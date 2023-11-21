Жирков об обучении на тренера: «Процесс проходит тяжело – надо вставать в 6 утра, с области ехать в центр. Надо понять, мое это или нет. Пока думаю»
Юрий Жирков пока не знает, подойдет ли ему профессия тренера.
С конца августа экс-игрок сборной России проходит курсы для получения тренерской лицензии.
«Процесс проходит тяжело – надо вставать в шесть утра, с области ехать в центр. В 8 часов или в 8:30 начинается учеба и так до пяти часов вечера.
У нас модуль – 3 дня раз в месяц, но все равно тяжело (смеется). Сначала надо доучиться и получить лицензию, а то каждый день хочется не приезжать (смеется). Надо понять, мое это или нет. Пока думаю», – сказал Жирков.
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Человек который поиграл в футбол, поработал с разными тренерами, знает кулуарную кухню насчёт тренерства и в целом в курсе что быть тренером - это не просто со свистком стоять и гонять игроков по кругу или толкать мотивационные речи перед командой за 10 минут до выхода на поле.......ну не будет он говорит "надо понять моё это или нет", т.к в таком возрасте и с его опытом, на тренерские курсы идут уже как правило совершенно осознанно, с желанием и конкретными целями......а не вот это вот " нууу ууу я пока не знаю".
Не будет он тренером.
Если сразу не понятно, то значит "не твое".
Жирков едет с области в центр на работу
Тысячи людей тоже ездят с области в центр на работу, но есть нюанс: они едут из условной многоквартирной девятиэтажки или пятиэтажки, а Жирков из своего частного дома с паркингом, газонами и зоной барбекю с бассейном))