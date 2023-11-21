Жерар Пике: «14-ю ЛЧ «Реала» запомнят не из-за игры, а из-за эпичности: ни в одном из противостояний они не превосходили соперника. Но им достаточно 5 минут, и в этом величие «Мадрида»

Жерар Пике объяснил слова о том, что последнюю победу «Реала» в ЛЧ не запомнят.

Бывший защитник «Барселоны» ранее заявил о : «Победы «Барсы» запоминают навсегда. Когда выигрывает «Реал», это просто еще одна победа. Их последнюю ЛЧ никто не запомнит».

«Это типичный пример фразы, вырванной из контекста. Я могу объяснить это 20 тысяч раз.

Победа в Лиге чемпионов имеет большое значение. Я не хочу умалять заслуги «Мадрида», но то, как вы выиграете, имеет значение.

5 Лиг чемпионов, которые выиграла «Барса», – это пять сезонов, в которых «Барса» выигрывала и превосходила всех. Последняя победа « » в Лиге чемпионов показала, что ни в одном из двухматчевых противостояний, а также в финале, «Реал» не превосходил соперника.

Их победу запомнят не из-за игры, ее будут помнить за другие вещи, за эпичность. Но им этого достаточно, и в этом величие «Реала»: пяти минут достаточно, чтобы выиграть полуфинал у «Сити». Это хорошо, в каком-то смысле. «Барса» ни одного раунда плей-офф не пройдет, если будет лучше соперника [только] 5 минут», – сказал в эфире El Larguero.

«Реал» выиграл 14-ю Лигу чемпионов в 2022 году, обыграв в финале «Ливерпуль» (1:0). В плей-офф «Мадрид» последовательно прошел «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити».

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