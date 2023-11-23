Занзибар готов сыграть с Россией, Норманн заплатит «Ростову» за разрыв контракта, интервью Дзагоева, Францию могут дисквалифицировать с ЧМ U17 и другие новости

1. Сборные Занзибара и Танзании готовы сыграть с Россией в 2024 году: «Российская Федерация – хороший партнер с отличной репутацией».

2. НХЛ. «Вашингтон» одержал 5-ю победу подряд – над «Баффало» (4:3 ОТ), Овечкин без очков, Кузнецов не сыграл (восстанавливается после болезни), зато Алексеев забросил 1-ю шайбу в лиге. «Коламбус» прервал серию из 9 поражений, обыграв «Чикаго» (7:3), Марченко набрал 1+1, Воронков забросил 3-ю шайбу в сезоне. «Каролина» была сильнее «Эдмонтона» (6:3), Свечников с передачей, но опять без гола. Все результаты дня – здесь.

3. НБА. «Бостон» справился с «Милуоки» и другие результаты.

4. В КХЛ ЦСКА победил «Северсталь», «Сибирь» обыграла «Сочи», «Автомобилист» уступил минскому «Динамо».

5. Матиас Норманн признан виновным в «досрочном безосновательном расторжении контракта» с «Ростовом». ФИФА обязала игрока выплатить компенсацию.

6. Алан Дзагоев дал интервью Нобелю Арустамяну. Бывший игрок ЦСКА и сборной России опроверг слухи о том, что он «переписанный», жалеет, что не уехал в Европу, объяснил, почему не смог полностью реализовать талант, и уверен, что сборная России могла выйти в полуфинал Евро-2012.

7. Францию могут дисквалифицировать с ЧМ U17. Форвард французской сборной Иссуфу играл за Нигер в квалификации.

8. Хавьер Тебас формально уйдет с поста главы Ла Лиги, чтобы переизбраться на 4-й срок. Он будет единственным кандидатом.

9. Английские клубы не наняли нужное по Кодексу многообразия число темнокожих, азиатов и женщин. Им придется публиковать данные об этническом и гендерном составе сотрудников с 2024-го. Глава Kick It Out призвал к санкциям.

10. Прокуратура запросила 10 лет тюрьмы для бывшего главы ЦСП и экс-главы Союза биатлонистов России Александра Кравцова.

11. Маврин – игрок года в медиафутболе. Василий ушел из «Амкала» летом и выиграл Медиалигу с «Титаном». Минин получил награду лучшему медиафутбольному комментатору года, Дурасов и Шнякин – в топ-3.

12. Хвича Кварацхелия интересен «Челси». «Наполи» оценивает вингера дороже 100 млн евро, пишет ESPN.

13. Правительство Швеции поддержало заявку на проведение Олимпиады-2030 в Стокгольме.

14. С помощью искусственного интеллекта создали женщину-кандидата в президенты ФИФА. Она против женоненавистничества, за равную оплату с мужчинами, гендерное равенство, инклюзивность и права человека. ЧМ в Саудовской Аравии ей не нравится.

15. Майкл Джордан, Шакил О’Нил и Терри Крюс попали в десятку самых сексуальных лысых мужчин планеты по версии GQ.

Цитаты дня.

Месси – Родриго: «Мы чемпионы мира. С чего это мы ссыкуны?»

Никита Джигурда: «Загитова – самая сексуальная и красивая спортсменка России! Надеюсь, когда-нибудь соединим наши жанры в космическом шоу»

«Раз в год и палка стреляет». Дзагоев о чемпионстве «Спартака» в сезоне-2016/17

Олег Матыцин: «Надеемся, что звание чемпиона Спартакиады будет таким же весомым, как и звание чемпионов Советского Союза»

Акинфеев о предложении жене: «Я обычный русский пацан, дней пять не понимал, как сделать. Она мыла посуду в 12 ночи в перчатках, я постучал по плечу – вот кольцо»

Вратарь Кубы Моргадо: «Играли с Чили и Уругваем, но Россия намного сильнее. Она может конкурировать с сильнейшими европейскими сборными»

Сычев об учебе Мостового на тренера: «Power Point не освоил до сих пор, но прогрессирует с каждым модулем, подкован очень серьезно. Приглашение в серьезный клуб не за горами, уверен»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?