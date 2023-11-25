Кубок Дэвиса. Музетти играет с Кецмановичем, Синнер встретится с Джоковичем, Австралия вышла в финал

Теги результаты Кубок Дэвиса ATP сборная Сербии сборная Австралии сборная Италии Теннис

В полуфинале Кубка Дэвиса Италия играет с Сербией.

В другом матче 1/2 Австралия победила Финляндию.

Кубок Дэвиса

Малага, Испания

21 – 26 ноября 2023

Крытые корты, хард

Полуфинал

24 ноября

Финляндия – Австралия – 0:2

Алексей Попырин (Австралия) Отто Виртанен (Финляндия)
7:6|6:2
Дата проведения
24 ноября, 18.15
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) Эмиль Руусувуори (Финляндия)
6:4|6:3
Дата проведения
24 ноября, 20.09
Онлайн матча

 

Харри Хелиеваара (Финляндия) / Патрик Никлас-Салминен (Финляндия) Мэтью Эбден (Австралия) / Макс Перселл (Австралия)
отменен
Дата проведения
24 ноября, 21.50
Онлайн матча

25 ноября

Италия – Сербия

Лоренцо Музетти (Италия) Миомир Кецманович (Сербия)
6:6
Дата проведения
25 ноября, 14.15
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
25 ноября, 15.50
Онлайн матча

 

Симоне Болелли (Италия) / Лоренцо Сонего (Италия) Новак Джокович (Сербия) / Душан Лайович (Сербия)
Дата проведения
25 ноября, 17.00
Онлайн матча

21 комментарий

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S.Graf
Ответ AminO2
У авторов новости из-под пятницы суббота... Определитесь когда сербы играют)
просто здесь у кого-то 7 пятниц на неделе
пхх))))
+7
-2
+5
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Ан Кот
в субботу будет досрочный финал
+5
-1
+4
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AminO2
У авторов новости из-под пятницы суббота...
Определитесь когда сербы играют)
+2
0
+2
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Nikolay Stavrogin
Огонь игра пошла, Музетти на уровне топ10 заиграл, как же не везёт...
Вот и аукнулось, что не брейканул 2й раз вначале
Держись, Кец
+3
-1
+2
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Nottingham Forest
Ответ zzzeeerrrooo
Лол Посмотри финал в Торонто Синнер его просто размазал Кечманович или Арнальди выше уровнем и будут фаворитами в своих играх
в каком месте Кецманович и Арнальди выше уровнем чем Попырин, абсолютно равные матчи будут, против серба я бы даже его фаворитом назвал.
Де Минаур да, скорее всего отлетит, но совсем списывать со счетов игрока такого уровня тоже не стоит
+1
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maksimov3.14
Руусувуори всегда был таким дном? Сбился уже считать его невынужденные… просто бьет по испанским воробьям)
+1
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S.Graf
Мио начал с брейка, 2й не дожал
Норм начало))
+1
-1
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S.Graf
Музык у сетки хорош. И подача проклюнулась
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S.Graf
И подача на сет - "балканская рулетка", и джокосмэш до кучи
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Кавабунга Шреддоголовый
Играй Мио так всегда, стоял бы в топ-30, а не в конце шестой десятки
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bobodo12
Почему Синнер на трибуне? Не будет играть?
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zzzeeerrrooo
Ответ Nottingham Forest
что-то рано все Австралию со счетов списали, второй номер у них точно не хуже чем у Сербии и Италии, есть сильный парник в отличие от них, да и Де Минаур не должен совсем безнадежно против Джока или Синнера выглядеть
Лол
Посмотри финал в Торонто
Синнер его просто размазал
Кечманович или Арнальди выше уровнем и будут фаворитами в своих играх
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zzzeeerrrooo
Ответ Nottingham Forest
в каком месте Кецманович и Арнальди выше уровнем чем Попырин, абсолютно равные матчи будут, против серба я бы даже его фаворитом назвал. Де Минаур да, скорее всего отлетит, но совсем списывать со счетов игрока такого уровня тоже не стоит
Кечманович был в топ 30 как никак
де Минор не соперник обоим учитывая их форму
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exshepardjack
Ответ maksimov3.14
Руусувуори всегда был таким дном? Сбился уже считать его невынужденные… просто бьет по испанским воробьям)
он на травме
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Иван Дичковский
Ответ exshepardjack
чем думал коач итальянцев, когда музетти поставил на полуфинал?((
Нормальный вариант, лучше чем неопытный Арнальди, Сонего тоже можно было поставить, но по уровню в целом, как теннисист Музетти сильнее, тут даже спорить не нужно.
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exshepardjack
Ответ Иван Дичковский
Нормальный вариант, лучше чем неопытный Арнальди, Сонего тоже можно было поставить, но по уровню в целом, как теннисист Музетти сильнее, тут даже спорить не нужно.
на быстрых покрытиях в зале с нестабильной подачей??? кецманович дрейпера в двух сделал, музетти и подавно он закроет с его одноручным бх. арнальди то сейчас на уровне ботика, вполне мог бы посоперничать и с кецмановичем.
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