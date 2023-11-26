« » на выезде справилась с «Оклахомой» – 127:123.

Действующий MVP Джоэл Эмбиид был в одной передаче от трипл-дабла: 35 очков, 11 подборов и 9 ассистов, а также 4 блок-шота и перехват (4 потери).

За 37 минут камерунец реализовал 8 из 18 с игры и 19 из 21 с линии штрафных бросков.

Второй номер драфта-2022 отметился 33 очками, 6 подборами и 3 блок-шотами.

За 32 минуты на площадке центровой был точен в 13 из 21 попытки с игры (5 из 11 из-за дуги) и 2 из 2 с линии.

«Сиксерс» (11-5) закрепились на 4-й строчке Восточной конференции, «Тандер» (11-5) остались 2-ми на Западе.