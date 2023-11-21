Адвокат Шакиры о Пике: «Это увлечение обошлось ей в 120 млн евро. Влюбись она в Серхио Рамоса, было бы гораздо дешевле»

Адвокат Шакиры считает, что роман с Серхио Рамосом был бы для певицы выгоднее.

Колумбийской поп-исполнительнице, обвинявшейся в уклонении от уплаты налогов, грозило лишение свободы на 8 лет. Она избежала его, заключив сделку незадолго до начала судебного процесса в Барселоне и признав вину по шести статьям.

Три из них касались уклонения от уплаты налога на богатство за период с 2012 по 2014 года. Еще три связаны с уклонением от уплаты подоходного налога.

Шакира согласилась на лишение свободы на три года, но отбывать наказание в тюрьме ей не придется, поскольку она выплатила несколько штрафов на общую сумму свыше 8 млн евро.

Выступая в эфире одной из каталонских радиостанций, Пау Молинс, ее адвокат, заявил: «Увлечение Шакиры обошлось ей в 120 млн евро. Если бы она влюбилась в Серхио Рамоса, а не Жерара Пике, это обошлось бы ей гораздо дешевле.

Говорят, что все испанцы равны, но оказывается, что если ты живешь в Каталонии, то можешь попасть в тюрьму за преступление, за которое тебя не могут посадить в Мадриде, даже если ты делаешь то же самое. Потому что в Мадриде нет налога на богатство».

Также Молинс считает, что дело в суде можно было выиграть, однако Шакира настояла на заключении сделки.

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