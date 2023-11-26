Сорокин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 40 бросков в матче с «Флайерс». «Айлендерс» уступили по буллитам

Илья Сорокин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 40 бросков в матче с «Флайерс».

« » уступили «Филадельфии» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата .

Таким образом, матчи на ноль записали в актив оба вратаря – (2-й в этом сезоне, 40 сэйвов в основное время и в овертайме) и Самуэль Эрссон (1-й в этом сезоне, 25 сэйвов).

В серии буллитов из 4 раундов единственная удачная попытка удалась форварду «Флайерс» Тайсону Фоерстеру. До этого Сорокин отразил 2 броска, а Шон Кутюрье попал в штангу.

Россиянин был признан второй звездой матча. Со статистикой Сорокина в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.