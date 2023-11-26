Зарема Салихова: «Все смеялись над Кубой, покупавшей бутсы в Волгограде. А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли?»
Зарема Салихова высмеяла тот факт, что у РПЛ нет красных мячей для игры на снегу.
Матч 16-го тура Мир РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2) прерывался в начале первого тайма на несколько минут – поле очищали от снега. Перерыв в игре длился больше 25 минут – сотрудники стадиона «Калининград» снова убирали снег.
Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч! Премьер» заявил, что команды не играли в снегопад красным мячом, потому что их нет у лиги: «Мне кажется, нужно было обязательно решать этот вопрос, потому что мяч, конечно, был не контрастный. Я разговаривал сейчас с судьями, они говорят, что нет другого мяча. Лиге предоставили эти мячи и сказали, что они всесезонные. Да, мы видим, что этот мяч никуда не годится, на снегу его не видно».
«Все смеялись над Кубой, которая поехала покупать себе подходящие бутсы в Волгограде [перед товарищеским матчем со сборной России]. А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли?
Давайте пофантазируем, чего еще не будет через следующие 5 лет? Может, снега?» – сказала Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Неужели так трудно играть ярким мячом, который на снегу заметен?
А тут проблема глобальнее:))
1. У Спартака нет такой проблемы с очисткой поля....оно еще и подогревается, так что твой высер на Федуна мимо.
2. Когда он поднимал вопросы проблем с агентами и руководством РФС, где к слову всё руководство - бывшее руководство Зенита, клуб начинали гнобить судейством, что довело до угрозы снятия с чемпионата.
Федун много раз поднимал важные вопросы - ты можешь это пробить через поиск в спортсе, но когда он это говорил прямо - гнобили клуб судейством. А "пи**рская интеллигенция" тут это называет "заговором" против Спартака.
Почитай интервью и программу Федуна по улучшению футбола в стране. Сильно удивишься. Он всегда поднимал важные вопросы. Но потом на него набрасывались шакалы из РПЛ и РФС....А итог мы видим на матчах.
Колхоз редкостный