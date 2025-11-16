Умтити о расизме в футболе: «Происходящее – просто фарс. Инструментов очень много, нужно проделать большую работу, и это быстро прекратится»

Самюэль Умтити: инструментов для борьбы с расизмом много, нужно остановить его.

Самюэль Умтити высказался о борьбе с расизмом в футболе. Экс-защитник «Барселоны» и сборной Франции вспомнил об инциденте, произошедшем 4 января 2023 года. В тот день Умтити и его замбийский партнер по «Лечче» Ламек Банда подверглись расистским оскорблениям во время матча Серии А против «Лацио ».

«Хочу прояснить ситуацию. Да, я слышал обезьяньи крики, как только получил мяч. Но, скажу честно, я так стремился вернуться на поле и играть… Я чувствовал себя так хорошо во время того матча, словно был Мстителем. Я сказал себе: «Никто не тронет меня, пока я наслаждаюсь игрой, даже болельщики. Мы продолжим играть». Игроки «Лацио» говорили мне: «Нет, если хочешь, мы можем остановиться». Я ответил: «Нет, я справляюсь с ситуацией, мы продолжим играть». В конце матча меня переполняли эмоции, но вовсе не из-за болельщиков. Мне было все равно.

Я считаю, что, если мы все вместе не сделаем все необходимое, чтобы это остановить, лучше не станет. Мы живем в мире, где подобное все еще происходит, что меня просто шокирует. Люди говорят: «О, это нормально, это фанаты «Лацио». Это совсем не нормально, но, в конце концов, я знаю, что не в моих силах что-то изменить. Честно говоря, происходящее – просто фарс, потому что на самом деле, если хочешь что-то сделать, ты можешь.

Я не вхожу в руководящие органы, но инструментов очень много, это несложно. Надо нацелиться на них их. Видеонаблюдение? Именно. Нужно проделать большую работу, и это быстро прекратится. Мы видим это в некоторых странах, в некоторых клубах, это больше не происходит, но в других это продолжается. Если мы действительно хотим что-то остановить, нужно это делать…» – сказал Умтити в программе Génération After.