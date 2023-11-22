Хорватия – на Евро, Бразилия проиграла Аргентине, Месси сыграет против Роналду (или нет), Дзагоев завершил карьеру, Россия может встретиться с Китаем и Буркина-Фасо и другие новости

1. Хорватия стала последней командой, напрямую вышедшей на Евро-2024. Также определились все участники плей-офф: Польша сыграет с Эстонией, Украина – с Уэльсом, Израилем или Боснией (решит жеребьевка).

Ромелу Лукаку с рекордными 14 голами стал лучшим бомбардиром отбора, Роналду – 2-й, Мбаппе – 3-й. И лишь Португалия выиграла все матчи квалификации. Более того, команда Роберто Мартинеса забила 36 голов и пропустила 2 – это лучшие показатели отбора.

Италия будет в 4-й корзине при жеребьевке финальной части Евро-2024, Нидерланды и Хорватия – в 3-й, Португалия, Франция, Испания, Англия – в 1-й.

2. Квалификация ЧМ-2026 в Южной Америке. Бразилия дома проиграла Аргентине со счетом 0:1 (третье поражение подряд, 6-е место в таблице), начало матча было задержано на полчаса из-за столкновений фанатов гостей с полицией (Месси увел аргентинцев с поля, по ходу матча бразильские болельщики его освистали). Кроме того, Уругвай разгромил Боливию, Парагвай уступил Колумбии.

3. Появилась новость, что Лионель Месси может сыграть против Криштиану Роналду в феврале 2024 года: «Интер Майами», «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» Малкома примут участие в товарищеском турнире в Эр-Рияде. Мероприятие назвали «последним танцем футбольного величия». «Интер», впрочем, опроверг это сообщение, заявив, что информация «не соответствует действительности».

4. Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев завершил карьеру в 33 года.

5. КХЛ. «Динамо» победило «Ак Барс», «Спартак» уступил «Локомотиву», «Трактор» проиграл «Авангарду», одержавшему 10-ю победу подряд.

6. Россия может сыграть с Китаем в 2024 году, сообщил глава РФС Александр Дюков. Также возможен матч с Буркина-Фасо в марте 2024-го – либо дома, либо в гостях, идут переговоры.

7. Футболистка-трансгендер ушла из английской команды 7-го дивизиона и женского футбола, так как соперницы бойкотировали матчи с ней.

8. Сборная Германии проиграла 2-й матч подряд при Юлиане Нагельсманне: влетели Австрии на выезде, Сане удалился.

9. Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2024 в Париже. Россия воздержалась от голосования.

10. Роналду, Месси, Хвича, Мбаппе, Онана, Холанд и еще 8 игроков «Сити» претендуют на приз футболисту года Globe Soccer Awards. Хави, Гвардиола, Тухель, Анчелотти, Скалони, Де Дзерби поборются за награду тренеру года. «Ман Сити», «Барса», «ПСЖ», «Арсенал» и два саудовских клуба претендуют на приз лучшей команде года.

11. Камила Валиева станет ведущей концерта «Новая Песня года»

12. CAS дисквалифицировал российскую лыжницу Марию Гущину на год. Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА вынес ей предупреждение

13. Рабочие пожаловались на условия труда на реконструкции «Камп Ноу»: они работают по 10 часов в день, некоторые ночуют на улицах, задействованы в основном приезжие.

14. Биатлонистка Дарья Виролайнен вошла в состав сборной Финляндии на этап Кубка IBU в Контиолахти. Она сменила спортивное гражданство этим летом.

15. На «Олд Траффорд» небольшие куски бетона упали на болельщиков. Ранее на стадионе, построенном в 1910-м, замечали протечки крыши, крыс и проблемы с канализацией.

Цитаты дня.

Жерар Пике: «14-ю ЛЧ «Реала» запомнят не из-за игры, а из-за эпичности: ни в одном из противостояний они не превосходили соперника. Но им достаточно 5 минут, и в этом величие «Мадрида»

Яна Рудковская: «Надо считать не деньги, которые Саша Плющенко потратит на психолога, а метраж квартиры на Патриках, которую он уже себе может позволить»

Ромарио: «Аргентина взяла ЧМ, играя на Месси. Бразилия обязана делать то же самое с Неймаром»

Жирков об обучении на тренера: «Процесс проходит тяжело – надо вставать в 6 утра, с области ехать в центр. Надо понять, мое это или нет. Пока думаю»

Адвокат Шакиры о Пике: «Это увлечение обошлось ей в 120 млн евро. Влюбись она в Серхио Рамоса, было бы гораздо дешевле»

«Холанд реализует 3 момента из 30, я бы забивал 10-20. Я эффективнее». Экс-форвард Бразилии Фабиано об Эрлинге

«Дзюба смог бы играть за «Реал» или «Барсу». Красавчик, очень сильный нападающий – уровня европейского футбола, похож на форварда из Ла Лиги». Экс-защитник «Локо» Родолфо об Артеме

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?