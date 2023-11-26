«Рейнджерс» возглавили Восточную конференцию, обыграв «Бостон» (7:4). Команда Лавиолетта выиграла 15 из 19 игр в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» возглавили таблицу Восточной конференции.

Команда тренера победила « » (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» опередили «Брюинс» в турнирной таблице Востока и занимают первую позицию в конференции, набрав 31 балл в 19 играх.

Это третья победа подряд для команды из Нью-Йорка.

В общей сложности « » выиграли 15 из 19 матчей в нынешнем чемпионате .