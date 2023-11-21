Жирков об обучении на тренера: «Процесс проходит тяжело – надо вставать в 6 утра, с области ехать в центр. Надо понять, мое это или нет. Пока думаю»

Теги ЦСКА Юрий Жирков премьер-лига Россия ВШТ Футбол

Юрий Жирков пока не знает, подойдет ли ему профессия тренера.

С конца августа экс-игрок сборной России проходит курсы для получения тренерской лицензии.

«Процесс проходит тяжело – надо вставать в шесть утра, с области ехать в центр. В 8 часов или в 8:30 начинается учеба и так до пяти часов вечера.

У нас модуль – 3 дня раз в месяц, но все равно тяжело (смеется). Сначала надо доучиться и получить лицензию, а то каждый день хочется не приезжать (смеется). Надо понять, мое это или нет. Пока думаю», – сказал Жирков.

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26 комментариев

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Sergei Polyakov
3 дня в месяц встать в 6:00? Вот уж действительно тяжело
+77
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KOS14
Бедняга, невыносимые условия.
+52
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Игорь Игорев
Ответ В сердце только Челси
Ну если Юра правильно деньгами пользовался , и сейчас у него капает хороший доход , то впрнинципе понятно почему так думает
Он в недвижку вложился - в танки.
+30
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korysh
смешно, что они даже не понимают как глупо выглядят, когда жалуются на такое
+21
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вовочка6762
Да ясень что это не твое Юрик, ТРИ раза в месяц вставать в 6 утра - они что там в Маскве совсем не думают , я приезжаю из кабака в 5 утра !
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В сердце только Челси
Ну если Юра правильно деньгами пользовался , и сейчас у него капает хороший доход , то впрнинципе понятно почему так думает
+7
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Армен Онфрой
Ответ Доктор*
Да ладно. Учи бразильский - будешь тренировать какой-нибудь задрыпанный "Сан-Паулу".
Или Зенит
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Valeross
Сказ о том,как "футбольные боги" спустились на грешную землю)
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last_guard
На самом деле не совсем понятно зачем так нагружать мозг? По 8 часов занятий подряд но всего 3 раза в месяц! Более равномерно надо подавать материал.
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Доктор*
Да ладно. Учи бразильский - будешь тренировать какой-нибудь задрыпанный "Сан-Паулу".
+5
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DieselV
Ответ last_guard
На самом деле не совсем понятно зачем так нагружать мозг? По 8 часов занятий подряд но всего 3 раза в месяц! Более равномерно надо подавать материал.
если будут занятия по 4 часа, то это придется вставать в 6 утра аж 6 раз в месяц, а это уже совсем не выполнимо для бывших футболистов)
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hiper74
Ответ korysh
смешно, что они даже не понимают как глупо выглядят, когда жалуются на такое
Весь в женушку.
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Бакыт Кучкачов
Ответ Максим Новиков
В Бразилии говорят на португальском)
А Жирков будет на бразильском)
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Dizzod
Ответ Максим Новиков
В Бразилии говорят на португальском)
жаль вы не знаете мем про бразильский
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Alek88
интересно, жена Юрца поняла в итоге устройство нашей галактики и значимость Солнца в ней.?! :)
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Montenegro Serbian
Вообще безотносительно самой персоны Жиркова, тут в принципе сразу всё понятно, что это вообще не его тема с тренерством.
Человек который поиграл в футбол, поработал с разными тренерами, знает кулуарную кухню насчёт тренерства и в целом в курсе что быть тренером - это не просто со свистком стоять и гонять игроков по кругу или толкать мотивационные речи перед командой за 10 минут до выхода на поле.......ну не будет он говорит "надо понять моё это или нет", т.к в таком возрасте и с его опытом, на тренерские курсы идут уже как правило совершенно осознанно, с желанием и конкретными целями......а не вот это вот " нууу ууу я пока не знаю".

Не будет он тренером.
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Пылесос
Терзают смутные сомнения, Жирков станет тренером, даже если будет вставать даже в 4 утра, каждый день.
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mi1an
"Надо понять мое это или не мое. Думаю"
Если сразу не понятно, то значит "не твое".
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Удар Кержакова
3 раза в месяц тяжело встать в 6 утра 😅
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Montenegro Serbian
Самое забавное: с области ехать в центр.

Жирков едет с области в центр на работу
Тысячи людей тоже ездят с области в центр на работу, но есть нюанс: они едут из условной многоквартирной девятиэтажки или пятиэтажки, а Жирков из своего частного дома с паркингом, газонами и зоной барбекю с бассейном))
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arsenal.ave
Сильно удивлюсь, если Жирков станет тренером, про таких как он раньше часто говорили, сила есть, ума не надо
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Леван Сиукаев
Юра,читая твои интервью и высказывания,за твою долгую и успешную!!игровую карьеру,какое то представление о тебе как ни как,но создалось.и поверь, данная професия точно не твоё,.и дело далеко не в том что надо вставать в шесть утра.
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Андрей Бирюков
Юра прямо человек-Юмор!!!
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