Адвокат Шакиры о Пике: «Это увлечение обошлось ей в 120 млн евро. Влюбись она в Серхио Рамоса, было бы гораздо дешевле»

Теги Барселона Реал Мадрид Серхио Рамос Жерар Пике Ла Лига Шакира девушки и спорт музыка Футбол

Адвокат Шакиры считает, что роман с Серхио Рамосом был бы для певицы выгоднее.

Колумбийской поп-исполнительнице, обвинявшейся в уклонении от уплаты налогов, грозило лишение свободы на 8 лет. Она избежала его, заключив сделку незадолго до начала судебного процесса в Барселоне и признав вину по шести статьям.

Три из них касались уклонения от уплаты налога на богатство за период с 2012 по 2014 года. Еще три связаны с уклонением от уплаты подоходного налога.

Шакира согласилась на лишение свободы на три года, но отбывать наказание в тюрьме ей не придется, поскольку она выплатила несколько штрафов на общую сумму свыше 8 млн евро.

Выступая в эфире одной из каталонских радиостанций, Пау Молинс, ее адвокат, заявил: «Увлечение Шакиры обошлось ей в 120 млн евро. Если бы она влюбилась в Серхио Рамоса, а не Жерара Пике, это обошлось бы ей гораздо дешевле.

Говорят, что все испанцы равны, но оказывается, что если ты живешь в Каталонии, то можешь попасть в тюрьму за преступление, за которое тебя не могут посадить в Мадриде, даже если ты делаешь то же самое. Потому что в Мадриде нет налога на богатство».

Также Молинс считает, что дело в суде можно было выиграть, однако Шакира настояла на заключении сделки.

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29 комментариев

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Алексей Ненахов
Увлечение Ригоберга обошлось ему в 120000000 комментариями . Если бы он влюбился в Месси , а не в Криштьянр Роналду , это обошлось бы ему гораздо дешевле.
+17
-4
+13
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Aram Avanesian
У нее было уклонение от налогов , заплатила 8млн за свободу. Никак не понял причем тут Пике и Рамос и что за 120 млн ?
+7
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+7
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Этот Райола хочет денег
Если бы Шакира размышляла на столько ходов вперед перед тем, как устроить личную жизнь, она запросто могла бы стать чемпионом мира по шахматам, победителем битвы экстрасенсов и самой успешной инфоциганкой по продаже курсов -как удачно выйти замуж)
+4
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+4
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nugoboss
Оказывается Пике Альфонсо.
+3
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Андерлехт Брюггевич
Это вполне могло произойти. Серега тоже любит постарше)
+4
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SPB Patriot
Рамос и защитник посильнее
+3
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Валера, настало твое время...
Отличный юрист🤦‍♂️
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Kit244098
А повяжись она с Дзюбой, так вообще бы в плюсе была))
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Бродяга-симпатяга
Ждем что лет через пять Шакира вспомнит что Пике подвергал ее домашнему насилию. О дивный новый мир
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OldRedWhite
Ответ Kit244098
А повяжись она с Дзюбой, так вообще бы в плюсе была))
Золотые слова !
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bjpz8u53uu
Ответ SPB Patriot
Рамос и защитник посильнее
Ахахахахах
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Ola BP
Ответ James Franc
А почему тогда обвинили Роналду, Модрича, Марсело, Моуриньо и того же Рамоса, если в Мадриде так можно?
Типичное бчк
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sema mixajlov
Ответ Aram Avanesian
У нее было уклонение от налогов , заплатила 8млн за свободу. Никак не понял причем тут Пике и Рамос и что за 120 млн ?
потому что живя в Мадриде не пришлось бы платить эти налоги
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sfilatov13
Ответ Aram Avanesian
У нее было уклонение от налогов , заплатила 8млн за свободу. Никак не понял причем тут Пике и Рамос и что за 120 млн ?
написано, что в Мадриде нет налога на богатство , поэтому с Рамосом было бы выгоднее) а вот про 120 млн я тоже не понял
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тренер с района
Ответ vfhmsqqp7v
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А зачем ? Когда можно прочитать заголовок и накинуть на вентилятор)
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тренер с района
Ответ vfhmsqqp7v
Комментарий удален модератором
А зачем ? Когда можно прочитать заголовок и накинуть на вентилятор)
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vfhmsqqp7v
Ответ Aram Avanesian
У нее было уклонение от налогов , заплатила 8млн за свободу. Никак не понял причем тут Пике и Рамос и что за 120 млн ?
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Птюч, Ёж.
Ответ Тёма Тёма
А влюбись она в Васю, то можно было бы Вака-Вака делать и с Лёшей. 😂😂😂
смешно, жаль лайки закончились)))
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Алексей Ненахов
Ответ Сергей Орлов
Любовь зла) 🐐
Месси преданный семьянин
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Glukinho
Ответ Андерлехт Брюггевич
Это вполне могло произойти. Серега тоже любит постарше)
и он прав
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Aram Avanesian
по такой логие даже любой бездомный из Мадрида был бы выгоднее Пике.
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James Franc
А почему тогда обвинили Роналду, Модрича, Марсело, Моуриньо и того же Рамоса, если в Мадриде так можно?
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Павел Павленко
да да вовсем виноватПике. кто ж спорит)))))
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Сергей Орлов
Любовь зла) 🐐
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