Джоэл Эмбиид был близок к трипл-даблу с 35 очками в победной игре против «Оклахомы» Чета Холмгрена

Теги Филадельфия НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Джоэл Эмбиид Чет Холмгрен Баскетбол

«Филадельфия» на выезде справилась с «Оклахомой» – 127:123.

Действующий MVP Джоэл Эмбиид был в одной передаче от трипл-дабла: 35 очков, 11 подборов и 9 ассистов, а также 4 блок-шота и перехват (4 потери).

За 37 минут камерунец реализовал 8 из 18 с игры и 19 из 21 с линии штрафных бросков.

Второй номер драфта-2022 Чет Холмгрен отметился 33 очками, 6 подборами и 3 блок-шотами.

За 32 минуты на площадке центровой был точен в 13 из 21 попытки с игры (5 из 11 из-за дуги) и 2 из 2 с линии.

«Сиксерс» (11-5) закрепились на 4-й строчке Восточной конференции, «Тандер» (11-5) остались 2-ми на Западе.

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2 комментария

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711M
после всех подвигов, кажется, теперь релевантно называть команду «оклахома джоша гидди»
+4
-1
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Сергей Пузанков
Оклахома Чета Холмгрена - это как Кливленд Мозгова и Кауна в 16-м
+5
-3
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