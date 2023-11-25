Кубок Дэвиса. Музетти играет с Кецмановичем, Синнер встретится с Джоковичем, Австралия вышла в финал
В полуфинале Кубка Дэвиса Италия играет с Сербией.
В другом матче 1/2 Австралия победила Финляндию.
Кубок Дэвиса
Малага, Испания
21 – 26 ноября 2023
Крытые корты, хард
Полуфинал
24 ноября
Финляндия – Австралия – 0:2
- Дата проведения
- 24 ноября, 18.15
- Дата проведения
- 24 ноября, 20.09
Харри Хелиеваара (Финляндия) / Патрик Никлас-Салминен (Финляндия) – Мэтью Эбден (Австралия) / Макс Перселл (Австралия)
отменен
отменен
- Дата проведения
- 24 ноября, 21.50
25 ноября
Италия – Сербия
- Дата проведения
- 25 ноября, 14.15
- Дата проведения
- 25 ноября, 15.50
Симоне Болелли (Италия) / Лоренцо Сонего (Италия) – Новак Джокович (Сербия) / Душан Лайович (Сербия)
- Дата проведения
- 25 ноября, 17.00
пхх))))
Определитесь когда сербы играют)
Вот и аукнулось, что не брейканул 2й раз вначале
Держись, Кец
Де Минаур да, скорее всего отлетит, но совсем списывать со счетов игрока такого уровня тоже не стоит
Норм начало))
Посмотри финал в Торонто
Синнер его просто размазал
Кечманович или Арнальди выше уровнем и будут фаворитами в своих играх
де Минор не соперник обоим учитывая их форму