«Райо Вальекано» – «Барселона». 1:0 – Унаи Лопес открыл счет! Онлайн-трансляция

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«Барселона» играет с «Райо Вальекано» на выезде в 14-м туре Ла Лиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает Okko.

Райо Вальекано – Барселона 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
25 ноября, 16.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 39 Унаи Лопес.
Райо ВальеканоДимитриевски, Балиу, Лежен, Мумин, Эспино, Паласон, Унаи Лопес, Оскар Валентин, Трехо, Камельо, Де Фрутос.
БарселонаПенья, Жоау Канселу, Мартинес, Кристенсен, Бальде, Ромеу, де Йонг, Педри, Ферран Торрес, Ямаль, Левандовски.
Предупреждение:
Педри (31).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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57 комментариев

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U
Вот интересно, есть кто-то кому нравится именно игра Барсы. Не клуб, не команда, а именно их нынешний футбол.
+15
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xQcoW
Удачи великому Райо
+9
-2
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falkao2013
Ромеу очень плох. Лучше выпустить молодого Фермина,тем более Френки спокойно подчищает в опорной зоне.
+7
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Владимир Самсонов
Ответ falkao2013
Ромеу очень плох. Лучше выпустить молодого Фермина,тем более Френки спокойно подчищает в опорной зоне.
Так у Барсы моментов нет. И вопросы явно не к Ромеу.
+5
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Влад Дикий
Ответ U
Вот интересно, есть кто-то кому нравится именно игра Барсы. Не клуб, не команда, а именно их нынешний футбол.
Только тем, кому нужно проблеваться.
+4
0
+4
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Dark_Darkin
Доиграется Хави с Ромеу…
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falkao2013
Ответ Владимир Самсонов
Так у Барсы моментов нет. И вопросы явно не к Ромеу.
Я не писал про то что у Барселоны нет моментов. Я пишу,что Ромеу слишком медлителен. Не разгоняет атаки,а тормозит их.
+3
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Михаил Зюбин
Снова боль, а не игра..
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Замкнул в пустые
Поплыл каталонский физрук Чава
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Dark_Darkin
Хахаха даже комментатор сжееет на счет Ромеу)))
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Rachid
Ответ falkao2013
Рафинья уже вовсю за сборную играет, а всё после травмы.
Араухо и Рафинья только прилетели с Южной Америки - около 10-12 час перелет, потому и нет их в старте
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Трусики Бочкаревой
Ромеу это полный трешак , жутко медленный, перед тем как пас назад отдать еще 5 раз его коснется . Зачем это чудо купили ???!!! Нельзя было заявить кого-нибудь с академии?? Хуже все равно не было бы, потому что некуда , а денег бы сэкономили
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Dark_Darkin
МанСити - Ливер поинтереснее будет…
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turcanudima87@gmail.com
Нет термина чтоб выразить во что играет Барселона, хотя подожди есть - ФУТБОЛ ХАВИ!!!
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Bleck Ridermen
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falkao2013
Ответ San San
забодали диванные эксперты. последние 10 лет также про бускетса говорили.
Ты сейчас сравнил Бускетса и Ромеу?)))
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Dark_Darkin
Мдаааа… Как всегда нет игры…
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falkao2013
Френки присутствует в каждой точке поля. Соскучился по матчам)
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инна витенберг
Что Хави делает Ромео на поле. Вообще берега потерял.
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U
Ответ Нефанатик
Твари, верните Нергейру.
Да, без плеймейкера трудно. Закрыли ключевую фигуру в атаке.
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falkao2013
Ответ Владимир Самсонов
С этим сложно не согласиться. Просто это не та проблема, которая должна волновать Барсу в первую очередь. Креатива очень мало.
Так выпустить вместо Ориоля того же Фермина и может креатив появится.
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Дядя ТУРА
Ответ Владимир Самсонов
Так у Барсы моментов нет. И вопросы явно не к Ромеу.
в каждой команде должен быть игрок, который во всем виноват.
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Владимир Самсонов
Ответ falkao2013
Я не писал про то что у Барселоны нет моментов. Я пишу,что Ромеу слишком медлителен. Не разгоняет атаки,а тормозит их.
С этим сложно не согласиться. Просто это не та проблема, которая должна волновать Барсу в первую очередь.
Креатива очень мало.
