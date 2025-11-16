Литвинов о Чили и Перу: «Они точно не наголову сильнее нас. России не хватило сыгранности, было недопонимание. Первый матч играл один состав, второй – другой»

Руслан Литвинов: Чили и Перу точно не наголову сильнее России.

Защитник сборной России Руслан Литвинов не считает, что сборные Чили и Перу серьезно превосходят российскую команду.

Вчера россияне уступили чилийцам (0:2) в BetBoom товарищеском матче, в игре с перуанцами ранее была ничья – 1:1.

– Как оцените матчи с южноамериканскими сборными? Можно ли говорить, что мы не слабее их?

– Они точно не наголову сильнее нас. Если кто‑то посмотрит только на итоговый счет матча с Чили, то может показаться, что у нас не было шансов, но это не так. В первом тайме инициатива была полностью за нами, но допустили ошибки. Соперник использовал свои моменты, показал свой класс.

– Нетипичная ошибка в эпизоде со вторым голом.

– На фоне усталости такие моменты случаются. И не повезло, что все отскоки шли к сопернику. Их передачи доходили до конца, и они завершали моменты.

– В матчах с Перу и Чили сборная была не совсем похожа на себя. Была вальяжность?

– Не вальяжность, скорее не хватило сыгранности. Присутствовало недопонимание. Вроде бы контролировали мяч, а в финальной трети конкретики не было. Возможно, на этом сборе не было нужного времени на подготовку. Первый матч играл один состав, второй – другой, – сказал Литвинов.