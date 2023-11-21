Жирков об обучении на тренера: «Процесс проходит тяжело – надо вставать в 6 утра, с области ехать в центр. Надо понять, мое это или нет. Пока думаю»

Юрий Жирков пока не знает, подойдет ли ему профессия тренера.

С конца августа экс-игрок сборной России проходит курсы для получения тренерской лицензии.

«Процесс проходит тяжело – надо вставать в шесть утра, с области ехать в центр. В 8 часов или в 8:30 начинается учеба и так до пяти часов вечера.

У нас модуль – 3 дня раз в месяц, но все равно тяжело (смеется). Сначала надо доучиться и получить лицензию, а то каждый день хочется не приезжать (смеется). Надо понять, мое это или нет. Пока думаю», – сказал .

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