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Dark_Darkin
Ответ Владимир Самсонов
С этим сложно не согласиться. Просто это не та проблема, которая должна волновать Барсу в первую очередь. Креатива очень мало.
У Барсы нет игры, так ещё они вдесятером играют…
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Dark_Darkin
Ответ San San
забодали диванные эксперты. последние 10 лет также про бускетса говорили.
Хахаха… Бускетс и Ромеу…🤦🏻‍♂️
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U
Ответ turcanudima87@gmail.com
Нет термина чтоб выразить во что играет Барселона, хотя подожди есть - ФУТБОЛ ХАВИ!!!
Много терминов есть: "путь к вершине", "сквозь промокшую траву", "через зеленые заросли".
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Владимир Самсонов
Ответ Dark_Darkin
МанСити - Ливер поинтереснее будет…
Так это очевидно.
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falkao2013
Ответ Анвар Масимов
Араухо последний вернулся после матчей сборных. Раф после травмы. все нужны будут на битве с Порту за первое место в группе . а Райо и сними и без них не обыгрывают
Рафинья уже вовсю за сборную играет, а всё после травмы.
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Анвар Масимов
Ответ falkao2013
Удачи Барселоне и без травм самое главное. Посмотрим какие выводы сделал Хави в международную паузу. Почему с первых минут не выставить сильнейший состав для меня остаётся загадкой. Араухо и Рафинья сейчас явно сильнее Кристинсена и Ямаля. Ну а про Гюндогана и Ромеу и спорить нечего. Радует возвращение Френки.В центре поля теперь будет чуть поспокойнее. Иньяки получает прекрасную возможность показать себя и зарекомендовать как качественную замену Тер Штегена. Левандовски, надеюсь сегодня не будет спящим гигантов,а забьёт парочку голов.
Араухо последний вернулся после матчей сборных. Раф после травмы. все нужны будут на битве с Порту за первое место в группе . а Райо и сними и без них не обыгрывают
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Syndycate
Мы вернулись!
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Алексей Смолин
😊
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Нефанатик
Твари, верните Нергейру.
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Dark_Darkin
В АПЛ все южноамериканцы играют в стартовых составах… Нашим Хави дает отдыхать…
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Бронислав Каминский
Сливают тренера
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AnMe
Не могу смотреть матч, включил 10 минут и сразу понял, что игра такая же, так и голешник такой пропустили. Стабильно все, короче.
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василий иванов
и почему при подаче в штрафную игрок, на которого шла подача не в оффсайде? защитник пошел закрывать его и удар пришелся как раз в зону, из которой только что выдернулся защитник чтобы выбить мяч. Смотреть противно такие матчи из такой игры и судей.
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falkao2013
Райо играет лучше и закономерно ведёт в счёте. Барселона спит. Вялое катание мяча,без остроты в атаке. В перерыве надо делать замены и выпускать Рафинью,Феликса и Гюндогана. Увезти хотя бы очко с такой игрой будет уже счастьем.
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ksn 1979
Ямал, конечно, комедия.
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D3SP7C1TO
Ну ващет гол Феликса и за меньшее отменяли, лол
А так, совсем не удивлён тому, какую плюху Пенья пустил
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Rachid
Не повезло Пенье - обзор был закрыт игроками обеих команд
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falkao2013
Пенья спит с самого начала матча. Доигрались
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Rachid
Эх Лева , мог сейчас забить гол..
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D3SP7C1TO
Френки сегодня капитан, непривычно)
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Кирилл
Френки и Педри в старте - это большая радость !

Главное без травм обойтись сегодня и просто победить без пропущенных голов на первых минутах.
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falkao2013
Удачи Барселоне и без травм самое главное. Посмотрим какие выводы сделал Хави в международную паузу. Почему с первых минут не выставить сильнейший состав для меня остаётся загадкой. Араухо и Рафинья сейчас явно сильнее Кристинсена и Ямаля. Ну а про Гюндогана и Ромеу и спорить нечего. Радует возвращение Френки.В центре поля теперь будет чуть поспокойнее. Иньяки получает прекрасную возможность показать себя и зарекомендовать как качественную замену Тер Штегена. Левандовски, надеюсь сегодня не будет спящим гигантов,а забьёт парочку голов.
+2
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