа подряд для команды из Нью-Йорка.
В общей сложности «Рейнджерс» выиграли 15 из 19 матчей в нынешнем чемпионате НХЛ.
4 комментария