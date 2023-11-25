«Райо Вальекано» – «Барселона». 1:0 – Унаи Лопес открыл счет! Онлайн-трансляция

«Барселона» играет с «Райо Вальекано» на выезде в 14-м туре Ла Лиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает Okko.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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