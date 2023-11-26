Зарема Салихова: «Все смеялись над Кубой, покупавшей бутсы в Волгограде. А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Организация РПЛ судьи Балтика сборная Кубы Сергей Лапочкин товарищеские матчи (сборные) Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высмеяла тот факт, что у РПЛ нет красных мячей для игры на снегу.

Матч 16-го тура Мир РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2) прерывался в начале первого тайма на несколько минут – поле очищали от снега. Перерыв в игре длился больше 25 минут – сотрудники стадиона «Калининград» снова убирали снег.

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч! Премьер» заявил, что команды не играли в снегопад красным мячом, потому что их нет у лиги: «Мне кажется, нужно было обязательно решать этот вопрос, потому что мяч, конечно, был не контрастный. Я разговаривал сейчас с судьями, они говорят, что нет другого мяча. Лиге предоставили эти мячи и сказали, что они всесезонные. Да, мы видим, что этот мяч никуда не годится, на снегу его не видно».

«Все смеялись над Кубой, которая поехала покупать себе подходящие бутсы в Волгограде [перед товарищеским матчем со сборной России]. А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли?

Давайте пофантазируем, чего еще не будет через следующие 5 лет? Может, снега?» – сказала Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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40 комментариев

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Bill Zapulil
Ну метко, кстати)
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red hikkikomori
Правда
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Adeen
А я то, #####, ещё лет пять назад, когда смотрел матчи РПЛ, думал: А какого хрена они играют на снегу с мячом, который не видно на экране?
Неужели так трудно играть ярким мячом, который на снегу заметен?
А тут проблема глобальнее:))
+26
-2
+24
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Ярик01
Самое смешное что нет никакого технического спонсора (партнера), и мячи Найк завозят параллельным импортом, но взять нужный зимний мяч другого производителя всё равно не могут.
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waleri
В Калининграде нет "Спортмастера"? Не может такого быть!
+20
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Andrei
Ответ Вячеслав Пустохин
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Так ее муж много раз поднимал правильные вопросы. Но!
1. У Спартака нет такой проблемы с очисткой поля....оно еще и подогревается, так что твой высер на Федуна мимо.
2. Когда он поднимал вопросы проблем с агентами и руководством РФС, где к слову всё руководство - бывшее руководство Зенита, клуб начинали гнобить судейством, что довело до угрозы снятия с чемпионата.
Федун много раз поднимал важные вопросы - ты можешь это пробить через поиск в спортсе, но когда он это говорил прямо - гнобили клуб судейством. А "пи**рская интеллигенция" тут это называет "заговором" против Спартака.
Почитай интервью и программу Федуна по улучшению футбола в стране. Сильно удивишься. Он всегда поднимал важные вопросы. Но потом на него набрасывались шакалы из РПЛ и РФС....А итог мы видим на матчах.
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Savarona25
Отсутствие мячей нужного цвета не более смешно, чем очередная "неожиданная" зима в конце ноября. И не смешнее 3-х месячного перерыва посередине чемпионата в сочетании с отсутствие матчей в самые футбольные месяцы летом.
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Kulver
Здесь Зарема рубанула, так рубанула. По делу, кстати.
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Алексей Агеев
Ответ sergspartak
Так они и подогрев не додумались включить, при котором снег легко растаял бы, температура то близка к нулю была. Ну или специально не включили может
после такого включения поле через полчаса превратилось бы в кашу и его бы восстанавливали еще год
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BlackJet
с всесезонной резиной в 1998 году завязал, походу, она возвращается
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goshforever
Был вариант с Демиксом с красными мячами. Клубы сами выбрали Найк без красных мячей. Теперь нытье
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SergScouser
Ответ Savarona25
Отсутствие мячей нужного цвета не более смешно, чем очередная "неожиданная" зима в конце ноября. И не смешнее 3-х месячного перерыва посередине чемпионата в сочетании с отсутствие матчей в самые футбольные месяцы летом.
Еще смешнее было, когда чемпионат России уже подходил к концу, а в еврокубках начинали выступление команды, отобравшиеся туда по итогам предыдущего чемпионата, закончившегося почти год назад.
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Алар
Дураки, работающие в РФС и РПЛ, верят во всесезонные мячи)))
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Andy Tucker
Ответ waleri
В Калининграде нет "Спортмастера"? Не может такого быть!
Аланв не для того откаты получал, чтобы потом у ноунеймов мячи покупать. это же не мужики которые по воскресеньям во дворе всю зиму гоняют
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Spartakovec navsegda
По делу высказывание, маразм, а не экипировка высшего футбольного турнира.
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Честный контроль
Красный мяч. красный день календаря. Легенда красного клуба знает что предложить игрокам.
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Pertinax Gandi
И правда смешно
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Честный контроль
Легенда фЭкАЭсЭмА!
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Slavnov
Ответ Groznyi2024
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Чумасик
Ответ Кот Мартовскый
почему вы её цитируете постоянно?
А почему бы её не цитировать, если она чуть ли не единственная в нашем футболе, кто рубит правду и говорит здравые вещи...
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brace
со снегом она вполне сейчас угадала, его точно будет меньше
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Spaten
Уже десять лет назад были и красный и салатовый у них мячи, куда дели?))
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King_X
Вот здесь чётко сказала😂
Колхоз редкостный
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Вова Пупкин
Абаскаль был в красной куртке. Можно было его вместо красного мяча использовать. Попинать его немного. Опять бы все посмеялись...
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valderoma
Бьёт по больному 🤕
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Водяра
Гвоздей и красных мячей няма.
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Зизуха
просто красные мячи под санкциями
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Wasilij Petrow
А ведь красный мяч мог бы стать скрепной эмблемой нашего футбола. Национальной, можно сказать, гордостью.
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Станислав Михайлович
Ну не успели покрасить мячи, бывает.
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Groznyi2024
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demai
«хоть лаком для ногтей покрасили бы»
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