Зарема Салихова: «Все смеялись над Кубой, покупавшей бутсы в Волгограде. А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли?»

Зарема Салихова высмеяла тот факт, что у РПЛ нет красных мячей для игры на снегу.

Матч 16-го тура Мир « » – «Спартак» (0:2) прерывался в начале первого тайма на несколько минут – поле очищали от снега. Перерыв в игре длился больше 25 минут – сотрудники стадиона «Калининград» снова убирали снег.

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч! Премьер» заявил, что команды не играли в снегопад красным мячом, потому что их нет у лиги: «Мне кажется, нужно было обязательно решать этот вопрос, потому что мяч, конечно, был не контрастный. Я разговаривал сейчас с судьями, они говорят, что нет другого мяча. Лиге предоставили эти мячи и сказали, что они всесезонные. Да, мы видим, что этот мяч никуда не годится, на снегу его не видно».

«Все смеялись над Кубой, которая поехала покупать себе подходящие бутсы в Волгограде [перед товарищеским матчем со сборной России]. А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли?

Давайте пофантазируем, чего еще не будет через следующие 5 лет? Может, снега?» – сказала , супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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