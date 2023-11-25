🌨️ «Спартак» обыграл «Балтику» в снегопад – 2:0. Хлусевич и Промес забили с пасов Соболева

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Квинси Промес Даниил Хлусевич Гедеон Гузина онлайны Футбол

«Спартак» победил «Балтику» в снегопад (2:0) в гостях в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч прерывался в начале первого тайма на несколько минут – поле очищали от снега. Перерыв в игре длился больше 25 минут – сотрудники стадиона «Калининград» снова убирали снег.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 32-й минуте счет в матче открыл Даниил Хлусевич с передачи Соболева. На 88-й Александр сделал второй ассист – на Квинси Промеса.

Отметим, что на 83-й минуте Гедеон Гузина сравнял счет и нырнул в сугроб, празднуя взятие ворот. Но арбитр зафиксировал офсайд, и гол отменили.

«Спартак» набрал 27 очков и занимает 4-е место в таблице. «Балтика» сейчас идет 14-й, имея 12 баллов.

Балтика – Спартак 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
25 ноября, 19.45, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 32 Хлусевич, 0:2 – 88 Промес.
БалтикаБориско (Джанаев, 63), Сото (Фернандес, 72), Остойич, Радмановач, Гассама, Маляров, Осипов, Кузьмин (Энрикес, 46), Бистрович, Гузина, Мусаев.
СпартакМаксименко, Бабич, Дуарте, Рябчук, Медина (Денисов, 80), Зиньковский (Чернов, 90), Пруцев, Литвинов (Мартинс Перейра, 90), Хлусевич, Промес (Бонгонда, 90), Соболев (Лайкин, 90).
Предупреждения:
Медина (39), Сото (52), Бабич (80).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

«Спартак» стал невидимкой под снегопадом в Калининграде. Почему матч не перенесли, а форму и мяч не сменили?

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160 комментариев

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Айнур Гайсин
Кто-нибудь видит мяч? Или хотя бы игроков Спартака? Надо переносить матч, как в такую погоду играть?
+57
-3
+54
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Роман Комаров
почему опять так поздно??? уже зима, выходной день, опять дальнему Востоку ночью смотреть???
+33
-4
+29
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Pelerin
Спартак в белой форме сливается со снегом. Хитро)

Но белый мяч, конечно, лишает Спартак преимущества))
+29
-2
+27
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Магомед Саид Амирханов
Удачи Спартаку 💪!!!
+36
-12
+24
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Айнур Гайсин
Ответ Barcelona Forever
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То что спас несколько раз?
+23
0
+23
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Вячеслав Припузов
Ответ Роман Комаров
почему опять так поздно??? уже зима, выходной день, опять дальнему Востоку ночью смотреть???
Да ни говори полвторого ночи у нас. Да и вечером везде холодно, играть днем было бы комфортнее футболистам, как и зрителям на стадионе
+22
0
+22
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Desheng
Смотрю игру и вспоминаю двух идиотов- газаева с гинером, которые придумали такой календарь. Да ещё там был ещё один балбес-мутко
+25
-4
+21
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Андрей Николаев
не на это смотреть нельзя ,как можно играть в таких условиях.
+19
0
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Peter Parker
Ответ Pelerin
Спартак в белой форме сливается со снегом. Хитро) Но белый мяч, конечно, лишает Спартак преимущества))
А Зиньковский еще и в белый крашенный) вообще почти человек-невидимка
+18
0
+18
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Мукунку хороший
Спасибо КБ.. Трудовая победа.. Горжусь командой! Всех мясных поздравляю! Вперед Спартак!!!
+19
-3
+16
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Вячеслав Припузов
Вперёд Спартак! Один за всех и все за одного! Только победа, ни шагу назад!
+23
-9
+14
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Дмитрий Агалаков
С победой, Спартак! Очень важные 3 очка в таком сложном и одновременно запоминающемся матче. Молодцы!
+13
-1
+12
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Ильдар Фарукшин
Соболь сегодня красавчик. Рыжий топ. И все мужики ❤️❤️❤️❤️
+12
-1
+11
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Sergei Domrachev
в Воронеже играли на вспахано поле ,с Балтикой в сугробе.Это футбол?
+11
0
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Roaltar
Еду на стадио в теплый сектор. Напишу как че) Первый раз тут, на стадионе. Вперед КБ!

