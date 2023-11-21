Жерар Пике: «14-ю ЛЧ «Реала» запомнят не из-за игры, а из-за эпичности: ни в одном из противостояний они не превосходили соперника. Но им достаточно 5 минут, и в этом величие «Мадрида»

Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Жерар Пике объяснил слова о том, что последнюю победу «Реала» в ЛЧ не запомнят.

Бывший защитник «Барселоны» ранее заявил о : «Победы «Барсы» запоминают навсегда. Когда выигрывает «Реал», это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит».

«Это типичный пример фразы, вырванной из контекста. Я могу объяснить это 20 тысяч раз.

Победа в Лиге чемпионов имеет большое значение. Я не хочу умалять заслуги «Мадрида», но то, как вы выиграете, имеет значение. 

5 Лиг чемпионов, которые выиграла «Барса», – это пять сезонов, в которых «Барса» выигрывала Ла Лигу и превосходила всех. Последняя победа «Мадрида» в Лиге чемпионов показала, что ни в одном из двухматчевых противостояний, а также в финале, «Реал» не превосходил соперника.

Их победу запомнят не из-за игры, ее будут помнить за другие вещи, за эпичность. Но им этого достаточно, и в этом величие «Реала»: пяти минут достаточно, чтобы выиграть полуфинал у «Сити». Это хорошо, в каком-то смысле. «Барса» ни одного раунда плей-офф не пройдет, если будет лучше соперника [только] 5 минут», – сказал Пике в эфире El Larguero.

«Реал» выиграл 14-ю Лигу чемпионов в 2022 году, обыграв в финале «Ливерпуль» (1:0). В плей-офф «Мадрид» последовательно прошел «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Результат на табло. Бавария 90 минут была лучше МЮ в финале 99 года, но этот финал все помнят именно потому что МЮ выиграл в итоге
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xjsxfkpft8
Ответ Спортик161
В чем он не прав ?
как минимум в том что в 2009 они не были лучше челси, а просто повезло с эвребе, не говорю даже про шальной удар Иниесты, Вот этот титул ЧЛ все будут помнить как позорный.
+33
-13
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Средний палец Кирана Тирни
Никакого утешения в том, что Арсенал в финале 2006 был лучше Барселоны, тем более после удаления Леманна, нет. Иногда результат важнее качества игры, особенно в играх на вылет.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андерлехт Брюггевич
наверняка где-то есть кладбище телевизоров, разбитых жераром пике
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спортик161
В чем он не прав ?
+15
-11
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Азамат
Вызываете МЧС.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimaBayern
Хоть не люблю Реал, но немного хотел, чтобы именно Реал (ну или Вильярреал) взял ЛЧ. Какой красивый путь плей-офф. Пройти Челси, Манчестер Сити, Ливерпуль, которые из хвалённой апл - "лучшей" лиги мира, которые тренировали Тухель, Гвардиола, Клопп - якобы лучшие тренеры мира, это дорогого стоит.

Думаю, играй Реал Мадрид в апл, они бы завершили сезон с 38 победами.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оливер Кан удаляет Роберту
Опять горит жопа у нашего Рено
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amigos_hola
А как будто про прошлогоднее чемпионство Барселоны говорит. Только там как-то без эпичности обошлось
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mqh9pzrxgf
Роналду хозяин ригоберки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экселлент
Ответ DimaBayern
Хоть не люблю Реал, но немного хотел, чтобы именно Реал (ну или Вильярреал) взял ЛЧ. Какой красивый путь плей-офф. Пройти Челси, Манчестер Сити, Ливерпуль, которые из хвалённой апл - "лучшей" лиги мира, которые тренировали Тухель, Гвардиола, Клопп - якобы лучшие тренеры мира, это дорогого стоит. Думаю, играй Реал Мадрид в апл, они бы завершили сезон с 38 победами.
С 38 победами? ну ты гений конечно 😆
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ Михо
Результат на табло. Бавария 90 минут была лучше МЮ в финале 99 года, но этот финал все помнят именно потому что МЮ выиграл в итоге
Согласен. Промолчал бы уже, а то надоел со своими разговорами даже барселонцев.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВРвпопа оапоапо
Ответ DimaBayern
Хоть не люблю Реал, но немного хотел, чтобы именно Реал (ну или Вильярреал) взял ЛЧ. Какой красивый путь плей-офф. Пройти Челси, Манчестер Сити, Ливерпуль, которые из хвалённой апл - "лучшей" лиги мира, которые тренировали Тухель, Гвардиола, Клопп - якобы лучшие тренеры мира, это дорогого стоит. Думаю, играй Реал Мадрид в апл, они бы завершили сезон с 38 победами.
В последней фразе вся суть непонимания футбола - Реал не такая команда, которая обойдёт сити на дистанции
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Universal1000
Ответ Михо
Результат на табло. Бавария 90 минут была лучше МЮ в финале 99 года, но этот финал все помнят именно потому что МЮ выиграл в итоге
Я вот не болел за Баварию ни разу в жизни.
Но ничего кроме успешки та победа шаровиков из МЮ фартовых не вызывает до сих пор.
Как разумеется и победы реальчега или там Абрамовича в 2012.
Комичная лажа. Но сюжетно нужно, чтобы и убогие иногда отскакивали че уж там.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адилет Асанкожоев
Вашу ЛЧ в 2009 тоже запомнили не по игре, а по фамилии Эвребе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оливер Кан удаляет Роберту
Так сразу и не скажешь, у кого горит сильнее, у Пике или у Ригубубера)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Действительно в этом и величие Мадрида, что им достойно пары минут, чтобы перевернуть исход казалось бы уже проигранного матча в свою пользу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
войд
Пеке наверно жалеет,что всю жизнь играл в самом кабинетном клубе в истории футбола
Уверен что в глубине души он мечтал поиграть за гегемон мирового футбола)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Фролов
Я ту победу реала точно запомню , как у них так получалось в каждом матче вытаскивать проигрышные матчи ? Что что, а характер и вера в гол у игроков реала этого где то уже в ДНК ! Ну да в чем то прав пике, так то реал в каждой своей победе в лч не доминировал без вопросов , как в некоторые сезоны Барселона или Бавария , но реал это кубковая команда однозначно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheFrosty
Что ж ты фраер сдал назад?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Le_Mogul
ну тут он прав.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий