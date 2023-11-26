Сорокин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 40 бросков в матче с «Флайерс». «Айлендерс» уступили по буллитам

Теги Айлендерс Филадельфия НХЛ Илья Сорокин Самуэль Эрссон Хоккей

Илья Сорокин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 40 бросков в матче с «Флайерс».

«Айлендерс» уступили «Филадельфии» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Таким образом, матчи на ноль записали в актив оба вратаря – Илья Сорокин (2-й в этом сезоне, 40 сэйвов в основное время и в овертайме) и Самуэль Эрссон (1-й в этом сезоне, 25 сэйвов). 

В серии буллитов из 4 раундов единственная удачная попытка удалась форварду «Флайерс» Тайсону Фоерстеру. До этого Сорокин отразил 2 броска, а Шон Кутюрье попал в штангу. 

Россиянин был признан второй звездой матча. Со статистикой Сорокина в текущем сезоне можно ознакомиться здесь

5 комментариев

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Марсель Объелся
Я так удивился, когда зашел в фэнтези и увидел шатаут, а победу не увидел. Уже забыл, что в НХЛ 0:0 играют раз в год)
+8
0
+8
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ogent
Обидно, сухарь есть, а победы нет....
+6
0
+6
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Максим
Обидно, что когда вратари в Айлендерс играют просто отменно, нападение не вырывает победы .
+1
0
+1
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dzenga 1
Запоминающийся будет сухарь !!!
0
0
0
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