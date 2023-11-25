«Райо Вальекано» – «Барселона». 1:0 – Унаи Лопес открыл счет! Онлайн-трансляция
«Барселона» играет с «Райо Вальекано» на выезде в 14-м туре Ла Лиги.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает Okko.
- Дата проведения
- 25 ноября, 16.00, «Кампо де Вальекас»
- Гол:
- 1:0 – 39 Унаи Лопес.
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Балиу, Лежен, Мумин, Эспино, Паласон, Унаи Лопес, Оскар Валентин, Трехо, Камельо, Де Фрутос.
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Барселона –
Пенья, Жоау Канселу, Мартинес, Кристенсен, Бальде, Ромеу, де Йонг, Педри, Ферран Торрес, Ямаль, Левандовски.
- Предупреждение:
- Педри (31).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Креатива очень мало.
А так, совсем не удивлён тому, какую плюху Пенья пустил
Главное без травм обойтись сегодня и просто победить без пропущенных голов на первых минутах.