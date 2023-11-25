🌨️ «Спартак» обыграл «Балтику» в снегопад – 2:0. Хлусевич и Промес забили с пасов Соболева

«Спартак» победил «Балтику» в снегопад (2:0) в гостях в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч прерывался в начале первого тайма на несколько минут – поле очищали от снега. Перерыв в игре длился больше 25 минут – сотрудники стадиона «Калининград» снова убирали снег.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 32-й минуте счет в матче открыл с передачи Соболева. На 88-й Александр сделал второй ассист – на .

Отметим, что на 83-й минуте сравнял счет и нырнул в сугроб, празднуя взятие ворот. Но арбитр зафиксировал офсайд, и гол отменили.

«Спартак» набрал 27 очков и занимает 4-е место в таблице. « » сейчас идет 14-й, имея 12 баллов.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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