ПС Сегодня выпал снег, хотя в КГД он не так часто бывает. Вангую, что поле будет в неочень состоянии. Очень сыро 1
+10
-1
+9
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Barcelona Forever
ну и что это за футбол, ничего не видно, издевательство какое-то
+9
-1
+8
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Konstantin Zorin
Спартачей с тяжёлой заслуженной победой! Все были молодцы! И пусть заткнутся те, кто считает, что Соболев не нужен Спартаку!
+10
-2
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КБ Сергей
Ну, нельзя играть в такую погоду… Хотелось посмотреть футбол, а показывают борьбу нанайских мальчиков.
+8
0
+8
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fussballer
Экспериментальный матч без разметки.
+7
0
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Игорь Голов
Существует комиссар, который вправе запретить проведение матча. Конченные идиоты, не дорожат здоровьем игроков, которые после травмы на таком поле станут профнепригодными, инвалидами и нищими на всю оставшуюся жизнь. Гады, они об этом не думают.
+9
-3
+6
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Вячеслав Припузов
Гоол... Хлусевич!
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-1
+5
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Вячеслав Припузов
Гоол, 2-0, Прооомес
+7
-2
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King_X
Полностью оранжевого мяча не нашли что ли
Нифига не видно 😂
+6
-1
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Мукунку хороший
Ответ Эдуард Суровый
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Ну это же не вам на классной поляне динамо слить))
+7
-3
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Андрей Корнилов
Ответ general main
Вы что плачете? Спартак народная команда, а значит смотреть должны в любое время в любом месте. Скажете , что это не так?
а мы и смотрим в любое время и в любую погоду, своих не предаем в отличии от остальных
+4
0
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Ильдар Фарукшин
Всех с победой. заслужили. Красавцы. На таком поле. После факела боизно было. Молодцы ❤️❤️❤️❤️
+6
-2
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Вячеслав Припузов
Ответ Айнур Гайсин
Кто-нибудь видит мяч? Или хотя бы игроков Спартака? Надо переносить матч, как в такую погоду играть?
Нужно останавливать время и чистить поле
+4
0
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Gouliash
Спартаку не привыкать играть фиг пойми в каких условиях. ещё и мяч нихрена не видно, даже несмотря на то, что он оранжевый))
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Ринат Якупов
Соболев молодец! Две голевых.
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Андрей Катиков
Ответ Алексей Иванов
как сказал бы Карпин три очка не пахнут
ну почему же? в общем переиграли Балтику, за исключением начала матча.
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fussballer
Второй гол!
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ЗаСпартак
позорище.мяч красный нынче не купить?
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Nikolay Romanenko
Нельзя сделать мяч полностью красным? Сомнительное удовольствие смотреть по телевизору такую игру, что-то разглядеть удавалось только с повторов. Хорошо, что игроки Спартака все, что нужно, увидели
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Вячеслав Припузов
Лишь бы выиграли, хрен с ним что не видно
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Valentin Kompaneytsev
Главное не терять очки и не травмироваться. Спартак с этим справился. Спартак и всех его болельщиков с победой.
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Спиридон Цсковский
Ответ Айнур Гайсин
Кто-нибудь видит мяч? Или хотя бы игроков Спартака? Надо переносить матч, как в такую погоду играть?
Его иногда показывают крупным планом.
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the80dream
из Спартаковцев, только Квинси хорошо видно
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Вячеслав Припузов
Ну что сказать, с заслуженной победой Спартачи! Мы уже четвёртые...
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Ninjah
Погодка класс) Привет из 90х. Впечатление, что они без мяча играют. Игроков Спартака плохо видно. Могли бы хотябы мяч желтый взять.
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Карим-Абдул Джаббар
На поле снег... Когда вернемся на весну - осень?
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Айнур Гайсин
Снова погода не оч и поле будет огородом, как играть вообще не понятно
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Ganibale
Ответ Desheng
Смотрю игру и вспоминаю двух идиотов- газаева с гинером, которые придумали такой календарь. Да ещё там был ещё один балбес-мутко
Какая разница? при старой системе сейчас все равно бы играли последние туры
+5
-3
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redwhiteteam
Ну хотя б накрыли перед матчем чтоль.
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Pelerin
Ответ Gouliash
Спартаку не привыкать играть фиг пойми в каких условиях. ещё и мяч нихрена не видно, даже несмотря на то, что он оранжевый))
Он белый, с оранжевым узором. С налипающим снегом. Бред. РПЛ опять напорола - в таких условиях нужен полностью красный мяч. И чистка линий каждые 5 минут.
Но это только для избранных команд ;)
+3
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murzzzzzilka
Ответ Честный контроль
Снова чай. Снова судья крадет ничью у Балтики. Действующие персонажи в РФС в вице президентах все те же.
Уважаемые модераторы. Обратите внимание, сей персонаж постит один и тот же комментарий, удаляя точно такой же предыдущий.
+2
0
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Desheng
Руководство рпл-позорище
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Вячеслав Припузов
Ответ Магомед Саид Амирханов
Удачи Спартаку 💪!!!
Пусть все конкуренты сыграют вничью, как Крылья с Локомотивом и мы победим! 🤞
+6
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Вячеслав Припузов
Спасибо Максименко, тащит!
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Вячеслав Припузов
Ответ ЗаСпартак
позорище.мяч красный нынче не купить?
В спортмастер нужно кого-то отправить срочно за мячом, как кубинцы за бутцами
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1905vb
А почему на матче видна всего одна команда…в синем.
Наденьте, пожалуйста, на другую хотя бы оранжевые трусы🙏
+2
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