🌨️ «Спартак» обыграл «Балтику» в снегопад – 2:0. Хлусевич и Промес забили с пасов Соболева
«Спартак» победил «Балтику» в снегопад (2:0) в гостях в 16-м туре Мир РПЛ.
Матч прерывался в начале первого тайма на несколько минут – поле очищали от снега. Перерыв в игре длился больше 25 минут – сотрудники стадиона «Калининград» снова убирали снег.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 32-й минуте счет в матче открыл Даниил Хлусевич с передачи Соболева. На 88-й Александр сделал второй ассист – на Квинси Промеса.
Отметим, что на 83-й минуте Гедеон Гузина сравнял счет и нырнул в сугроб, празднуя взятие ворот. Но арбитр зафиксировал офсайд, и гол отменили.
«Спартак» набрал 27 очков и занимает 4-е место в таблице. «Балтика» сейчас идет 14-й, имея 12 баллов.
- Дата проведения
- 25 ноября, 19.45, «Стадион Калининград»
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Балтика –
Бориско (Джанаев, 63), Сото (Фернандес, 72), Остойич, Радмановач, Гассама, Маляров, Осипов, Кузьмин (Энрикес, 46), Бистрович, Гузина, Мусаев.
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Спартак –
Максименко, Бабич, Дуарте, Рябчук, Медина (Денисов, 80), Зиньковский (Чернов, 90), Пруцев, Литвинов (Мартинс Перейра, 90), Хлусевич, Промес (Бонгонда, 90), Соболев (Лайкин, 90).
«Спартак» стал невидимкой под снегопадом в Калининграде. Почему матч не перенесли, а форму и мяч не сменили?
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Но белый мяч, конечно, лишает Спартак преимущества))
ПС Сегодня выпал снег, хотя в КГД он не так часто бывает. Вангую, что поле будет в неочень состоянии. Очень сыро 1
Нифига не видно 😂
Но это только для избранных команд ;)
Наденьте, пожалуйста, на другую хотя бы оранжевые трусы🙏